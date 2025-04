Bilety na finał Pucharu Polski na sektory Legii

KUP BILET NA FINAŁ PUCHARU POLSKI Przedstawiamy harmonogram sprzedaży biletów przez klub: 1. etap od 14.04, od godz. 15:00 dla: - posiadaczy karnetów z obecnością na minimum 1 meczu rozgrywanym na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 w sezonie 2024/2025; - posiadaczy subskrypcji z obecnością na minimum 10 meczach rozgrywanych na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 w sezonie 2024/2025; - posiadaczy biletów z obecnością na minimum 19 meczach rozgrywanych na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 w sezonie 2024/2025. 2. etap od 16.04, od godz. 13:00 dla: - posiadaczy subskrypcji z obecnością na minimum 1 meczu rozgrywanym na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 w sezonie 2024/2025; - posiadaczy biletów z obecnością na minimum 10 meczach rozgrywanych na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3 w sezonie 2024/2025. 3. etap od 17.04, od godz. 13:00 dla: - wszystkich zainteresowanych Klub do zakupu udostępnia 5 000 biletów w sektorach przeznaczonych dla kibiców Legii Warszawa z wyszczególnieniem: - 3 250 miejsc w kategorii 2 cenowej w sektorach zajmowanych przez grupy zorganizowane Legii Warszawa za bramką od ul. Poniatowskiego; - 750 miejsc w 2 kategorii cenowej w bezpośrednim sąsiedztwie sektorów zajmowanych przez grupy zorganizowane Legii Warszawa (sektory G23 i G24); - 1000 miejsc w kategorii 1 cenowej (sektor G20). Koszt biletu kategorii 1 wynosi 140 zł, natomiast koszt biletu kategorii 2 wynosi 100 zł. Wraz z biletem można zakupić dedykowane koszulki na finał Pucharu Polski, w które będą ubrani wszyscy kibice prowadzący doping z sektorów za bramką. Cena koszulki wynosi 80 zł. Można ją kupić wyłącznie z biletem. Koszulkę można dodać do koszyka po spersonalizowaniu danych do biletu. Będzie dostępna w kilku rozmiarach. Bilety zakupione za pośrednictwem serwisu sprzedażowego Legii Warszawa będą do odbioru w Punkcie Obsługi Kibica (POK). O dokładnym terminie i miejscu odbioru klub poinformuje kibiców drogą mailową. Nie ma możliwości odbioru biletów w formie elektronicznej. Kibice, którzy dokonali zakupu koszulki, będą mogli ją odebrać wraz z biletem w Punkcie Obsługi Klienta.

Tylko Legia - 7 godzin temu, *.interkam.pl Przywilej dla karneciarza z obecnością na 1 meczu to kpina z osób kupujących karnety i wszystkich co mają co najmniej 10 meczów . odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.ghnet.pl @Tylko Legia: a jest ktos, kto kupuje karnet i nie chodzi regularnie na mecze i nie ma tych 10 meczow? To tylko teoria, w praktyce mysle, ze karneciarze maja min 10 meczow. No chyba, ze ktos kupil bo ma za duzo kasy i liczyl rok temu na final i puchary. Ale ile jest takich osob? odpowiedz

Normalny - 7 godzin temu, *.chello.pl . Zawsze w Szczecinie jesteście miło witani Niebuszewo i Mokotów pozdro odpowiedz

Kumaty - 7 godzin temu, *.217.117 Zjadłem wszystkie bilety. Omomomoom. odpowiedz

Kot - 8 godzin temu, *.inetia.pl Dobrze że jako karneciarz mam pierwszeństwo w zakupie biletów nie obejmujących karnet.

Regulamin klubu zachęca do kupna właśnie w takiej sytuacji jak obecnie mamy.

