Futsal

Legia Warszawa 2-6 Futsal Leszno

Sobota, 19 kwietnia 2025 r. 19:37 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 29. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa przegrali z Futsalem Leszno 2-6. Do przerwy legioniści przegrywali 2-4. Kolejne spotkanie, ostatnie w fazie zasadniczej, rozegrają 26 kwietnia z zespołem FC Toruń.









Już w 3. minucie poważny błąd w defensywie popełnił Christian Rodriguez, piłkę z łatwością przejął Wiaczesław Kożemiaka i posłał ją do bramki. Odpowiedź legionistów była błyskawiczna. W 4. minucie Andre Luiz zagrał doskonałą piłkę do Victora Delgado, który bardzo dobrze uderzył z prawej strony i kompletnie zaskoczył bramkarza. W 7. minucie Albert Betowski zagrał podeszwą do tyłu do Molickiego, ten oddał strzał na bramkę, piłka odbiła się jeszcze od Mykyty Storożuka i zmyliła golkipera Legii. Prowadzenie zespołu gości nie trwało jednak długo, bowiem w 8. minucie dobrym uderzeniem lewą nogą popisał się Oskar Szczepański i doprowadził do wyrównania 2-2. W 11. minucie Tomasz Warszawski wyszedł z bramki, obronił strzał, ale dobitkę ręką obronił Victor Delgado. Zawodnik Legii został ukarany czerwoną kartką, a do rzutu karnego podszedł Wiaczesław Kożemiaka. Warszawski wytrzymał jednak ciśnienie i świetnie rękami wybronił rzut karny. Po tej sytuacji szkoleniowiec zespołu gości poprosił o przerwę, a chwilę po wznowieniu gry Artem Ros trafił w okienko. W 17. minucie legioniści popełnili poważny błąd w defensywie, który szybko wykorzystali rywale, strzelając czwartą bramkę. Legioniści dwukrotnie musieli bronić przedłużony rzut karny. Oba skutecznie obronił Warszawski.



W 28. minucie Tomasz Warszawski zapędził się do ofensywy, zostawiając pustą bramkę. Wykorzystał to Daniel Gallego, podwyższając wynik na 2-5. Niestety, legioniści nie mogli się już pozbierać i stracili kolejną bramkę.



Legia Warszawa 2-6 (2-4) Futsal Leszno

0-1 - 02:48 Wiaczesław Kożemiaka

1-1 - 03:19 Victor Delgado

1-2 - 06:20 Jakub Molicki

2-2 - 08:04 Oskar Szczepański

2-3 - 11:54 Artem Ros

2-4 - 16:30 Kacper Konopacki

2-5 - 27:10 Daniel Gallego

2-6 - 21:55 Jakub Kąkol



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 5. Mykyta Storożuk, 8. Denis Lifanow, 21. Oskar Szczepański, 25. Jarosław Żmijewskij

rezerwa: 29. Bartosz Wałachowski, 88. Adam Świątkowski, 7. Andre Luiz, 9. Michał Klaus, 14. Fabinho, 15. Christian Rodriguez, 80. Victor Delgado



Futsal Leszno: 12. Antii Koivumaki, 3. Mateusz Lisowski, 6. Daniel Gallego, 25. Serhij Małyszko, 70. Rajmund Suecla

rezerwa: 79. Jakub Andersz, 7. Kacper Konopacki, 9. Adrian Skrzypek, 10. Jakub Molicki, 11. Jakub Kąkol, 15. Deiby Arango, 26. Wiaczesław Kożemiaka, 82. Albert Betowski, 99. Artem Ros



żółte kartki: Warszawski, Klaus

czerwone kartki: Delgado



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal