Legia zagra z Jagiellonią w okolicznościowych koszulkach

Sobota, 12 kwietnia 2025 r. 10:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W niedzielnym spotkaniu z Jagiellonią Białystok piłkarze Legii zagrają w specjalnych koszulkach, na których eLka wpisana będzie w serce, symbolem Fundacji Legii. To spotkanie zainauguruje obchody 10-lecia istnienia fundacji.









Fundacja Legii powstała w 2015 roku jako pierwsza stricte charytatywna organizacja przy klubie piłkarskim w Polsce. Przez dekadę zrealizowała kilkaset projektów o charakterze pomocowym, integracyjnym, edukacyjnym, skierowanych do wielu grup społecznych. Wymiernie pomogła tysiącom osób. Od 2017 roku Fundacja Legii jest również członkiem międzynarodowego stowarzyszenia, do którego należy ponad 130 klubów, które aktywnie angażują się w działalność społeczną. Fundacja Legii realizuje misję udzielenia wsparcia, niesienia nadziei i budowania wspólnoty, szczególnie wśród dzieci, młodzieży, osób chorych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jej celem jest pomoc w pokonywaniu trudności życiowych, rozwijanie talentów oraz inspirowanie do działania.



- Każdy z nas ma eLkę w sercu, a z okazji naszego jubileuszu zawodnicy zaprezentują ją na sercu. Zapraszamy w najbliższą niedzielę do wspólnego świętowania. Przez te 10 lat zrealizowaliśmy ponad 250 akcji i projektów, wsparliśmy ponad 8,5 tysiąca osób i 150 organizacji. To dekada pełna zaangażowania, pasji do pomocy i - co najważniejsze - realnej poprawy sytuacji wielu osób, które skorzystały z naszego wsparcia. Fundacja powstała z potrzeby serca i przekonania, że klub o ponad stuletniej tradycji i ogromnym potencjale społecznym może i powinien wykorzystać swoją moc, by pomagać innym. Fundacja to również zespół wspaniałych ludzi o dużej wrażliwości społecznej, zaangażowanych i oddanych idei pomagania. Nie moglibyśmy zrobić tyle dobrego bez wsparcia piłkarzy i trenerów Legii, pracowników klubu i wolontariuszy. Będziemy rozszerzać skalę proponowanej pomocy i nieść wsparcie kolejnym potrzebującym. Nieustannie wierzymy, że piłka nożna ma moc zmieniania świata i z tą myślą patrzymy w przyszłość. Na naszej drodze spotkaliśmy życzliwych ludzi i wartościowych partnerów, którzy razem z nami chcieli zrobić wiele dobrego. Dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy. Wasze wsparcie daje niezwykłą siłę naszym podopiecznym - mówi prezes Fundacji Legii, Anna Mioduska.