Brawo Klub . odpowiedz

Osioł - 7 godzin temu, *.217.43 @Kot: nie zesraj się bo biletów jest 2 razy mniej niż karneciarzy odpowiedz

Gerwazy - 6 godzin temu, *.centertel.pl @Osioł: część karnetowców zapisała się w grupach 😉 odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.ghnet.pl @Osioł: ale czesc karneciarzy, wiekszosc z Zylety bedzie miala bilet z puli kibolskiej, troche kupila tez bilety na stronie pzpnu na sektory nie za bramką (skoro nie chodza na Zylete to na Narodowy tez nie pojda), a czesc po prostu nie pojdzie. odpowiedz

Łysy byk - 8 godzin temu, *.play.pl Jak dokladnie sprawdzaja dane z biletu z danymi na dokumencie jesli chodzi o narodowy? Tak jak na Ł3? odpowiedz

Marcin - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl Pytanko do redakcji bilety będzie można zakupić w kasie klubowej czy tylko on-line odpowiedz

APEL DO REDAKCJI PORTALU LEGIALIVE - 10 godzin temu, *.215.188 Apel do Redakcji o zablokowanie w skrypcie komentarzy słowa "kumaty" i jego wariacji. Bo nie da się już czytać tych komentarzy. odpowiedz

Artur Motyl - 10 godzin temu, *.216.154 Ja już się zalogowałem do systemu biletowego i będę odświeżał nonstop do poniedziałku, żeby mnie nie wywaliło. Żeby nie było przekrętu jak u Kuleszy💩. odpowiedz

INFIRMATYK - 9 godzin temu, *.13.170 @Artur Motyl: DOKŁADNIE JA TEŻ JUŻ JESTEM ZALOGOWANY, NA RAZIE JESZCZE WSZYSTKO DZIAŁA odpowiedz

K - 10 godzin temu, *.msitelekom.pl Ja bym się nawet nie czepiał gdyby nie jedna rzecz. Ze 2000 biletów dostaną pewnie Radomiaki, Sosnowce itd. I potem skutek jest taki, że zamiast wiernych kibiców bilety dostają ludzie którzy mają Legię centralnie w d... odpowiedz

Pit - 10 godzin temu, *.orange.pl Hej. Jestem spod Szczecina. Wychowałem się w czasach zgody Legii i Pogonii (mam 45 lat). Te kluby są i zawsze będą w moim sercu. Udało mi się dostać bilety na środku, ale jednak bardziej po stronie Legii. Wiem, że ostatnio relacje między kibicami się pogorszyły, co mnie osobiście boli. Jadę na mecz z rodziną. Nie wiem czy ubierać barwy klubowe czy lepiej neutralne. Być może uda mi się zamienić z kibicami Legii, którzy będą na stronie Pogonii. Jak uważacie, czy atmosfera bedzie mocno napięta? Pytam tak po ludzku 🙂 odpowiedz

Bry(L)us - 9 godzin temu, *.pro-internet.pl @Pit: Pewnie bedzie ale rozumiem Twoja filozofie..ja 44 lata z 3miasta

Obecne zgody i kosy to i tak moim zdaniem interesy lub ich brak miedzy szerokimi facetami przewaznie..Elo! odpowiedz

Bluzgoteka - 9 godzin temu, *.99.191 @Pit: będzie bluzgoteka! Trzeba było nie macać się z widzewem. odpowiedz

Elo - 8 godzin temu, *.net.pl @Pit: Zawsze możesz trafić na jakiegoś oszołoma więc lepiej bądź w neutralnych "barwach" zwłaszcza, że jedziesz z rodziną, po co macie mieć jakieś nieprzyjemne sytuacje. odpowiedz

Kafar - 8 godzin temu, *.216.154 @Pit: jest szansa że zbierzesz oklep odpowiedz

Okęciak - 7 godzin temu, *.netfala.pl @Pit: nigdy nie wiadomo czy nie trafisz jakiegoś wariata tym bardziej jak jedziesz z rodziną, zostaw barwy w domu i baw się dobrze 😉 odpowiedz

Przemek - 6 godzin temu, *.ghnet.pl @Pit: Człowieku co ty masz w głowie ? Absolutnie nie zakładaj barw Pogoni bo oklep 100% Narobisz problemów sobie i swojej rodzinie. To nie Hiszpania.... Teraz tutaj barwy Pogoni zadziałają jak płachta na byka. odpowiedz

eMeRKa - 10 godzin temu, *.chello.pl 8.000 dla kumatych... kryminał. Dla wielu to będzie jedyny mecz Legii w tym sezonie, bo na Chelsea bez nawet jednego meczu nie mieli szans na zakup. Nie każdy kto ma karnet jest pewny zakupu biletu na stadion o pojemności 58.000, szczególnie, że na sektory neutralne bilety wykupiły boty. odpowiedz

beka - 10 godzin temu, *.com.pl "Cena koszulki wynosi 80 zł."





