Bramki i skrót meczu z Chelsea FC

Legia 0️:3️ Chelsea Kacper Tobiasz obronił karnego Nkunku, ale chwilę po tym zdarzeniu... do siatki trafił Noni Madueke Polsat Sport 1 Polsat Sport Premium 1 #UECL pic.twitter.com/pR6eN8m8B7

3 bramki straciła Legia Warszawa w pierwszym meczu 1/4 finału Ligi Konferencji z Chelsea FC. Zapraszamy do obejrzenia goli i najciekawszych akcji spotkania:

Jedker - 17 godzin temu, *.vectranet.pl Zgubiłem szalik z abj z panoramą na 205. Oferuje znaleźne, proszę o kontakt 793 siedem osiem pięć 825 odpowiedz

Sokół - 13 godzin temu, *.supermedia.pl @Jedker: to naucz się szanować barwy i co się robi z szalikiem odpowiedz

majusL@legionista.com - 17 godzin temu, *.174.42 Jak zwykle Kibice nie zawiedli - poziom światowy. Expert. Mistrz!!! odpowiedz

