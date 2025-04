Koszykówka

Legia w półfinałach MP U-17

Sobota, 12 kwietnia 2025 r. 15:05 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Juniorzy Profbud Legii Warszawa awansowali do półfinałów mistrzostw Polski do lat 17. Podopieczni Michała Spychały podczas turnieju ćwierćfinałowego w Stargardzie zaliczyli pierwszego dnia minimalną porażkę z gospodarzami, a w piątek i sobotę wygrali kolejno z Zastalem Zielona Góra i Twardymi Piernikami Toruń. O awansie zdecydował ostatecznie ostatni mecz, w którym Spójnia pokonała Zastal.



W barwach Legii wyróżnili się na pewno Tytus Antoniuk, który przede wszystkim w piątek miał swój dzień, kiedy zdobył 27 punktów i 8 asyst. W sobotnim spotkaniu Patryk Redłowski zdobył 23 punkty (9/17 z gry) i ponadto zaliczył 16 (!) zbiórek i 4 bloki.



Wyniki legionistów:

10.04, Stargard: Profbud Legia Warszawa 79:83 (17:21, 18:20, 23:23, 21:18) PGE Spójnia Smart City Stargard

Legia: Tytus Antoniuk 21 (4), Patryk Redłowski 12 (1), Wojciech Krzyszczak 11 (1), Jakub Kowalski 8 (2), Maciej Mikołajczyk 8 (1), Kacper Tatarowicz 6, Igor Jankowski 6 (2), Mateusz Zogata 4, Maciej Bołtuć 3, Wiktor Kucharczyk 0, Tomasz Raszewski -, Akym Rydun-.

trener: Michał Spychała, as. Jakub Siedlikowski



Spójnia: Mikołaj Hensler 27 (5), Bartosz Góralski 15, Marcel Ziemięcki 10, Piotr Rychlewski 9 (1), Adrian Kawczyński 7 (1), Maciej Bas 6 (2), Antoni Kołodziej 5, Marek Kowalski 2, Patryk Zug 2, Wiktor Janikowski 0, Gracjan Marcinowicz -, Michał Glewicz -.

trener: Michał Trypuć



Sędziowie: Paweł Naklicki, Maksym Gerszkow ; Komisarz: Andrzej Lasoń



11.04, Stargard: Prodbud Legia Warszawa 79:75 (18:20, 15:23, 17:16, 29:16) Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra

Legia: Tytus Antoniuk 27 (3), Maciej Mikołajczyk 13 (1), Wojciech Krzyszczak 13 (2), Patryk Redłowski 12, Igor Jankowski 7 (1), Kacper Tatarowicz 5, Mateusz Zogata 2, Maciej Bołtuć 0, Jakub Kowalski 0, Wiktor Kucharczyk 0, Tomasz Raszewski -, Akym Rydun 0.

trener: Michał Spychała, as. Jakub Siedlikowski



SKM: Bartosz Chęciński 14 (2), Szymon Klinkosz 12 (4), Sebastian Marciniak 11 (1), Filip Brzeszczyński 10, Benjamin Etu 9, Przemysław Kaczmarek 9 (1), Jakub Szkudlarek 6, Aleksander Konieczny 2, Dawid Krasiński 2, Wojciech Wasiak -, Tymon Ziubrzyński -, Paweł Rzaczkiewicz -.

trener: Bogusław Onufrowicz, as. Artur Cielma



Sędziowie: Paweł Naklicki, Hubert Pereira ; Komisarz: Andrzej Lasoń



12.04, Stargard: PGE Twarde Pierniki Toruń 68:88 (11:23, 19:21, 14:27, 24:17) Profbud Legia Warszawa

Twarde Pierniki: Piotr Węgrzyn 16 (1), Sebastian Ćwikliński 14 (2), Szymon Kotkiewicz 12, Kajetan Frankiewicz 7 (1), Marek Szwejkowski 6 (2), Maksym Jaroszewski 5 (1), Stanisław Pomaskow 3 (1), Michał Sobociński 3 (1), Jakub Pietrzykowski 2, Mateusz Więckowicz 0, Vito Kozłowski 0.

trener: Kacper Lambarski, as. Katarzyna Maksel-Żytko



Legia: Patryk Redłowski 23, Mateusz Zogata 16 (1), Wojciech Krzyszczak 13 (1), Igor Jankowski 10 (2), Maciej Bołtuć 8, Tytus Antoniuk 5, Kacper Tatarowicz 4, Maciej Mikołajczyk 3, Wiktor Kucharczyk 3, Jakub Kowalski 3 (1), Tomasz Raszewski 0, Akym Rydun 0.

trener: Michał Spychała, as. Maciej Siedlikowski



Sędziowie: Mateusz Witkowski, Paweł Naklicki ; Komisarz: Andrzej Lasoń



Pozostałe wyniki:

SKM Zastal Zielona Góra 90:81 Twarde Pierniki Toruń

Spójnia Stargard 108:63 Twarde Pierniki Toruń

Zastal Zielona Góra 72:90 Spójnia Stargard



Końcówa kolejność:

1. Spójnia Stargard 3-0

2. Profbud Legia Warszawa 2-1

--

3. SKM Zastal Zielona Góra 1-2

4. Twarde Pierniki Toruń 0-3