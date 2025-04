Feio dla The Athletic: Mam trzecią najtrudniejszą pracę w Polsce

Znajdziemy w nim informacje o życiu Goncalo Feio od czasów młodości do teraźniejszości. Autorzy podkreślają cechy Feio: "zwraca na siebie uwagę swoją obsesją, pragnieniem sukcesu, oddaniem, jakie wzbudza, oraz intensywnością (...) włada biegle angielskim i trzema innymi językami (polskim, hiszpańskim i swoim rodzimym portugalskim), a także jest niemal biegły w dwóch kolejnych (francuskim i włoskim). Jest elokwentny i czarujący, ale ma rys rywalizacji" . Początek artykułu to cytat z Goncalo Feio: - W Polsce sprawa jest prosta. Najtrudniejszą pracą jest bycie prezydentem kraju. Drugą najtrudniejszą pracę ma selekcjoner reprezentacji Polski, a trzecią najtrudniejszą pracę... mam ja - mówi. W końcówce artykułu znalazła się sugestia, iż "nietrudno sobie wyobrazić, że Feio podąży do Anglii drogą Jose Mourinho" . Aktualnie jest jednak bardzo wdzięczny za szansę, którą otrzymał w Legii Warszawa. - To największy klub w kraju, najgorętsze stanowisko w polskiej piłce nożnej. To wielka sprawa, reprezentować tak wielu ludzi i chcę więcej europejskich nocy jak ta. Angielska piłka nożna jest punktem odniesienia, ale docierasz tam tylko poprzez pracę i pomaganie ludziom w osiąganiu ich celów - mówi Feio. Cały artykuł w oryginale możecie przeczytać na nytimes.com .

Przed pierwszym meczem z Chelsea Goncalo Feio udzielił wypowiedzi portalowi "The Athletic", który jest częścią amerykańskiego New York Times'a. Artykuł przybliża sylwetkę i historię aktualnego szkoleniowca Legii czytelnikom z Wysp Brytyjskich.

Darius the President - 45 minut temu, *.ghnet.pl Dać Mourinho ten skład i również mielibyśmy miejsce 4-8 odpowiedz

Wołomin NR - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Do malkontentów: Jakie jest remedium na poprawę wyników?! odpowiedz

Huwdu - 1 godzinę temu, *.50.210 Kazdy nastepny na jego miejscu osiagnie jeszcze ch..jowszy wynik. Jestem pewien ze gdyby zostal zatrudniony przez jakis klub w Premiership poradzilby sobie lepiej niz polowa obecnych tam trenerow.. wystarczylo wcziraj popatrzec jaka przepasc dzielilaxw kazdej plaszczeznie piljarskuego rzemiosla poczawszy od podstaw czyli przyjecial pilki podania itd. Legia dochodzac do cwiercfinalu wykonala plan az nad to na co stacrealnie ten zespol. Fejo gdy dostanie odpowiedni zespol jestem pewien ze sobie poradzi. odpowiedz

Tony Adams - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com @Huwdu: Gdy ja dostane odpowiedni zespol to tez jestem pewien ze sobie poradze.

Fejo to miernota trenerska i katastrofa czlowiek.👎 odpowiedz

Wwa - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jeszcze miesiąc i jesteś wolny odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.ghnet.pl Koleś nie potrafi wygrać dwóch meczów z rzędu w dupoklasie. Jego średnia punktowa na wiosnę jest poniżej godności naszego klubu. Faktem jest ,że prowadzi klub,który ma pół bramkarza i zero napastnika. Do tego połowa składu to przebierańcy a nie zawodowi piłkarze. Mimo to dla mnie te argumenty go nie bronią. Żegnam bez żalu. odpowiedz

Qweryy - 2 godziny temu, *.centertel.pl Faja odejdz w końcu chory człowieczku odpowiedz

expat - 3 godziny temu, *.34.188 Mam nadzieję, że Żewłak umożliwi mu kontynuowanie kariery od następnego sezonu w Premier League.

