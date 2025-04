Kontuzja Pawła Wszołka

Komentarze (15)

Pawełek13 - 1 godzinę temu, *.34.90 👏czyli nie mamy już nic napastnika pomocnika i obrońcy no i bramkarz taki se tragedia nie ma rezerw to boli odpowiedz

Maverick - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Szkoda.Jeden z najlepszych graczy Legii jeśli nie najlepszy.Nie będzie także bramy pod uwagę w finale PP.Na jego pozycji będzie grała kukiełka która co miesiąc ciśnie 130 tys zl.ZA NIC!!!!Bo tak można uznać sposób gry Kuna grającego w Legii. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl To było do przewidzenia,że sezon będziemy kończyli jak zeszła rundę z Djurgarden w połowie rezerwowym składem.Wygranie pucharu Polski będzie graniczyło z cudem.😡 odpowiedz

Zniesmaczony - 2 godziny temu, *.tvksmp.pl Brawo Mioduski!! Dalej trzymaj się za kieszeń. Tylko zatrudnij doradcę, kiedy warto się za nią trzymać, a kiedy warto więcej wydać na nowego dobrego zawodnika, żeby więcej zarobić za miejsce w lidze czy zdobycie PP. A jak tak każdy cent się liczy, to trzeba pozbyć się nieudaczników. Mam nadzieję że Żewłakow to ogarnie. odpowiedz

Zły Krasnolud - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Zniesmaczony: Przecież on nie trzyma sie za kieszeń, rozpie...a pioeniadze w bezmózgi sposób odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl w finale PP faja sam zagra odpowiedz

Ronaldo - 3 godziny temu, *.myvzw.com Wszołek od jakiegoś czasu miał problemy zdrowotne. Feio zajechał gościa bo nie potrafił znaleźć zastępcy żeby chłopak czasem odpoczął.

Teraz będzie musiał w trybie przyspieszonym i znowu ze szkodą dla Legii. To będzie tylko wina Feio jeśli o puchar będzie grać 2 skład. Taki był dumny że gramy na 3 frontach a na koniec nie ugra nic. Wszołek był cieniem siebie z Chelsea nie bez powodu. Przy takiej kontuzji szanse na to że wyleczy się na puchar są bliskie zera. Nawet jeśli by wyszedł to nie będzie gotowy. Coraz mocniej rysuje się czarny scenariusz na koniec sezonu i brak pucharów w przyszłym sezonie.

Zamiast Kovacevica który grzeje ławę można było pomyśleć chociaż o wypożyczeniu zawodnika na tą pozycję żeby była jakaś rotacja.

Straszny burdel w tym klubie i prowizorka odbiją się czkawką na koniec sezonu. Legia nie ma na ten moment nawet składu który mógłby powalczyć o najwyższe miejsca w lidze bo są zespoły z lepszymi grajkami i głębsza ławką.

Taki a nie inny koniec sezonu był więc do przewidzenia. Kontuzje są częścią futbolu ale w Legii nikt tego nie przewidział. Skutki wszystkich błędnych decyzji będą opłakane. Klub jest powadzony jak klub kokosa a nie najlepsza drużyna w Polsce. Najważniejsze że jeszcze kasa się zgadza. Tyle że już niedługo. odpowiedz

Mateusz z Gór - 2 godziny temu, *.orange.pl @Ronaldo: Legia ma następcę i jest nim Oliwier Olewiński. Zimą zrezygnowano z opcji na prawą obronę, bo ten zawodnik ma poziom, by Pawła zastępować kiedy trzeba - a przynajmniej tak mówiono w klubie. Ale jak już przychodziło co do czego to zamiast go wpuszczać na boisko przesuwano pozostałych graczy na prawą obronę. Jeszcze inna sprawa, że Wszołek niejako został "zajechany" na własne życzenie, bo drużyna znaczy dla niego więcej niż własne zdrowie i nigdy nie pękał i zawsze chciał grać wszystko. Kontuzje zawsze mogą się przytrafić, niezależnie od tego czy piłkarz gra dużo czy mało. Oczywiście optymalny dobór minut minimalizuje ryzyko, ale chyba utrudnił to fakt, że Feio jednak nie wierzy w Olewińskiego do tego stopnia jak zapowiadał. Osobiście chciałbym go zobaczyć w pierwszym składzie na prawej obronie w jednym z najbliższych meczów. Może być jutro. odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Ronaldo: był następca z piasta ten co go do rezerw za to zesłali, ale faja go nie chciał odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @tomiacab:



Pyrka.

I bardzo by się teraz przydał. odpowiedz

Po(L)lubiony - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Ale do transferu Pyrki, który miał zmienić Wszołka na prawej obronie, nie załatwiono. odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Po(L)lubiony: bo faja za vetował odpowiedz

Beton - 5 godzin temu, *.play.pl Ale co tam. Mamy szeroką kadrę cennych zawodników Pekhart, Kun yyyyyyyy Pekhart, Kun......czekaj no, jeszcze jest ten, no........nie mogę sobie za cholerne przypomnieć.....a .......to już wszyscy. Ok. Tak jak mówiłem jest Pekhart, Kun więc jesteśmy zabezpieczeni. LEGIA mistrz. odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.ghnet.pl Tak sie konczy zajezdzanie pilkarzy na 3 frontach bez chwili odpoczynku. Gual gral wszystko, Wszolek gral wszystko i teraz takie efekty. Brawo, Gonzalo... odpowiedz

dave - 3 godziny temu, *.ghnet.pl @L: A kto w ich miejsce geniuszu? odpowiedz

