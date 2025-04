Colwill: Legia ma naprawdę świetnych kibiców

Piątek, 11 kwietnia 2025 r. 01:25 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Legia była w tym spotkaniu niezła, szczególnie w pierwszej połowie. Gospodarze byli szczelni w obronie, to nas denerwowało, bo nie mogliśmy się przebić i do przerwy był bezbramkowy remis. W drugiej połowie zrobiliśmy jednak dobre zmiany, na boisku pojawili się świetni zawodnicy, którzy zmienili obraz meczu. Takie chwile właśnie pokazują, dlaczego tacy piłkarze są i grają w tym klubie - powiedział po zwycięstwie z Legią obrońca Chelsea FC, Levi Colwill.









- Myślę, że wszyscy wiedzieliśmy, że w pierwszej połowie nie zagraliśmy wystarczająco dobrze, to było czuć w szatni. Każdy dodał swoje przemyślenia, bo w naszej szatni to normalne, że gdy schodzisz na przerwę, to wszyscy ze sobą rozmawiają. Trener również zakomunikował nam, że druga część musi wyglądać lepiej i każdy to zrozumiał. Ja, jako zmiennik, wszedłem na boisko z ławki i starałem się pomóc drużynie jak najlepiej. Wiedzieliśmy, że od razu po przerwie musimy ruszyć do gry. Tak zrobiliśmy i druga połowa była zupełnie inna.



- Atmosfera podczas dzisiejszego meczu była niesamowita. Od samego początku kibice byli bardzo głośno, a siedząc na ławce, słyszałem to bardzo dobrze. Momentami aż bolały mnie uszy. Legia ma naprawdę świetnych fanów i mam nadzieję, że podobna atmosfera będzie za tydzień na Stamford Bridge.



- Oczywiście, że chcemy wygrać Ligę Konferencji. Traktujemy te rozgrywki poważnie, są one dla nas czymś ważnym. Grając w takim klubie, jakim jest Chelsea, cały czas walczysz o zwycięstwo. Nie inaczej jest w tej kwestii. Chcemy sięgnąć po końcowe trofeum i będzie to dla nas duże osiągnięcie.