HAHAHAHHA ALE PRZYCINKA :D odpowiedz

Legia75 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @beka: przecież to normalna cena..tyle kosztują koszulki np.w Żylecie odpowiedz

LTM - 11 godzin temu, *.164.251 mając karnet, będąc na większości meczów jest szansa że mogę nie dostać biletu w 1 etapie, po co te etapy pozostałe jak wiadomo że na 1 się skończy a co poniektórzy się nawet nie załapią, brawo klub❤️🤍💚 odpowiedz

Zdziwiony - 10 godzin temu, *.play.pl @LTM: jesteś uprzywilejowany, jako pierwszy możesz kupić i narzekasz? odpowiedz

Twojamac - 8 godzin temu, *.jmdi.pl @Zdziwiony: biletow 8k, karnetow 10k..czemu nie rozumiesz pajacu? odpowiedz

Kamil - 7 godzin temu, *.mrsn.at @Twojamac: przecież połowa karnetowiczów bilet już ma, przestań beczeć odpowiedz

Niedoinformowany - 5 godzin temu, *.akamaitechnologies.com @Kamil: a skąd ta połowa ma? Prezencik od kumatych? odpowiedz

EMIL - 11 godzin temu, *.216.205 Układy układziki tak to wszystko działa. odpowiedz

Kibic z Żylety - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl Na Żyletę przychodzi średnio trochę powyżej 7000 osób, razem z kibicami nie będącymi w grupach. Sezon z reguły kończę w stopniu majora, mam karnet i teraz muszę się martwić czy uda mi się kupić bilet. Sorry ale coś jest nie tak, koledzy z grup będą pewnie mogli rozdać bilety znajomym którzy niekoniecznie mogą popisać się frekwencją odpowiedz

!!! - 11 godzin temu, *.34.154 @Kibic z Żylety: zaraz Ci odpiszą,udzielają się w grupach jeździj na wyjazdy. Żenująco to wyszło bo sporo kolegów kolegów dostanie bilety a Ci którzy faktycznie byli w tym sezonie na meczach nie będzie wstanie kupić wejściówki. odpowiedz

Cytryn - 11 godzin temu, *.215.23 @Kibic z Żylety: nie jesteś kumaty, nie działasz na dzielnicy - nie masz gwarancji biletu, chyba proste? Zacznij działać to nie będziesz płakał przy następnej takiej sytuacji. odpowiedz

K - 10 godzin temu, *.inetia.pl @Cytryn: jako karneciarz zostawiam od wielu lat co sezon duże pieniądze w klubie, w tym sezonie mam frekwencję 100%, w poprzednich nie niższą niż 95%, wielu moich znajomych przyszło na Legię pierwszy raz ze mną - a mam taki sam status jak niedzielny kibic tylko dlatego, że nie koleguję się z kumatymi. Nie tędy droga. odpowiedz

Kawulok - 9 godzin temu, *.centertel.pl @Cytryn: Ja ci curva dam pomarańcz (pomarańczą)!, ja ci dam odpowiedz

Malin - 8 godzin temu, *.play-internet.pl @Cytryn: mam pracę i dzieci,nie mam czasu działać na dzielnicy, jaką masz dla mnie radę? Dodam,że na mecze chodzę,to właściwie jedyny czas w którym nie opiekuje się dziećmi,czy nie jestem w robocie. odpowiedz

