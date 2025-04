29. kolejka Ekstraklasy: Lech dogonił Raków

Trwa 29. kolejka Ekstraklasy. W Szczecinie poległ lider z Częstochowy. Przed własną publicznością nie poradzili sobie zawodnicy Śląska i Widzewa, którzy przegrali odpowiednio z GKS-em i Motorem. W Gliwicach piast podzielił się punktami z Koroną. W poniedziałek Jagiellonia musiała na własnym stadionie uznać wyższość Zagłębia. Zwycięstwo rzutem na taśmę wyszarpała Legia. Wygrał także Lech, który pokonał Cracovię i tym samym zrównał się punktami z Rakowem. We wtorek Stal zagra z Górnikiem.

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

MarioL - 6 godzin temu, *.wanadoo.fr Ale Jaga dała ciała. odpowiedz

Legia to my - 20.04.2025 / 08:37, *.t-mobile.pl Boże,tylko nie Łach na Mistrza 👎💩 odpowiedz

MarioL - 20.04.2025 / 08:07, *.wanadoo.fr Motor ładnie sobie daje radę. odpowiedz

MKS & CWKS - 20.04.2025 / 00:50, *.plus.pl 👍 odpowiedz

ops2 - 19.04.2025 / 23:58, *.103.145 może by tak uaktualnić tą zapowiedz :) , czy mecz w Szczecinie dalej zapowiada się ciekawie ...? odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.