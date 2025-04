Madueke: Duże uznanie dla kibiców Legii

- Oczywiście, że było dziś ciężko pokonać Legię. Legioniści grali w niskiej obronie, w której byli świetnie zorganizowani. W pierwszej połowie mieliśmy przez to duże problemy, by nawet oddać choćby celny strzał. W drugiej połowie intensywnością potrafiliśmy jednak ich otworzyć i wygrać. Jesteśmy zadowoleni z tak wysokiego zwycięstwa - powiedział po wygranej z Legią skrzydłowy Chelsea FC i zdobywca dwóch bramek, Noni Madueke .

Zzz - 7 godzin temu, *.akamaitechnologies.com Ich polscy dziennikarze dopytują o atmosferę i cisną żeby coś miłego odpowiedzieli… to już nudne.

W BBC w obszernej relacji z meczu ani słowa o kibicach Legii czy atmosferze. odpowiedz

Huwdu - 8 godzin temu, *.skybroadband.com Szkoda ze cwiczenia Tobiasza z obijaniem pilki po strzele do boku a nie przed siebie pod nogi przeciwnika jak i wyprowadzanie pilki tez sa zapewne trenowane systematycznie ale jak widac on jest odporny na wiedze...im starszy tym gorszy. Tymczasem Miszta..kapitan w ostatnim meczu. odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 4 godziny temu, *.mm.pl @Huwdu: Miszta trenuje z solidnym trenerem bramkarzy, który nie wtłacza mu do głowy "filozofii" w rodzaju "nogami się nie broni" i od razu widać efekty. Tobiasz przy strzałach skupia się bardziej na tym, żeby nie bronić nogami, a nie na tym żeby bronić DOBRZE i widać tego efekty. odpowiedz

Kibice mają dość - 8 godzin temu, *.centertel.pl Widać było kto jest pozorantem a kto piłkarzem wstyd w dwumeczu 0-11 odpowiedz

L - 14 godzin temu, *.iso-perfekt.com No i to by bylo na tyle. Oni te atmosfere zapamietaja, fajnie im sie bedzie wracalo wspomnieniami, fajnie sie gralo, ale nigdy trybuny nikogo nie przestrasza, nie wygraja nam meczu. Po prostu beda nas milo wspominac i mooooze kiedys jakis pilkarz bedzie znal pilkarza, ktory tu gral i tamten mu szepnie, ze poleca do nas przyjsc bo super sie tu gra dla takich kibicow. A Feio bedzie dorabial dalej ideologie, ze u siebie lepiej gramy bo kibice. G.wno prawda. odpowiedz

Safik - 15 godzin temu, *.koba.pl Oni te kurtuazyjne wypowiedzi ćwiczą już w przedszkolu odpowiedz

