Zapowiedź meczu z Treflem Sopot

Piątek, 11 kwietnia 2025 r. 17:29 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W sobotę o 20:00 w hali na Bemowie czeka nas niezwykle ciekawe koszykarskie widowisko - będąca w wysokiej formie Legia Warszawa podejmować będzie aktualnego mistrza Polski, Trefl Sopot. Ekipa z Trójmiasta ma bardzo szeroką rotację, a ponadto przyjedzie do stolicy by zrewanżować się za wysoką porażkę z Legią z pierwszej rundy. Ponadto wygrana legionistów może sprawić, że podopieczni Heiko Rannuli wyprzedzą sopocian w ligowej tabeli przed początkiem fazy play-off.



Trefl obecnie ma o jedną wygraną więcej, ale w przypadku porażki na Bemowie, legioniści będą mieli lepszy bilans bezpośrednich spotkań, a co za tym idzie, wyprzedzą ekipę z Sopotu. W ostatnich kolejkach żółto-czarni przegrali dwa mecze, w obu walcząc do samego końca o wygrane. Najpierw przed dwoma tygodniami na wyjeździe ulegli po dwóch dogrywkach Twardym Piernikom (121:124), a następnie w ostatniej kolejce przegrali na własnym parkiecie 87:88 ze Startem Lublin. Te wyniki sprawiły, że Trefl stracił szanse na wyprzedzenie Anwilu na pozycji lidera Orlen Basket Ligi.



W trakcie sezonu trener Zan Tabak przeprowadził kilka zmian w kadrze drużyny. Ostatnią jaka miała miejsce było pożegnanie na koniec okienka transferowego Wojciecha Czerlonki, który przeniósł się do Ostrowa Wielkopolskiego, by pomóc "Stalówce" w walce o utrzymanie. Tarik Phillip został w listopadzie wykupiony przez Hapoel Jerozolima, a nieco później pożegnano się z Treyem McGowensem (początek grudnia) oraz Andym Van Vlietem (styczeń). Ruchy "wychodzące" sprawiły, że trzeba było pozyskać nowych graczy. I tak do Sopotu przybyli Darious Moten - doskonale znany z występów w tym klubie skrzydłowy, który szybko wkomponował się do drużyny (śr. 18.5 min., 7.1 pkt.), rzucający Keondre Kennedy (śr. 9.3 pkt., aż 47.5% za 3 pkt. w 22.5 min.) oraz rozgrywający, Nicholas Johnson. Ten ostatni, jeśli tylko jest do dyspozycji trenera, ma wielką wartość dla Trefla - w ciągu 27.5 min. zdobywa 14.5 pkt. oraz notuje 5.6 asysty i 5.2 zbiórki. Tylko dwukrotnie zdobywał poniżej dziesięciu punktów. Pod koniec listopada Trefl pozyskał z AEK-u Ateny (walczącego dziś o półfinał BCL) rzucającego, Nahiema Alleyne, który w ciągu 23 min. zdobywa 7.1 pkt.



Najważniejszą postacią w zespole z Sopotu jest Jakub Schenk, który na swojej pozycji jest jednym z najlepszych graczy w naszej lidze i w sobotę z wypiekami na twarzy będziemy śledzili jego grę przeciwko Andrzejowi Plucie. Schenk zdobywa średnio 14.2 pkt. na mecz (śr. 25 min.), ma 6.0 asysty i trafia 41.5% "trójek". Najlepszym strzelcem jest grający na pozycjach 2-3 Aaron Best (śr. 16.4 pkt.), dla którego jest to kolejny sezon w barwach Trefla. Potrafi zdobywać punkty na różne sposoby - zarówno z dystansu (44.5% za 3), z półdystansu, po szybkich wejściach pod kosz, czy wymuszając przewinienia (śr. 3.5 na mecz) z linii rzutów wolnych (śr. 84.8% skuteczności).



