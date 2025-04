Konferencja

Maresca: Musieliśmy się dostosować do stylu

Czwartek, 10 kwietnia 2025 r. 21:23 Fumen, źródło: Legionisci.com

Enzo Maresca (trener Chelsea FC): Dziś postawiłem na możliwie najlepszych graczy. Część zawodników musiało odpocząć, niektórzy mogli pokazać się na boisku. Tak czy inaczej, bez względu kto wybiegł na murawę, to zaprezentował się profesjonalnie i osiągnął dobry wynik. Pierwsza połowa była gorsza w naszym wykonaniu z różnych powodów. Po zmianie stron zaczęliśmy grać lepiej.









Przede wszystkim dostosowaliśmy się do stylu gry. Kiedy na co dzień grasz np. z Tottenhamem, to jesteś przyzwyczajony do innego rodzaju futbolu. Jednak po zdobytej bramce było już dobrze. Czy tempo było niskie? Nie powiedziałbym. Wczoraj Aston Villa mierzyła się z PSG. Czy tam było tempo? Nie sądzę. Jednak był inny styl futbolu. Tak bywa, że inaczej musisz zagrać z zespołami, które są ustawione dość głęboko w obronie.



Cieszę się z postawy kilku graczy. Tyrique George zdobył dziś bramkę. To jest nasz chłopak, jeden z przedstawicieli naszej akademii. Joshua Acheampong ma niespełna 19 lat, a pokazał, że może być nie tylko topowym zawodnikiem Chelsea, ale ogólnie w piłce. Potrafi grać na różnych pozycjach, jest otwarty, chętny do nauki. Chce się uczyć, pyta, co musi zrobić na danej pozycji i robi to bez względu na to, gdzie gra. Filip Jørgensen - owszem, Robert Sánchez jest naszym numerem 1, ale i on potrzebuje czasami odpocząć. Wtedy daję szansę Filipowi.



Cole Palmer zagrał tylko jedną połowę, ale z nim wszystko jest OK. Nie ma mowy o kontuzji. Po prostu taki był plan, że zagra 45 minut. Christopher Nkunku? Owszem, nie strzelił karnego, ale pracuje ciężko każdego dnia. Jestem zadowolony z tego, jak codziennie wykonuje swoje obowiązki.