Feio: Zderzenie dwóch światów

To było zderzenie dwóch światów. Oczywiście byłoby miło, łatwo i pięknie siedzieć po wygranej i mówić, że jestem dumny z drużyny itd. Tymczasem przegraliśmy 0-3, ale... i tak jestem dumny, bo tak jak dzisiaj widzieliśmy, to było spotkanie dwóch światów. Trzeba docenić klasę rywala, który jeśli chodzi o operowanie piłką, reakcje po stracie, poziom motoryczny, fizyczny, zdominował nas. Paweł Wszołek zgłosił dyskomfort w okolicy mięśnia dwugłowego. Ból nasilał się na tyle, że potrzebna była zmiana. Jutro będziemy wiedzieli więcej.

koczi - 2 godziny temu, *.dbsinternet.pl Tobiasz za wysoko, pierwsze dwa gole to jego błędy. Każdy bramkarz zgodzi sie ze mną. odpowiedz

LOCO - 3 godziny temu, *.ghnet.pl Panie Feio, jeden ze światów to pan stworzył. Czy pan o tym zapomniał. Przez trzy lata buduje pan świat bez siły, bez szybkości i bez jakiejkolwiek jakości. Czy tą jakością ma byś autobus w bramce, bo innego pomysłu na grą nie widać. Jak można na mecz z Anglikami wystawić zespół o średniej wzrostu 1,70. To żart i kpina . CZAR ZNAKOMITEGO TRENERA PRYSŁ. NIE JESTEŚ TAKI WSPANIAŁY JAK CI SIĘ WYDAJE.👎👎👎👎👎. JESTEŚ JEDNYM Z WIELU ŚREDNIAKÓW. odpowiedz

gutek - 3 godziny temu, *.182.136 na LM w tej chwili nie ma drużyny odpowiedz

pol - 4 godziny temu, *.autocom.pl plus trzeci świat ,czyli........ty odpowiedz

13 - 6 godzin temu, *.152.12 No to tylko Ty jesteś dumny...😡 odpowiedz

Emeryt - 7 godzin temu, *.play.pl Pokłosie rządów Zielińskiego i Mozyrki. Transfery zenada. Najlepszy u nas był Kun, szybkość i siła podań !!!???. Wielu nie ma siły do biegania i podawania piłek Mori, Chodyna, Luqi, vinagre itd itp. Nie ma zespołu I to wina Fejo. Źle się to ogląda. Jedynie kibice nie zawodzą. odpowiedz

Lesiu - 8 godzin temu, *.tpnet.pl Michale !!! Chyba wiesz co robić...trener poza ambitną przemową na konferencjach przed i po meczach nie jest w stanie poukładać drużyny w żaden racjonalny sposób pod konkretnego rywala... odpowiedz

Felek - 16 godzin temu, *.vectranet.pl Wont z Legii! odpowiedz

Tym - 16 godzin temu, *.centertel.pl Chłopie na to nie dało się patrzeć, morishite to bym zdjął już po 15 minutach, następny macha tymi łapami , Augustyniak porażka dziś , Tobiasz popisał się przy wybici piłki , kapuadi to samo od kiedy wybijasz piłkę do środka , przy trzeciej bramce przepuścił piłkę jak junior odpowiedz

majusL@legionista.com - 16 godzin temu, *.174.42 Po tym meczu nawet trudno obwiniać faje bo ma takich grajków jakich ma. Legia w obecnej postaci to karykatura drużyny. odpowiedz

ekspert - 16 godzin temu, *.iso-perfekt.com No jak sie nie chcieliscie bronic? Jesli sie nie chcieliscie bronic to wykonales slaba prace, ze pilkarze przestraszeni caly mecz. Ustawiles na tych wielkich srodkowych obroncow 2 gosci po 170 cm. Po odbiorz epilki zero odwagi, podania po obwodzie.



Luquinhas robi przewage w srodku, na skrzydle jest za slaby, za wolny, za mały a ciagle go tam pcha. Przez to, ze nie zglosiles Urbanskiego i wywaliles Alfarele i Nsame wygladalismy jak jakis ubogi zespolik bez napastnika. To juz trzeba bylo tego Pekharta wystawic, to by sie chociaz miala na kim oprzec jakakolwiek gra a tak nie opierala sie na nikim bo te 2 małe morishity latały z przodu i nie wiedzialy co robic. Presingu tez zadnego nie bylo mimo, ze Chelsea weszla w mecz niedokladna i niemrawa. Patrzylem wtedy co Feio pokazuje, nie bylo tam zadnej komendy zeby podejsc tylko uspokajanie, zeby sie cofac, wiec niech nie opowiada bajek, ze nie chcieli sie tylko bronic.



