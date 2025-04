Klub wypuścił energetyki, SKLW piwo Żyleta

Energetyki sprzedawane są w czterech, klubowych kolorach - czerwonym, białym, zielonym i czarnym. Różnią się składem oraz smakiem. Na puszkach znajduje się herb Legii oraz eLka w kółeczku. Tymczasem kibice Legii (SKLW) wypuścili na rynek nowe piwo, produkowane przez Browar Maryensztadt o nazwie "Żyleta" (jasny lager). Piwo sprzedawane jest w butelkach 0,5 litra, zawartość alkoholu to 4.8%. Browar dostępny jest w kilkunastu sklepach i lokalach na terenie Mazowsza, a niebawem dystrybucja ma być znacznie rozszerzona.

Legia w ostatnich dniach wypuściła na rynek cztery rodzaje eneretyków, które trafiły do sprzedaży na terenie województwa mazowieckiego. Wszystkie dostępne są jedynie dla osób pełnoletnich. Legia Energy Drink - to oficjalna nazwa tegoż produktu, który dostępny jest w puszkach o pojemności 250 ml.

Szantosz - 19 minut temu, *.plus.pl Jedna Legia. Dwa różne marketingi odpowiedz

Kristo - 29 minut temu, *.com.pl śmiech na sali, klub piłkarski promujący sport, będzie promował truciznę. Pierwsi powinni pić ludzie z działu marketingu . odpowiedz

Lukaniu - 38 minut temu, *.158.19 Mordeczki wiadomo w jakich sklepach można dostać piwerko?

Pozdro😎 odpowiedz

