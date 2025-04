Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 1-1 Stomil Olsztyn

Czwartek, 17 kwietnia 2025 r. 15:58 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W meczu 26. kolejki III ligi Legia II Warszawa zremisowała w LTC ze znajdującym się w strefie spadkowej Stomilem Olsztyn 1-1. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1. "Wojskowi" stracili więc szansę na wyprzedzenie w tabeli Unii Skierniewice i zajmują 2. pozycję z jednopunktową stratą. Kolejne spotkanie rezerwy rozegrają 23 kwietnia z Bronią Radom, w ramach 1/4 finału Mazowieckiego Pucharu Polski.









Początek spotkania był szarpany z obu stron. Drużyny nie potrafiły skonstruować składnych akcji, popełniały proste błędy w rozegraniu. W 16. minucie po jednym z nich gościom udało się wyjść z kontratakiem. Na lewej stronie boiska znalazł się Jakub Orpik, pomocnik dograł zewnętrzną częścią stopy na bliższy słupek, gdzie w okolicach 7. metra dobrze wbiegł i wyprzedził obrońcę Shoto Unno, który uderzeniem z pierwszej piłki wpakował ją do siatki tuż przy słupku. Legioniści próbowali szybko odpowiedzieć. W 19. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego główką uderzał Jakub Zbróg, ale defensor minimalnie spudłował. Chwilę później z kolejną kontrą ruszyli gracze Stomilu, po centrze z prawej strony główkował Shoto Unno, ale świetną, intuicyjną obroną wykazał się Jakub Zieliński. To był jedyny, bardzo krótki moment w pierwszej części, w którym zespoły zagroziły sobie. W następnych dwóch kwadransach gospodarze dominowali w posiadaniu, ale nie mieli pomysłu, jak dostać się do bramki olsztynian. Na przerwę podopieczni trenera Filipa Raczkowskiego schodzili więc z jednobramkową stratą.



Na drugą część legioniści wyszli z dwoma roszadami w składzie. Zmiany przyniosły pożądany skutek i lekką odmianę gry. W 52. minucie dośrodkowanie z prawej flanki na dalszy słupek trafiło do jednego z wprowadzony na boisko - Cypriana Pchełki, napastnik zgrał piłkę głową do niepilnowanego Adama Ryczkowskiego, jednak ten oddając strzał źle trafił w futbolówkę, a przy próbie dobitki faulował bramkarza. Sześć minut później piłka trafiła już do siatki gości. Na lewym skrzydle pokazał się Cyprian Pchełka, legionista wykiwał dryblingiem jednego z obrońców, przyspieszył wbiegając w pole karne i zacentrował na dalszy słupek idealnie na głowę Jakuba Zbróga, a skrzydłowy wpakował piłkę do pustej bramki. Po niezłym początku tempo gry w następnych minutach ponownie opadło. Zdecydowanie aktywniejsze były rezerwy Legii, jednak nie potrafiły przebić się przez szczelną defensywę Stomilu. W 76. minucie tuż przed linią pola karnego faulowany został Mateusz Możdżeń, do wykonania rzutu wolnego podszedł Samuel Saurdi, lecz Słowak technicznym strzałem posłał piłkę tuż nad poprzeczką. W 87. minucie niespodziewanie zagrozili goście, tuż sprzed "szesnastki" zdecydował się uderzył Jakub Karpiński i ku zaskoczeniu wszystkich, przycelował w poprzeczkę. Legionistom, mimo prób, do końca nie udało się już sforsować przeciwnika i musieli podzielić się punktami z rywalem w drugim meczu z rzędu.



III liga: Legia II Warszawa 1-1 (0-1) Stomil Olsztyn

16' 0-1 Shoto Unno

58' 1-1 Jakub Zbróg



Legia II: 1. Jakub Zieliński - 13. Jakub Jendryka (46' 30. Jeremiah White IV), 28. Bartosz Dembek (69' 16. Patryk Konik), 5. Rafał Boczoń, 3. Viktor Karolak - 14. Mateusz Możdżeń, 8. Maciej Saletra, 15. Samuel Sarudi - 21. Jakub Zbróg (75' 27. Igor Skrobała), 11. Adam Ryczkowski (69' 9. Stanisław Gieroba), 7. Jakub Jędrasik (46' 29. Cyprian Pchełka)



Stomil: 1. Łukasz Jakubowski - 20. Oskar Bienenda, 28. Piotr Łysiak, 6. Adam Paliwoda, 21. Mateusz Jońca (57' 17. Jakub Karpiński) - 10. Karol Żwir (35' 5. Łukasz Borkowski), 42. Jakub Orpik, 11. Jakub Fronczak, 19. Denis Gojko (84' 63. Kacper Skonieczny) - 18. Shoto Unno (84' 22. Natsu Kanesaka), 8. Przemysław Klugier



żółte kartki: Jońca, Bieneda



Tabela, wyniki i terminarz III ligi