Oceny legionistów za mecz z Jagiellonią

Najwyższą notę za mecz z Jagiellonią przyznaliście Janowi Ziółkowskiemu. Występ obrońcy oceniliście na 3,9 w skali 1-6. Niewiele niższą notę uzyskał Maximillian Oyedele. Z kolei najgorszą ocenę otrzymali Kapcer Chodyna i Wahan Biczachczjan. W sumie oceniało 776 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,5.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

kaktus - 18 godzin temu, *.orange.pl Szkurin strzelił 2 bramki, a do tego naprawdę dobrze się zastawiał i ma 2,8???



Widzę, że głosowanie "po znajomości" na ulubieńców i odszczepieńców ma się na tym portalu bardzo dobrze... Szkoda tylko, że nie ma to nic wspólnego z obiektywizmem...🤬 odpowiedz

Beton - 19 godzin temu, *.play.pl Morishita 2,7 ???? Ludzie żarty sobie stroicie?

Może przydałaby się wizyta u okulisty ?

Facet zawalił bramkę, po jego bezsensownym dryblingu z dwoma przeciwnikami, 19 strat w ogóle w tym meczu!! A dla was to piąty co do poziomu zawodnik w tym meczu? On, Chodyna, vinagre i luki = wszyscy 1 odpowiedz

majusL@legionista.com - 15.04.2025 / 13:10, *.174.42 Co tu oceniać??! Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy ... nie ma drużyny. Nie ma zawodników. Nie ma trenera. Koniec!! odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.