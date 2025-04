Bilety neutralne na finał PP wyprzedane

Komentarze (25)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Heh - 46 minut temu, *.nortis.pl Bracia... Nie liczcie na neutralne bilety. Jestem informatykiem i widzę jak system został ustawiony. Kibice nie zrzeszeni (wszyscy nowi z automatu) w PZPN dostali inną kategorią przez co nie było możliwości zakupu biletów na ten mecz.



Warto to samemu zweryfikować omijając kolejkę poprzez link bezpośredni:



https://bilety.laczynaspilka.pl/order/PP25/second-step



Niestety bilety tam nadal widnieją, jest jeszcze mnóstwo wolnych miejsc, więc PZPN mija się z prawdą. Związek po prostu nałożył limit na każdego użytkownika z innej kategorii i ustawił limit na 0.



Przykre, smutne... Ale przynajmniej mają gwarancję spokoju na trybunach bo na Puchar przyjadą osoby zrzeszone w PZPN, znajomi, rodziny... my kibice Legii i Pogoni stoczymy bój między sobą o pozostałe ochłapy, które wrzucą do klubu.



Jeżeli ktoś jest zainteresowany to nagrałem film od momentu logowania poprzez wybór miejsc (są dostępne) i blokady przy etapie przejścia do płatności, ponieważ jako "zwykły kibic Legii" nie mam prawa do zakupu tych wolnych miejsc, podobnie jak tysiące Was czytających ten komentarz.



Je*ać PZPN i wszystkie te osoby, które kupiły dotychczas bilet, bo są członkami PZPN. Bawcie się dobrze oglądając nasze oprawy. odpowiedz

Niezadowolony - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ciekawemu jakim cudem niektórzy sprzedają teraz pomkilkanascie biletów na viagogo w kilkukrotnie zawyżonej cenie. To się nadaje do CBA. odpowiedz

J...ć PZPN - 2 godziny temu, *.com.pl logowanie od godz. ok.22:00 - 09.04 do wczoraj do godz. 16 i nic , wczoraj słyszę, że wszystko poszło po znajomych działaczy , sejmikach , sponsorach niższych ligach fan klubach, itd.

Nic nie było w sprzedaży otwartej - , wejdzie jeszcze pula biletów z tych co przekazali i się nie zdecydowali. odpowiedz

Xymoxian - 3 godziny temu, *.icpnet.pl Ja od wczoraj od 8:00 przez cały dzień przy kompie i xuy. Bilety poszły do sponsorów i znajomych. J... PZPN. Nawet teraz nie można wejść do systemu. odpowiedz

berthold - 7 godzin temu, *.82.22 Proszę zasięgnąć języka u kupujących, jeśli się tacy znajdą. Wczorajsza sprzedaż biletów przez pzpn to prawdopodobnie przekręt. W środowiskach kibiców Pogoni i Legii nie było osób, które potwierdzały kupno. Serwery przez cały dzień nie dopuszczały do transakcji, a kilku szczęśliwcom, którzy przeszli do wyboru miejsca, nie było dane dokończenie transakcji. odpowiedz

Bolo - 8 godzin temu, *.net.pl Całą noc dziś próbował kupić , porażka tych pajacu z PZPN jak można tak ludzi robić w h..a cały stadion niech śpiewa PZPN j...c odpowiedz

Aarti - 15 godzin temu, *.play-internet.pl A moim zdaniem Legia i Pogoń powinny zażądać od PZPN anulowania już sprzedanych biletów, bo inaczej nie przystąpią do meczu. I albo PZPN daje minimum po 20 tys. biletów obu klubom albo niech se sam Kulesza gra że swoją świtą. Przecież to skandal, że kibice obu finalistów dostają łączenie 1/3 biletów, a resztę PZPN rozprowadza po znajomych. odpowiedz

mamon66 - 8 godzin temu, *.ghnet.pl @Aarti: PZPN dał klubą po 15 tyś biletów . Trybuna północna dostała 10 tyś a reszta " chołoty" 5 tyś . 😡 odpowiedz

Swój - 15 godzin temu, *.69.43 Totalne skur............oszukaństwo jak co roku od 10 i brak możliwości zalogowania . Je.....Pzpn odpowiedz

