Biblioteka legionisty: GieKaeSiak. Zin kibiców GKS Bełchatów (304)

W środku GKS opisuje także mecze swoich przyjaciół, w których brali udział - Wisły Sandomierz, Hutnika Nowa Huta, Pelisteru Bitola czy Polonii Piotrków. Magazyn został wzbogacony także o "Kartkę z kalendarza" - tj. opis wyjazdu z przeszłości - w tym przypadku wyjazdu na mecz Pucharu UEFA do Dniepropietrowska. Ciekawa relacja została przedstawiona na kilku stronach, wraz ze zdjęciami z tegoż wypadu. Na koniec GKS zaprezentował najstarsze vlepki kibicowskie, terminarz rundy jesiennej obecnego sezonu, a także liczby wyjazdowe drużyn, z którym przyszło im rywalizować w obecnych rozgrywkach III ligi. Tytuł: GieKaeSiak. Zin kibiców GKS Bełchatów nr4/2024 Rok wydania: 2024 Liczba stron: 24 Cena: 22 zł Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty .

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Witam - 1 godzinę temu, *.centertel.pl I to się ceni.👍🍺⚽️🥇 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.