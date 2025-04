Na stadionach: Katyń. Pamięci nie da się zgładzić

W ostatnim tygodniu fani Legii zaprezentowali świetną oprawę "Fear no one" na meczu z Chelsea, a Jagiellonia w dobrej liczbie (980) udała się do Sewilli na mecz z Betisem. Ze względu na problemy z hiszpańską policją, zarówno na mieście, jak i na stadionie, część białostoczan została zatrzymana. Betisu na trybunach ponad 50 tys.



Kilka dni później Jagiellonia udała się na kolejny wyjazd - tym razem znacznie bliżej, bo do Warszawy, gdzie również stawiła się w bardzo dobrej liczbie. Sektory gości wypełnili także kibice Śląska (na Cracovii), Widzewa (w Kielcach) oraz Radomiaka (w Częstochowie), ponadto w dobrej liczbie stawili się "Portowcy" ze wsparciem Ruchu w Gliwicach.









Na nowym stadionie GieKSy sektor gości nie został na razie oficjalnie otwarty i z tego powodu Puszcza zasiadła, dzięki uprzejmości katowiczan, na jednym z sektorów gospodarzy. Pod względem opraw meczowych choreografia zaprezentowana przez legionistów na meczu z Chelsea nie miała sobie równych. Choreografie przygotowali także kibice Korony, Cracovii, a na wyjazdach - Śląska, Lecha i ŁKS-u. Na trybunach pojawiły się transparenty nawiązujące do rocznicy zbrodni katyńskiej, a także Rafała Trzaskowskiego, kandydata na prezydenta RP (m.in. na stadionach Legii, Ruchu Chorzów i Ruchu Radzionków).



Ekstraklasa:



Motor Lublin - Lech Poznań (1155)

Bardzo liczny młyn gospodarzy na meczu z Lechem. Poznaniacy przyjechali w komplecie (1155 os.), dobrze oflagowując swój sektor. W II połowie zaprezentowali oprawę - malowaną sektorówkę przedstawiającą samochód z rejestracją "1922", transparent "Jeździć, dopingować...", który podmieniony został na "Lecha reprezentować!" i kilkadziesiąt rac odpalonych ponad nim.



Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok (1120)

Jagiellonia przyjechała do Warszawy autokarami w 1120 osób. Na trybunach 25,3 tys. widzów i bardzo dobry doping z obu stron, oczywiście z niemałą ilością bluzgów. Legioniści wywiesili transparent "Trzaskowski popiera aborcję, nielegalną imigrację, LGBT, zabraniał Marszu Niepodległości, popierał Nord Stream 2 i uważa, że lotnisko mamy w Berlinie. Czemu milczy o tym w kampanii wyborczej?".



Cracovia - Śląsk Wrocław (1000)

Ponad 12 tysięcy kibiców na trybunach, liczny młyn "Pasów" oraz oprawa - pasiasta sektorówka z nazwą klubu oraz konkretne racowisko. Wrocławianie przyjechali specjalem w komplecie w jednakowych szalach z hasłem "Tylko Śląsk". Wywiesili malowany transparent "Tylko Śląsk" i odpalili dwukrotnie po kilkadziesiąt rac.



Korona Kielce - Widzew Łódź (800)

Widzewiacy w komplecie stawili się na wyjeździe w Kielcach, ze sporym płótnem "Rozbójnicze Towarzystwo Sportowe". Koroniarze z dobrym młynem i oprawą - sektorówką stylizowaną na szalik z hasłem "Ultras" i czaszką oraz podobnych rozmiarów sekrotówką/transparentem "Świętokrzyskie się mieni w żółci i czerwieni". Całość uzupełnił pokaz pirotechniczny.



Piast Gliwice - Pogoń Szczecin (716)

Portowcy na daleki wyjazd do Gliwic pojechali w bardzo dobrej liczbie, 716 os., w tym grupa kibiców Ruchu z flagą "PF". Piast wystawił tysięczny młyn, a w nim delegacje GKS-u Jastrzębie i RKS-u Radomsko.



Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze (500)

Na trybunach niespełna 4 tys. kibiców i przeciętny młyn Zagłębia. Górnik przyjechał w ok. 500 osób, z bardzo dobrym dopingiem, szczególnie w końcówce przy niekorzystnym wyniku.



Raków Częstochowa - Radomiak Radom (310)

Komplet na trybunach po stronie gospodarzy, Radomiak również wykorzystał pełną pulę wejściówek. Raków wywiesił transparent nawiązujący do zbrodni katyńskiej.



GKS Katowice - Puszcza Niepołomice (200)

Sektor gości na meczu był zamknięty, ale katowiczanie wpuścili kibiców z Niepołomic na sektor do niego przylegający. Na trybunach ponad 12,1 tys.



Lechia Gdańsk - Stal Mielec (33)

Na trybunach skromne 7,5 tys. widzów. Wywiesili transparent skierowany do Urfera. Ponadto w rocznicę zbrodni katyńskiej lechiści wywiesili transparent "Katyń - ludobójstwo". Stal przyjechała w 33 osoby, bez flag.



Niższe ligi:



Igloopol Dębica - Wisłoka Dębica (250)

W okręgowym Pucharze Polski doszło do derbowego spotkania, na który kibice gości otrzymali skromne 80 biletów. Tylu fanów Wisłoki weszło do klatki, a spora grupa zebrała się nieopodal stadionu, skąd również prowadziła doping. "Morsy" z niezłym, niespełna 150-osobowym młynem. Zaprezentowali transparent "Ludzie Kochający Sport", sektorówkę "12 zawodnik", a także białe i niebieskie świece dymne. Nad stadionem latała motolotnia z hasłem "W Dębicy tylko Igloopol".



Chrobry Głogów - Arka Gdynia (190)

Arkowcy wspierani na tym wyjeździe przez Zagłębie Lubin (40).



KSZO Ostrowiec - Sandecja Nowy Sącz (183)

Bardzo dobry młyn KSZO na meczu z Sandecją. Przyjezdni w dobrej liczbie, wspierani przez Stal Mielec (21), Czarnych Jasło (20) i Cracovię (2).



Pogoń Grodzisk Maz. - Zagłębie Sosnowiec (180)

Tomasovia Tomaszów Lubelski - Hetman Zamość (140)



Orzeł Wierzbica - Powiślanka Lipsko (124)

Powiślanka na wyjeździe w Wierzbicy stawiła się w 124 os., w tym Broń (16) i Zwolenianka (15).



Unia Skierniewice - GKS Bełchatów (84)



Stal Rzeszów - Wisła Płock (78)

Wisła wspierana na tym wyjeździe przez Hutnika (15) i Stomil.



KKS Kalisz - Resovia (69)





Wyjazd tygodnia: 1120 kibiców Jagiellonii w Warszawie oraz 1155 fanów Lecha w Lublinie

Oprawa tygodnia: Choreo Legii na meczu z Chelsea



