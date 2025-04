Analiza

Punkty po meczu z Chelsea

Sobota, 12 kwietnia 2025 r. 11:22 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Wiara nic nie dała; w 1. połowie dawali radę; przepaść; problemy z kryciem; młody nie pękał na robocie; mało momentów - to najważniejsze punkty po meczu Legii Warszawa z Chelsea w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Konferencji. Zespół z Londynu wygrał 3-0.



1. Wiara nic nie dała

Wierzyłem, podobnie jak część kibiców, że może to będzie ten nasz dzień — dzień, w którym uda się zremisować, a może nawet pokonać o wiele silniejszego rywala. Niestety sama wiara nie wystarczyła, bo jeśli spojrzeć na cały mecz, to było to spotkanie bata z gołym tyłkiem.



Chelsea w pierwszej połowie nie grała na najwyższych obrotach, a i tak dominowała na boisku. Gdy tylko przyspieszyła tempo, legioniści wyglądali, jakby kręcili się na karuzeli – chwilami nie wiedzieli, czy są jeszcze na murawie, czy już w jakimś programie szkoleniowym dla początkujących adeptów piłki nożnej.









Zabrakło motywacji, ambicji oraz zwykłej walki i zaangażowania – szczególnie po przerwie. Bo naprawdę trudno mieć jakiekolwiek pretensje do zawodników trenera Gonçalo Feio za pierwszą połowę. Wręcz przeciwnie – należy ich za nią pochwalić i pokazywać tę część meczu jako wzór organizacji gry defensywnej.



Niestety, druga połowa to już była typowa konfrontacja zespołu z Ekstraklasy z drużyną aspirującą do gry w Lidze Mistrzów – jednej z tych z top 5 lig europejskich.



2. W 1. połowie dawali radę

Za pierwszą połowę należy pochwalić cały zespół Legii. To, jak zawodnicy przesuwali się na murawie i w jaki sposób niwelowali najmocniejsze atuty rywala, zasługuje na brawa. Bardzo dobrze funkcjonował cały blok defensywny – zarówno Kapuadi, jak i Vinagre nie zapędzali się zbytnio do ofensywy, dzięki czemu nie tworzyły się luki w obronie. Choć momentami widzieliśmy Portugalczyka w środkowej strefie, to zawsze miał wsparcie kolegów z pomocy, co – niestety – w tym sezonie zdarzało się wyjątkowo rzadko.



Ciekawie wyglądała także wymienność pozycji między Vinagre a Wszołkiem, a co najważniejsze – obaj radzili sobie na przeciwległych flankach. Szczególnie Paweł Wszołek kilkukrotnie pokazał się z bardzo dobrej strony, imponując siłą fizyczną w starciach z rywalami.



Ogromną wartość wnosiły również powroty Augustyniaka, który często pełnił rolę trzeciego stopera. To ustawienie sprawiało, że Chelsea miała niewiele możliwości rozegrania piłki przez środek pola – tam, gdzie zazwyczaj rządzi Palmer. Tym razem wydawało się, że najgroźniejszym zawodnikiem był Kiernan Dewsbury-Hall, który oddał bardzo groźny strzał sprzed pola karnego – znakomicie obroniony przez Tobiasza.



Niestety, w drugiej połowie wszystko się posypało.





