UEFA ukarała Legię. Żyleta zamknięta!

FranekLowcaDusz - 29 minut temu, *.79.71 Czy mecz z GKS jest odwołany z powodu żałoby narodowej? odpowiedz

KowaLes - 34 minuty temu, *.79.71 No to po transferach, 100 tys. ojro poszło z dymem. odpowiedz

Pozdrowienia z Niemiec - 47 minut temu, *.ghnet.pl Wiadomo, że to nie o te reklame sie doczepili.

Nie po to ładują tyle w Rafałka, żeby im jakis klub pozwalał na takie zachowania i krytykę.

Brawo kibice👍 odpowiedz

L - 56 minut temu, *.play-internet.pl Tymczasem Jaga oprawa z piro na kazdym meczu - 0 kar. Przejsc tez nie blokuja, mlyn nie istnieje pewnie, wszyscy stoja grzecznie na swoich miejscach. 2 polskie kluby w pucharach, na kazdym to samo, oprawa, piro, mlyn. Jedni dostaja kare za kara, drudzy nic. LOL odpowiedz

(L)eve(L)64 - 57 minut temu, *.plus.pl Coś mi się wydaje że za chwilę w " Sen o Warszawie" dopatrzą się treści rasistowskich, homofobicznych, seksualnych itp. Zakaz wykonywania hymnu pod groźbą całkowitego zamknięcia stadionu murowany. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tymczasem takie PSG w LM piro na kazdym meczu, Bayern piro, Borussia piro, na wszystkich tych stadionach blokowanie przejsc, zwlaszcza na Borussi cala trybuna zaje....ludzmi ale tylko my dostajemy kary za blokowanie miejsc. 90% stadionow w LM ma blokowane przejscia bo na 90 proc meczow jest teybuna ultras, poza Anglikami wszedzie blokowane. Zadnych kar. I jeszcze te niedozwolone okrzyki. Ciekawe jakie? Fck uefa? Hahahaha, niedlugo beda kary za biale koszulki. Fck uefa nie mozna zaspiewac ale wywieszac flagi che gevary, robic oprawy komunistyczne juz mozna. Flagi Palestyny tez nie sa niezgodne z wydarzeniem sportowym. Co to w ogole za tekst? Jak fck uefa jest niezgodne z wydarzeniem sportowym? Przeciez to mecz organizowany przez uefa i okrzyki o uefie sa niezgodne a polityczne oprawy Omonii sa zgodne? Po co ten prezes PSG przylatuje na mecz z Chelsea? Po co nam ten kontakt jak nic on nie daje tylko dalej nas traktuja wyjatkowo i karaja jako jedynych za cos co robi 90% ekip w tym polowa z LM? odpowiedz

(L)eve(L)64 - 1 godzinę temu, *.plus.pl To teraz proszę UEFA o listę okrzyków dozwolonych. odpowiedz

mago - 1 godzinę temu, *.chello.pl Zagipsować usta kibicom przed meczem ipo bólu. odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Zasady są jasne od początku do końca dla wszystkich , wiec nierozumiem skąd te zdziwienie.



Ps. Puste trybuny na meczu z Realem Madryt na 100 lecie klubu w LM pamiętamy. odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Było do przewidzenia,UEFA nas kocha. odpowiedz

Zlb - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nie ma jakiegoś sposobu na walkę z tymi pajacami? Jest ktoś na nimi? Nie można ich do jakiegoś sądu podać, przecież to jest dyskryminacja, jawna!!!! Co zrobili cypryjczycy? I nic,nawet za mocno nie zawalczylismy żeby ich dojechać!!! Mówię tu o pzpn, itp. odpowiedz

Wyborca Bonżura - 51 minut temu, *.ghnet.pl @Zlb: tak. Pozwij ich do sądu Uefa odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Może niedługo każą oglądać mecze w kompletnej ciszy, we frakach i z muchami pod szyja. odpowiedz

Kurak (L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Egon: Im o to chodzi niestety... A najlepiej jeszcze tęczową flagę na Żylecie... odpowiedz

Micro - 1 godzinę temu, *.orange.pl Znów idziemy w górę rankingu kar od UEFA! odpowiedz

Jacu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl UEFA - lewacka organizacja ideologiczna 🤡 odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.tele2.se @Jacu: pelna zgoda!!! 👍

Ale nie zmienia to faktu ze my tej wojny z nimi nie wygramy. Wiec poniekad sramy do wlasnego gniazda.

