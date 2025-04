Augustyniak: W drugiej połowie Chelsea rozmontowało naszą defensywę

- Piłka chodziła dziś zdecydowanie szybciej niż w Ekstraklasie. Pokazali również niesamowity doskok, gdy tracili piłkę, to byli agresywni i szybko ją odbierali. Nie mogliśmy wymienić kilku podań i wyjść z kontrami. To był główny problem. - Stracona trzecia bramka była momentem, po którym ciężko było już coś zmienić. Kacper Tobiasz obronił chwilę wcześniej rzut karny, pojawiła się w nas wiara, sam też czułem, że jeszcze może uda nam się coś strzelić. Niedługo później straciliśmy głupią bramkę, bo mieliśmy piłkę, straciliśmy ją w prosty sposób, potem szybko poszło i dostaliśmy trzeciego gola. Ale, tak jak mówię, to był trudny przeciwnik. Musimy się skupić teraz na naszym podwórku. - Na pewno to było spełnienie marzenia. Fajną sprawą było sprawdzenie swoich umiejętności przeciwko takim piłkarzom i zobaczenie, w którym miejscu się jest. Widać, że Premier League to wysoki poziom, gdzie trafiają topowi piłkarze.

Sl - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Panie Augystyniak co to za pier..ze to premier league itd jeszcze sezon temu walczylismy z Aston Villa i tamte mecze byly w miare wyrownane, nie tak dawno wygralismy z Leicester a Wy dzisiaj byliscie obsrani jak malo kto. Dzisiaj Chelsea jakby musiala wygrac 8:0 to by wygrala. Dzisiaj tylko Oyedele nie bal sie brac pilki bo reszta tylko patrzyla jak ja odkopac od siebie odpowiedz

Jurek - 7 godzin temu, *.inetia.pl Augustyniak powinien odejść. Jest to bardzo słaby amator. odpowiedz

Pedro de Varsovia - 9 godzin temu, *.smgorczewska.pl W drugiej połowie pojawili się jacyś pigmentododatni i w przeciągu kilkunastu minut rozebrali cały autobus. odpowiedz

