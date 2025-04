Wypożyczeni: Honorowe trafienie Alfareli

Wtorek, 15 kwietnia 2025 r. 08:22 Fumen, źródło: Legionisci.com

Na zapleczu ekstraklasy piłkarze nie próżnowali i w minionym tygodniu rozegrali dwie kolejki. W jednym ze spotkań błysnął Bartłomiej Ciepiela, który zaliczył asystę. W weekend napłynęły dobre wieści z Grecji, gdzie Migouel Alfarela zdobył kolejną bramkę w ligowym spotkaniu. To jego już czwarte trafienie w ostatnich pięciu spotkaniach. Natomiast na boiskach ekstraklasy Maciej Kikolski i Marco Burch nie dali rady zatrzymać Rakowa Częstochowa.



Ekstraklasa

Marco Burch (Radomiak Radom) - do 83. minuty w przegranym 1-2 meczu z Rakowem Częstochowa

Maciej Kikolski (Radomiak Radom) - 90 minut w przegranym 1-2 meczu z Rakowem Częstochowa. Ukarany żółtą kartką.



I liga

Jakub Adkonis (Ruch Chorzów) - w czwartek zagrał do 67. minuty w przegranym 1-2 meczu z Miedzią Legnica. W niedzielę zagrał od 64. minuty w przegranym 1-3 meczu ze Stalą Stalowa Wola.

Bartłomiej Ciepiela (Znicz Pruszków) - we wtorek zagrał do 64. minuty w wygranym 2-1 meczu z Odrą Opole. Zaliczył asystę przy bramce Wiktora Nowaka na 2-1. W sobotę zagrał do 46. minuty w przegranym 1-2 meczu z Pogonią Siedlce.

Jordan Majchrzak (Arka Gdynia) - we wtorek zagrał do 64. minuty w wygranym 3-0 meczu z Wartą Poznań. W sobotę zagrał od 81. minuty w zremisowanym 2-2 meczu z Chrobrym Głogów.

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - do 84. minuty w wygranym 2-1 meczu z ŁKS Łódź. W poniedziałek zagrał do 72. minuty w przegranym 0-3 meczu z Polonią Warszawa



Grecja

Migouel Alfarela (GS Kallithea) - do 73. minuty w przegranym 1-3 meczu z Panserraikosem. Strzelił bramkę na 1-0 w 5. minucie spotkania.



Szwajcaria

Jean-Pierre Nsame (FC Sankt Gallen) - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Lugano