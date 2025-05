Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Mistrzostwa Polski. Stulecie, Tom 12 (307)

Piątek, 23 maja 2025 r. 13:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wiosną 2025 roku na rynku ukazał się kolejny tom z cyklu "Mistrzostwa Polski, stulecie" wydawanego przez GiA. Najnowszy, 12. czerwony tom tej serii obejmuje lata 1996-2000. Znajdziemy tam mnóstwo ciekawostek, a także wyniki wszystkich meczów, składy i statystyki drużyn naszej najwyższej klasy rozgrywkowej (wówczas była to I liga) od sezonu 1995/96.









Wówczas kadra meczowa klubu składała się przede wszystkim z zawodników, było ponadto trzech trenerów, lekarze i masażyści, nie zaś jak dzisiaj - gdy sam sztab liczy ponad 20 osób, a kibice nie są w stanie zapamiętać nazwisk wszystkich osób pracujących w pierwszym zespole. Znajdziemy tradycyjnie zdjęcia wszystkich klubów z każdego sezonu, ale są i takie rarytasy jak fotografia ("Ludzie dla piłki? czy piłka dla ludzi?") z protestu gdańszczan w Warszawie, kiedy PZPN nie zgadzał się, by klub Lechia/Olimpia rozgrywał swoje mecze w Gdańsku.



W podsumowaniu każdego z sezonów autorzy publikacji przygotowali statystyki przedstawiające najstarszych, najmłodszych strzelców i graczy, strzelców bramek z rzutów wolnych, autorów hat-tricków, bramek samobójczych czy trafień głową. W pierwszych dwóch opisywanych sezonach legioniści zajmowali drugie miejsce w tabeli, po przegranych przy Ł3 z Widzewem. Znajdziemy m.in zdjęcie z wymiany proporczyków pomiędzy Łapińskim i Stańkiem oraz krótki opis: "Mówiono, że to mecz dekady. Mówiono, że nawet w IV lidze ciężko byłoby odwrócić jego losy, przegrywając na pięć minut przed końcem 0-2. A jednak Widzew tego dokonał. Legii pozostało wicemistrzostwo Polski i Puchar Polski. To m.in. dzięki tej konfrontacji trener Franciszek Smuda zbudował swoją legendę. Ale tam, gdzie są zwycięzcy, muszą być przegrani. Rodowity warszawiak Mirosław Jabłoński już nigdy nie sięgnie ze stołecznym klubem po wymarzony tytuł MP...".



Wśród ciekawostek autorzy znaleźli i taką - "7 maja 1997 roku Odra zmierzyła się w Wodzisławiu z Legią. Pamiątkowe proporczyki wymienili przed meczem... bracia - Mirosław i Ryszard Stańkowie. Ten pierwszy pełnił honory kapitana w Odrze, drugi w stołecznej jedenastce. Co ciekawe, wcześniej zagrali razem w lidze w barwach Górnika, a później także w Odrze. Starszy Mirosław odszedł zdecydowanie przedwcześnie, zmarł 28 lipca 2009".



Publikacja obejmuje rozgrywki do sezonu 1999/2000 włącznie. Na koniec znajdziemy sporo statystyki, np. liczbę meczów z golami - w tej klasyfikacji z sezonu 1996-2000 na prowadzeniu jest Sylwester Czereszewski. W klasyfikacji meczów na zero - piątą lokatę (38 takich występów) zajmuje Grzegorz Szamotulski. Znajdziemy także kilkanaście fotografii z meczów Legii w Lidze Mistrzów - od spotkania w kwalifikacjach z IFK Goeteborg, przed mecze fazy grupowej. Czytelnicy dotychczasowych tomów zapewne mają świadomość, czego można spodziewać się po kolejnej publikacji z tej serii.



Tytuł: Mistrzostwa Polski (Tom 12). Mecze, kluby, sezony 1996-2000

Autor: Andrzej Gowarzewski

Wydawnictwo: GiA

Rok wydania: 2025

Liczba stron: 320

Cena: 79 zł



Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.