Najtragiczniejszym jest fakt ze tylu nie jest w stanke tego pojac i nadal chetnie sraja.

A powinnismy robic wrecz odwrotnie. Dojic uefa na ile tylko sie da. I wez to teraz wytlumacz wszystkim (nie)kumajacym… odpowiedz

Tony Adams - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com To zapytam inaczej: niech mi teraz Swiete Krowy wytlumacza dlaczego nie ma transferow? I dlaczego kazdy z tego powodu, braku transferow, chodzi wnerwiony? odpowiedz

L - 55 minut temu, *.play-internet.pl @Tony Adams: kupilismy 10 pilkarzy, wydalismy rekordowa kase na transfery, 1,5 mln za Szkurina, 2,3 mln za Vinagre a ty pytasz czemu nie ma transferow? Hahahahahaha odpowiedz

Tony Adams - 29 minut temu, *.amazonaws.com @L: Kupilismy 10 pilkarzy powiadasz? 10? PILKARZY?

Juz ci kiedys zadalem to samo pytanie i nie potrafiles odpowiedziec.

drewniane pseudo-pilkarskie 💩 ktore Miodkowicz nasprowadzal jest bardzo daleko od bycia "pilkarzami".

A tak na marginesie, wedlug ciebie fajnie ze placimy kary zamiast inwestowac kase w klub i druzyne? Proste pytanie. Takj albo nie. odpowiedz

Gibon - 2 godziny temu, *.178.0 No 100k euro to już sporo… odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.mdl.net UEFA idioci masakra odpowiedz

Czaskoski jak Komoroski - 2 godziny temu, *.101.216 Czaskoski pewnie załatwił. Za transparenty. odpowiedz

Czarny76 - 2 godziny temu, *.net.pl Żenada.Widac jak na dłoni ze według UEFA są równi i równiejsi.I po jaki uj te banery o rasizmie i fair play ja sie pytam? odpowiedz

T-72 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Niedozwolone okrzyki, no ja pier....lę, podobno komunizm obalony, czy nie? odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.ghnet.pl Kary za okrzyki, za nieodpowiednie treści, za race. Z Molde za niedrożne schody. Zawsze się coś znajdzie jak się chce.

Oprawy piękne róbcie dalej swoje. Niech podziwia cały świat.

Zamkną stadion to za dwa mecze otworzą. Miodek kasy zarobił z gry w Europie to ma z czego zapłacić. Stać go na ogóra ze Stali to na kary też go stać. Większy pożytek i tak jest z tych opraw niż z tego napastnika. odpowiedz

. - 2 godziny temu, *.79.249 A to za mecz u nas tylko? Czy już za dwumecz policzyli odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl O jakie niedozwolone okrzyki chodzi? Kobiecy zespół Brann niedawno odwołał się skutecznie do CAS od takiej kary od UEFA, bo narusza ona wolność słowa. To samo tyczy się transparentów. odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.tele2.se @Mateusz z Gór: ale Fury Friz to za wielki cykor zeby sie od czego kolwiek do kogo kolwiek odwolywal. Tuli ogon i buli kase. FF w piasek i udaje ze wszytko gitara. Zero godnosci, zero niezaleznosci, zero kregoslupa. 🤮 odpowiedz

n - 2 godziny temu, *.172.71 Niedozwolone okrzyki to te, będące odpowiedzią na wrogość uefa.

F...k uefa! odpowiedz