Kibice Legii będą mieli okazję zobaczyć w sobotni wieczór Geoffrey'a Groselle'a, który zaliczył jeden sezon (2022/23) w naszych barwach. Później zaś grał w Zastalu oraz właśnie Treflu. W obecnych rozgrywkach Groselle ma bardzo zbliżone statystyki do zeszłorocznych (śr. 9.3 pkt. i 5.8 zb.), z tym, że wrócił jego koszmar ze skutecznością z linii rzutów wolnych. O ile w barwach Legii amerykański środkowy trafiał słabe 36.4%, to w zeszłych rozgrywkach w Treflu wskaźnik ten podskoczył do 49.3%. Teraz zaś center trafia tylko 29.9% rzutów wolnych. W strefie podkoszowej Groselle dzieli minuty z Mikołajem Witlińskim, który rzadko spotkania rozpoczyna w wyjściowej piątce, ale tak właśnie było w ostatni weekend w meczu ze Startem. Podobnie jak Groselle, Witliński nie rzuca z dystansu, punkty zdobywa głównie ze strefy podkoszowej i półdystansu (śr. 5.5 pkt. i 4.1 zb. na mecz), ale nieźle radzi sobie w defensywie. Na pozycjach 4-3 grywa doświadczony Jarosław Zyskowski, który jeszcze jako zawodnik Zastalu był bliski przenosin do Legii - wówczas zielonogórzanie słysząc o zainteresowaniu ze stolicy, czym prędzej zaproponowali "Zyziowi" przedłużenie kontraktu na lepszych warunkach. Zyskowski jest kolejny rok mocnym punktem sopockiego zespołu i obecnie zdobywa 10.3 pkt. i 3.1 zb. na mecz. Te same pozycje co Zyskowski "obstawia" Marcus Weathers, który jednak odgrywa nieco mniejszą rolę - zarówno pod względem minut spędzanych na parkiecie (17:44), liczby oddawanych rzutów, czy zdobywanych punktów (7.6), a także skuteczności z dystansu (28.9% za 3 pkt.).



Podopieczni trenera Tabaka w obecnym sezonie rywalizowali także w bardzo mocnych rozgrywkach EuroCup. I choć parokrotnie już na starcie rywalizacji byli bliscy wygranych, długo bił licznik meczów bez wygranej. Ostatecznie ekipa z Sopotu pokonała w 14. kolejce na wyjeździe "Wilki" z Wilna 97:74 i skończyła pierwszy sezon w EuroCupie z bilansem 1:17. Na razie nikt w klubie nie chce mówić, czy w kolejnym sezonie Trefl ponownie spróbuje swoich sił w tych bez wątpienia wymagających rozgrywkach. W Orlen Basket Lidze sopocianie są drużyną z jedną z najlepszych ofensyw - zdobywają średnio aż 88.3 pkt. na mecz. Sporo punktów też tracą, na co zwraca ostatnio uwagę trener Tabak, który przekonuje, że z taką obroną jak w ostatnich dwóch występach, jego podopieczni nie mają czego szukać. Możemy być pewni, że ekipa z Trójmiasta do Warszawy przyjedzie podwójnie zmobilizowana. Wspomniany Groselle na pewno będzie chciał pokazać się przed warszawskimi kibicami z jak najlepszej strony. Jakub Schenk, który przed sezonem 2023/24 miał trafić do Legii, ale jego kontrakt nie wszedł w życie, także nie kryje, że mecze przeciwko Legii są dla niego niezwykle istotne i chce pokazać włodarzom naszego klubu, że popełnili błąd. I przede wszystkim - Trefl z pewnością nie zapomniał srogiej porażki w Ergo Arenie poniesionej w połowie grudnia. Legia grała wtedy koncertowo, ale trzeba przyznać, że tak słaba postawa sopocian była sporą niespodzianką. Stąd też tak okazała wygrana Legii (109:75). Spośród meczów obu drużyn większą różnicą punktową zakończył się tylko jeden mecz, a mianowicie spotkanie Pucharu Polski z sezonu 2020/21, w którym legioniści przegrali w Lublinie aż 56:92.



W poprzednim sezonie Legia przegrała oba ligowe mecze z Treflem, wygrała za to półfinałowe spotkanie w Pucharze Polski w Sosnowcu (+15). W ostatnich pięciu latach, bilans domowych meczów z Treflem jest korzystny dla rywali - wygrali oni trzy spotkania (w tym jedno, przed trzema laty po dogrywce), a przegrali dwa. Mamy nadzieję, że te statystyki poprawimy w sobotni wieczór, a wynik ten umocni pozycję Legii w czołówce tabeli przed decydującą fazą rozgrywek.



Mecz Legii z Treflem rozegrany zostanie w sobotę, 12 kwietnia o godzinie 20:00 i będzie na żywo transmitowane w Polsacie Sport 3. Wszystkie wejściówki na mecz zostały wyprzedane, w sprzedaży pozostały jedynie bilety VIP, które kupować można TUTAJ. Przed meczem oraz w jego trakcie, zapraszamy naszych najmłodszych kibiców do kącika dziecięcego znajdującego się pod główną tablicą wyników. Obok niego znajduje się nasz klubowy sklepik, w którym kupować można klubowe pamiątki - koszulki, szaliki, t-shirty, kubki, smycze i inne. W przedwie spotkania będzie miała miejsce Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której do wygrania będzie 1000 złotych - udział w konkursie mogą brać jedynie osoby pełnoletnie.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 21-15

Liczba wygranych/porażek u siebie: 9-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,3 / 79,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,5%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,2%



Skład: Andrzej Pluta, Keifer Sykes (rozgrywający), Kameron McGusty, Bartosz Habiera (rzucający), Michał Kolenda, Aleksa Radanov, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 451 (śr. 19,6), Andrzej Pluta 292 (12,2), Michał Kolenda 264 (11,5).