Jak koleś fajnie umie mówić o piłce jako analityk tak jako trener Legii mi się nigdy nie podobał i czekałem tylko kiedy z tego będą problemy. Niestety długo nie trzeba było czekać. Ostatnie jego wywiady to brak słów. Czasami lepiej milczeć niż się głupio odezwać o czym niestety większość ludzi zapomina. odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.ghnet.pl No i dlatego, ze to taki zaszczyt, postanowiles wyjsc na Chelsea z mysla tylko o obronie. No sorry, ale ja juz nie chce slychac jaka to Legia jest wyjatkowa bo ja to wiem, chce trenera, ktory bedzie wiecej robil a nie mowil.



Oyedele znowu udowodnil, ze cos w nim jest, ale na co dzien nie gra. Wystawia sie go tylko na najtrudniejsze mecze. Co to za gra? Menagerska czy co? Szczepaniak dostaje szanse w trudnym meczu w Nikozji i z Chelsea. A w lidz epomijany. Czemu? Znowu gra pod sprzedaż, pod pokazanie sie w pucharach? No sorry, ale jak tak to ma wygladac to... odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Już za chwilę ten cieżar z pleców sztukmistrza z Lublina zostanie zdjęty. odpowiedz

Wiśniak - 3 godziny temu, *.79.221 Niech już idzie

Krzyż na drogę odpowiedz

Dino - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Zapomnieli napisać o jednej mega ważnej sprawie Gonzalo ma wielki dar ma skrzydła i potrafi naprawdę bardzo odlecieć. Panie Feio może czas lądować?! odpowiedz

a my swoje.... - 5 godzin temu, *.virtuaoperator.pl Henning Berg allez allez allez!!!! Henning Berg allez allez allez... odpowiedz

Wycior - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @a my swoje....: Po drugiej ewentualnie trzeciej porażce zostanie zhejtowany, a po piątej będzie już zwalniany. Niezależnie od tego, że w międzyczasie wygra 20 meczów. W naszym klubie trzeba mieć psychikę cyborga albo wyje..ane na wszystko… odpowiedz

Tony Adams - 4 godziny temu, *.amazonaws.com @a my swoje....: Berg to takie samo dno trenerskie jak feja, jozak, golebiewski, klafuric, magiera czy vukovic. Starczy juz tego szajsu trenerskiego w Legii. Basta i dosyc. 👎💩👎 odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.ghnet.pl @Tony Adams: dokladnie. Poza tym z Bergiem zaczelismy tak zabijac pilke, ze chlop potrafil zdjac Guilherme w finale PP, bo ten sie nie przesuwal tam gdzie powinien. To ja juz wole Magiere. A najlepiej to kogos spoza czworki Magiera, Vukovic, Urban, Berg. Chyba nie bez powodu zostali z Legii zwolnieni... odpowiedz

ops2 - 5 godzin temu, *.centertel.pl biedactwo ......, czas go zwolnić z tych obowiązków i ratować jego psychikę...... odpowiedz

kubica - 6 godzin temu, *.34.174 Że niby musisz grać idiotami ? Co prawda to prawda ale.... ja dla przykładu nie potrafię spawać, nie nadaję się do tego, zatem w życiu zawodowym nie wybrałem zawodu spawacza. odpowiedz

Obcy - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl No ego to nasz trener ma troszkę wybujałe. Powinien też stwierdzić,że praca na tak odpowiedzialnym stanowisku go przerosła. Ale nie przejdzie mu to przez usta. Kończ Pan to przygodę z Legią. odpowiedz

Syn księdza - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Żegnamy cię alleluja....żegnamy cię alleluja żeby nie napisać dosadniej... odpowiedz

Barnaba - 6 godzin temu, *.orange.pl Mało wie o Polsce. Na przykład bycie prezydentem nie jest wcale trudne, o czym świadczą kolejne osoby na tym stanowisku. odpowiedz

Du...arz - 4 godziny temu, *.dlugosz.eu @Barnaba: hehe potrzymaj mi piwo..... odpowiedz

