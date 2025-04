George: Atmosfera na stadionie była szalona

Czwartek, 10 kwietnia 2025 r. 23:55 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Atmosfera na stadionie była szalona. Kibice Legii dopingowali przez pełne 90 minut. Cały czas było słychać krzyki z trybun, ale starałem się skupiać tylko i wyłącznie na grze i swoich zadaniach na boisku - powiedział po zwycięstwie z Legią skrzydłowy Chelsea FC, Tyrique George.









- Bardzo cieszę się z powodu zdobycia mojego pierwszego gola w barwach Chelsea. To klub, w którym się wychowałem, więc tym bardziej jestem zadowolony.



- W pierwszej połowie było nam bardzo ciężko atakować. Legia grała piątką z tyłu, musieliśmy jakoś rozbić tę defensywę. Staraliśmy się to zrobić jak najszybszymi podaniami i w końcu się to udało.