Twojamac - 8 godzin temu, *.jmdi.pl @K: w punkt!!! odpowiedz

Sard - 11 godzin temu, *.koba.pl Na Wyspach kluby sprzedają bilety i wszystko jest transparentne.... Chodzisz 10 czy 15 lat zbierasz punkty lojalnościowe i jesteś doceniany, a tutaj wystarczy, że masz kolegę z ośki i masz bilet odpowiedz

Kumaty - 11 godzin temu, *.50.189 @Sard: bo tam są pikniki a u nas są kumaci odpowiedz

Sard - 10 godzin temu, *.play-internet.pl @Kumaty: pikniki, którzy chodzą na mecze po 20-30 lat i jeżdżą na każdy wyjazd rzeczywiście jest z czego robić szyderę ... Może kumaci nie są, ale jest przynajmniej sprawiedliwie. A Anglia to nie tylko Premier League. Na niższych ligach zdarza się spoko atmosfera i przede wszystkim żyją meczem, a nie jedna pieśń 60 minut odpowiedz

Olek Grom - 11 godzin temu, *.play.pl Dostalismy 2 tys biletow mniej od Pogoni? odpowiedz

Krzysztof - 11 godzin temu, *.com.pl Klub sobie robi żarty z kibiców . odpowiedz

L - 11 godzin temu, *.play.pl Kibic x obecnością na jednym meczu, traktowany tak samo jak ten że 100 procentowa frekwencja.

Brawo zarząd.

Żenada odpowiedz

Kamil - 11 godzin temu, *.mrsn.at Ile biletów może kupić jedna osoba ? Tylko dla siebie ? odpowiedz

Zorientowany - 11 godzin temu, *.216.248 @Kamil: Pięć odpowiedz

Typek - 11 godzin temu, *.134.6 Jeden mecz z karnetu wystarczy i już można kupić bilet?! NO k.... 10 tys karnetów sprzedanych do tego mało kto kupił bilety przez PZPN bo poszedł WAŁ i teraz to? odpowiedz

Niekumaty karneciarz - 11 godzin temu, *.217.120 8 tysięcy kumatych. Jestem pod wrażeniem. odpowiedz

L - 11 godzin temu, *.ghnet.pl @Niekumaty karneciarz: kumatych jest znacznie wiecej niz 8k, poza tym nie trzeba byc kumatym, wystarczy jezdzic z dzielnicami na mecze, wyjazdy, udzielac sie na dzielnicach w roznych sprawach. Dzieki tym kumatym mamy full na kazdym meczu, Zyleta wysprzedaje sie na kazdy mecz. Wlasnie dzieki nim. Gdyby ludzie mieli takie pdoejscie jak ty, to po ostatnich slabych sezonach, dzisiaj na trybuny przychodziliby ludzie w liczbie 13 tysiecy, jak kiedys.



Poza tym to final Pucharu Polski, szczescie, ze w Warszawie, ale gdyby nie bylo w Warszawie to kto ma miec wieksza dostepnosc? Wyjazdowicze? Czy ci co siedza przed tv? Poza tym to trybuna ultras, wiec podzial uwazam ze sprawiedliwy, ze 3k sprzedaje klub a 8 - ultrasi. Ja nie jestem kumaty a na kazdym finale byłem w młynie. Jak sie chce to mozna. odpowiedz

element - 11 godzin temu, *.virtuaoperator.pl czyli wystarczy kupić subskrypcję, iść na mecz z Jagą i można kupować od 2 etapu... odpowiedz

Koniec biletów - 11 godzin temu, *.61.232 @element: Tyle że żadnego drugiego etapu nie będzie. odpowiedz

L - 11 godzin temu, *.ghnet.pl @element: w 2 etapie juz nie bedzie czego kupowac. odpowiedz

L - 11 godzin temu, *.ghnet.pl @element: no fajny plan, tylko niemozliwy bo na mecz z Jagą juz nie ma biletow, wiec raczej na niego nie pojdzie :) odpowiedz

element - 11 godzin temu, *.virtuaoperator.pl @L: właśnie kupiłem na południową, są jeszcze pojedyncze sztuki plus sporo na Zachodnią...😎 odpowiedz