Przewidywana wyjściowa piątka: Keifer Sykes/Andrzej Pluta, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85), AMW Arka Gdynia (d, 72:88), Śląsk Wrocław (w, 85:73), King Szczecin (d, 85:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 79:97), Basket Brno (w, 71:84), Start Lublin (d, 76:88), Keila Coobet (d, 80:72), Zastal Zielona Góra (d, 85:79), Górnik Wałbrzych (w, 73:72), Dziki Warszawa (w, 70:72), CSO Voluntari (d, 81:95), Czarni Słupsk (d, 56:70), Spójnia Stargard (w, 75:81), CSO Voluntari (w, 102:87), Stal Ostrów Wlkp. (d, 80:79), Anwil Włocławek (w, 77:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 85:93).



Ostatnie mecze obu drużyn:

15.12.2024 Trefl Sopot 75:109 Legia Warszawa

09.03.2024 Legia Warszawa 70:85 Trefl Sopot

17.02.2024 Legia Warszawa 96:81 Trefl Sopot (Sosnowiec, półfinał PP)

11.11.2023 Trefl Sopot 77:69 Legia Warszawa

16.04.2023 Trefl Sopot 70:80 Legia Warszawa

15.12.2022 Legia Warszawa 79:71 Trefl Sopot

13.04.2022 Legia Warszawa pd. 104:109 Trefl Sopot

18.12.2021 Trefl Sopot 85:70 Legia Warszawa

05.03.2021 Trefl Sopot 74:81 Legia Warszawa

12.02.2021 Legia Warszawa 56:92 Trefl Sopot (Lublin, ćwierćfinał PP)

05.11.2020 Legia Warszawa 78:72 Trefl Sopot

05.12.2019 Legia Warszawa 71:92 Trefl Sopot

02.03.2019 Legia Warszawa 75:58 Trefl Sopot

03.11.2018 Trefl Sopot 86:92 Legia Warszawa

17.03.2018 Legia Warszawa 63:87 Trefl Sopot

13.12.2017 Trefl Sopot 82:75 Legia Warszawa



TREFL SOPOT

Liczba wygranych/porażek: 16-8

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 8-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 88,3 / 86,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,8%



Skład: Jakub Schenk, Nicholas Johnson, Igor Wadowski (rozgrywający), Nahiem Alleyne, Aaron Best, Keondre Kennedy, Marcus Weathers, Wiktor Jaszczerski (rzucający), Darious Moten, Jarosław Zyskowski, Bartosz Jankowski (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Mikołaj Witliński (środkowi).

trener: Žan Tabak, as. Felix Alonso, Radosław Soja



Najwięcej punktów: Aaron Best 361 (śr. 16.4), Nick Johnson 174 (14.5), Jakub Schenk 340 (14.2).



Przewidywana wyjściowa piątka: Nick Johnson, Keondre Kennedy, Aaron Best, Darious Moten, Geoffrey Groselle/Mikołaj Witliński.



Wyniki: Arka (w, 89:97), Spójnia (d, 83:78), Śląsk (w, 72:87), Stal (d, 96:81), King (w, 96:99), Anwil (d, 93:108), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 92:68), Twarde Pierniki (d, 75:68), Start (w, 122:121), Legia (d, 75:109). Zastal (w, 83:72), Górnik (d, 100:85), Dziki (w, 71:76), GTK (d, 88:77), Czarni (w, 73:77), Spójnia (w, 69:77), Śląsk (d, 94:90), Stal (w, 95:82), King (d, 98:100), Anwil (w, 77:85), Arka (d, 100:72), MKS (w, 78:83), Twarde Pierniki (w, 124:121), Start (d, 87:88).

EuroCup: ratiopharm Ulm (d, 93:96), Dolomiti Trento (w, 84:78), Joventut Badalona (d, 73:78), Buducnost Podgorica (w, 92:83), Wolves Wilno (d, 92:99), Bahcesehir Stambuł (w, 79:67), Besiktas Stambuł (d, 79:100), Hapoel Tel Awiw (d, 64:93), Gran Canaria (w, 84:58), ratiopharm Ulm (w, 83:69), Dolomiti Trento (d, 70:82), Joventut Badalona (w, 92:89), Buducnost Podgorica (d, 69:81), Wolves Wilno (w, 74:97), Bahcesehir Stambuł (d, 76:81), Besiktas Stambuł (w, 87:72), Hapoel Tel Awiw (w, 91:72), Dreamland Gran Canaria (d, 73:76).



Termin meczu: sobota, 12 kwietnia 2025 roku, g. 20:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Bilety: wyprzedane

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 3



Autor: Marcin Bodziachowski