Pech pechem, ze wypadl Kapustka, Wszolek i Gual. Ale to, ze Guala nie mial kto zastapic, Wszolka nie mial kto zastapic i ze nie mamy bramakrza - to juz wina trenera. odpowiedz

Tbox911 - 17 godzin temu, *.toneticgroup.pl Mecz trwał dla Nas jakieś dwie minuty bo tyle czasu staraliśmy się grać w piłkę… odpowiedz

kacperek - 17 godzin temu, *.chello.pl dobrze ze tylko tyle , grac bez napastnik przeciw chelsea , do tego brak kapustki walczaka , wszolka w drugiej polowie...Fajooo ty wiesz i my wiemy ze juz ciebie nie bedzie od nowego sezonu. odpowiedz

Michał - 17 godzin temu, *.plus.pl Co prawda to prawda. U nas ani bramkarza ani obrony ani pomocy a o napastnikach nie wspomnę. A Chelsea rezerwami i grali z nami w dziada. A pieniądze bierzecie....ot taka promocja. Zarobić a się nie narobić.....paradoks. odpowiedz

ekspert - 16 godzin temu, *.iso-perfekt.com @Michał: jakimi rezerwami?! nie bylo tylko podstawowego srodka pola, ale ten co wyszedl i tak jest bardzo dobry, oprocz tego obrona normalna, boki obrony normalne, z przodu Palmer, Sancho, Nkunku, w drugiej nas dobil Madueke, a typ pisze, ze rezerwami wyszli. Rezerwami to oni grali cala te edycje i wygrali wszystkie mecze, Palmer dopiero od 1/8 gra np. Poza tym kogo by nie wystawili to i tak sa kilka półek wyzej, przeciez tę kase, ktora zarabiaja legionisci to są w stosunku do Chelse jakies drobniaki, to co ty wyskakujesz z pieniedzmi? odpowiedz

R - 17 godzin temu, *.play-internet.pl Odejdź odpowiedz

Jedker - 17 godzin temu, *.vectranet.pl Zgubiłem szalik z abj z panoramą na 205. Oferuje znaleźne, proszę o kontakt 793 siedem osiem pięć 825 odpowiedz

Znawca - 6 godzin temu, *.play.pl @Jedker: a to nie ty dostales w pape za robienie fotek ? odpowiedz

Jedker - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @Znawca: nie odpowiedz

faja out - 17 godzin temu, *.play-internet.pl to była tragedia. Runjaić potrafił pograć z Villą a tutaj była obrona Częstochowy. Pakuj się farmazonie👎👎👎 odpowiedz

Entrepreneur Darius - 16 godzin temu, *.ghnet.pl @faja out: runjac mial jakis skład. Fejo nie miał ani jednego napastnika. Musial dac malego skrzydlowego na środek ataku. Wtedy był słaby ale jednak lepszy i o wiele stabilniejszy skład. Dziś nie ma ani jednego zawodnika, który ma jakość. To nie wina trenerów że mioduski nie zapewnia im pilkarzy. Taki burdel pod względem zarządzania sportowego nie było nawet podczas ITI. Burdel i żenada odpowiedz

Syn matki ojca trójki dzieci... - 14 godzin temu, *.netfala.pl @Entrepreneur Darius: A czyja wina, ze napastnika nie ma Pittas mu nie pasował, NSame i Alfarela tez... wymyslił sobie drewniak z białorusi... co się jak wagon z węglem rusza i jeszcze kupiony za późno i nie zgłoszony do Pucharów czyja to zasługa Trenera faja - do widzenia kulturnie powiem temu panu już dziękujemy... dawać Berga plus wietrzenie sztabu i szatni... odpowiedz

Obcy - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl @Entrepreneur Darius: A kto firmował te transfery? Kto pozbył się w przerwie zimowej trzech napastników? Powiem ci kto . Niejaki Feio. Nie broń go. Bo nie masz argumentów. odpowiedz

Tobiasz out - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Entrepreneur Darius: a Chelsea którym składem grała 2 czy 3? Daj spokój nie broń pajaca odpowiedz

John - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Syn matki ojca trójki dzieci...: Sprawdzałeś liczyby mają NSame i Alfarela na ten moment ? To na pewno nie byli by zawodnicy którzy by cokolwiek zmienili. Druga sparaw Feio prawdopodobnie miał obiecany transfer napastnika więc podziękował tej dwójce - dostał białorusina na ostatnią chwilę, który raz że nie błyszczy a dwa przyszedł za późno... Nie jestem fanem Feio ale to co miał do dyspozycji do rzucił do gry. odpowiedz

Jordan - 17 godzin temu, *.t-mobile.pl W sferze trenerskiej też zderzenie dwóch światów z pionkiem na legijnej ławce odpowiedz

Horrido - 17 godzin temu, *.centertel.pl Czyli, generalnie, co tu gadać... odpowiedz

Laska - 17 godzin temu, *.79.221 Piękne zarządzanie kadrą dyletanta Mioduskiego

Popatrzcie kogo mieliśmy na ławie w ćwierćfinale europejskich pucharów!!!! odpowiedz

Guny - 16 godzin temu, *.223.42 @Laska: no niestety amatorka wyszła dziś w pełnej okazałości. odpowiedz

