Liga Boksu: Bilety na mecz Legii z Rushh Kielce

Poniedziałek, 7 kwietnia 2025 r. 10:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W niedzielę, 27 kwietnia o godzinie 18:00 w hali OSiR Bemowo przy ulicy Obrońców Tobruku 40, odbędzie się spotkanie drugiej kolejki Polskiej Ligi Boksu pomiędzy Klubem Bokserskim Legia Warszawa i KB Rushh Kielce. Wszystko na to wskazuje, że właśnie Legia i Rushh walczyć będą w obecnym sezonie o tytuł mistrza Polski. Po pierwszej kolejce liderem są kielczanie, którzy wygrali o jeden pojedynek więcej w swoim meczu ligowym.



Sprzedaż biletów na to spotkanie prowadzona jest TUTAJ. Do 11 kwietnia obowiązują promocyjne ceny, tj. 20 zł za bilet ulgowy, 40 zł za normalny, a także bilety rodzinne w cenie 90 zł (2+1) oraz 110 zł (2+2). Bilet grupowy (dla dziesięciu osób) z kolei kosztuje 300 zł. W drugim etapie sprzedaży, od 12 do 26 kwietnia, bilety kosztować będą odpowiednio: 30 zł (ulgowe), 50 zł (normalne), 110 zł (rodzinny 2+1), 130 zł (rodzinny 2+2) oraz 300 zł (grupowy 10 os.).



Bilety na płytę, które sprzedawane będą od 15 kwietnia (miejsa siedzące nienumerowane) kosztują 100 złotych, a wejściówki VIP - 300 zł.



Termin meczu: niedziela, 27 kwietnia 2025 roku, g. 18:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 20 zł (ulgowy), 40 zł (normalny), 90 i 110 zł (rodzinne)