Szajbeczka - 15 godzin temu, *.163.132 Od 10.00 dziś siedziałem i nic. Oczywiście komp mielił, cały czas monitorowany. Po 19 j...ęli wałek: abrakadarba: Wszystkie bilety wyprzedane :) odpowiedz

krawcu - 15 godzin temu, *.t-mobile.pl To jakiś wałek był. Nawet jak pozwoliło mi na opcję kup bilet, to po naciśnięciu wyswietlił się komunikat "jesteś już zalogowany" i się zatrzymało na zawsze. odpowiedz

Typek - 15 godzin temu, *.orange.pl Sprzedaż na neutrale to był jeden wielki wał. Od 9 rano na dwa kompy i ch... a nie bilety. Zobaczymy 2 maja może serwery były ustawione na Szczecin, Łódź, Kraków, czy Chorzów? odpowiedz

Portowiec1948 - 15 godzin temu, *.play-internet.pl @Typek: W Szczecinie mamy taki sam problem jak wy… odpowiedz

Typiara - 15 godzin temu, *.tpnet.pl @Typek: Niestety, ze Szczecina od nas nikt nie otrzymał biletów. Nie znam nikogo komu udało się kupić bilety. To samo mówimy o Warszawie ale jak widać to był WAŁEK odpowiedz

BuLi - 16 godzin temu, *.inetia.pl Totalne skur....o ze strony pzpn. Puścić sprzedaż w trakcie meczu Legii to drwina z kibiców. Discopolowy nawet biletów nie potrafii sprzedać. odpowiedz

Grzegorz - 16 godzin temu, *.plus.pl Z tymi biletami to wałek, na 2 kompy od rana próbowałem cały czas i nic. odpowiedz

wałek na 100% - 16 godzin temu, *.centertel.pl kto i jak te bilety kupił skoro nie mozna było nawet wejśc w te kupowanie to jakies jaja są, na stronach pogoni ludzie też piszą że nic nie kupili odpowiedz

Kochać pzpn - 16 godzin temu, *.chello.pl To jest fraud, nie było możliwości zakupu bo system ticketowy nie wystawiał tokenów i ratę limiter wszystko blokował. Bilety poszły nieoficjalnym kanałem odpowiedz

Żyrardowianin - 16 godzin temu, *.timplus.net WAŁEK MOŚCI PANOWIE I WAĆPANNY! Żadnej otwartej sprzedaży nie było. Też. Dzisiaj cały dzień spędziłem na stronie i cały dzień w kolejce. Jeszcze się odkręcam od tego kółka co się tam nakręcało. No więc gdzie się podziały te bilety?!? Może rozeszły się po działaczach, rodzinach i koleżka h działaczy, wszak wybory w PZPN i MZPN się zbliżają? odpowiedz

Bolo - 16 godzin temu, *.centertel.pl Śmiech na sali 4 godz miałem telefon i cały czas czekasz w kolejce , wszyscy razem PZPN j...ć odpowiedz

haker - 16 godzin temu, *.centertel.pl @Bolo: tyle, że ponoć ludzie którzy znają się na tych kwestiach z łatwością potrafią tak poustawiać w ciasteczkach, że my czekamy do usra... śmierci a oni skupują jak leci bilety... odpowiedz

Zie(L)aj - 15 godzin temu, *.play-internet.pl @Bolo:ja od 10.00 do rozpoczęcia meczu na 2 komórki i dwa komputery. Nic. Kilka razy mi proponowało na finał kobiet w Łodzi odpowiedz

Pawciu - 16 godzin temu, *.play-internet.pl Od 6.30 wlaczona strona i do eieczora nie bylo mozliwosci zakupu....🤬 odpowiedz

kacperek - 17 godzin temu, *.chello.pl haha dobre wlaczona strona laczy nas palka od 6 rano tylko raz mozna bylo sie zalogowac i nie bylo wtedy meczu Legia-pogon kolo 9 rano a pozniej caly czas laczenie i juz wyprzedane. Do tego Legia dostala mniej biletow niż na mecz z rakowem 2 lata temu, to sa jaja 😂 odpowiedz

Jachu - 17 godzin temu, *.orange.pl Ciekawe kto kupił bilety bo do tej pory nikt się nie pochwalił że ma 😡😡😡 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.