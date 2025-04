Feio: Kontrakt? Nie ma rozmów i nie wiem czy będą

Rozumiem, że odbiór pierwszego meczu jest taki, jaki widzieliście, ale nie była naszym planem tylko obrona. Po drugiej stronie była po prostu drużyna taka jak Chelsea, która zmuszała nas do obrony przez większość spotkania. Są topową drużyną świata i dlatego taki odbiór, a nie inny. Oczywiście, moglibyśmy zagrać lepiej i bardziej zagrażać bramce Chelsea. Jutrzejszy mecz daje nam szansę się pokazać i rywalizować z najlepszymi. Chcemy się pokazać z lepszej strony i pokazać lepszą grę z piłką. Na tym się skupiamy. Nie mogę powiedzieć, kto jutro zagra w ataku. Skład nie został jeszcze zaprezentowany drużynie. Mecz jest o reprezentowanie siebie, nieważne w jakiej roli, reprezentowanie Legii jako największego klubu w Polsce, i polskiego futbolu. Wszyscy czuliśmy, że mogliśmy lepiej zaprezentować się przy Łazienkowskiej. Chcemy zagrać lepiej pod każdym względem - od rywalizacji przez pojedynki po jeszcze lepszą organizację, po jakość piłkarską. fot. Woytek / Legionisci.com Czemu nie byłem zadowolony z pytania o gorszą formę Rubena? Taki pesymizm nie jest dobry. Ruben Vinagre ma gorsze liczby ofensywne, ale ma lepsze liczby defensywne. Zaczynał drugie pół roku po urazie. Grał z bólem i poświęceniem dla drużyny. Średnie ustawienie Rubena w drugiej rundzie w niektórych meczach było niżej niż wcześniej. Jest piłkarzem, który ma nieprawdopodobny wpływ na wyprowadzenie piłki. Jego postawa umożliwia na przykład dojście Wszołkowi do sytuacji ofensywnych. Gdyby skończył ostatni mecz z trzema asystami, to po raz kolejny poprawiłby liczby, a on jest blisko rekordu asyst bocznych obrońców Legii. Nie jest sprawiedliwe wobec niego, by oceniać jego sezon źle. Patrzenie w negatywną stronę nie jest dobre. Najlepszą odpowiedź może dać na boisku liczbami. Ostatnią rzeczą, jaką może robić trener, jest patrzenie na siebie. Musi w pierwszej kolejności patrzeć na drużynę, na poszczególnych piłkarzy. Wierzę, że nie będzie to mój ostatni mecz na tym stadionie. Czy są rozmowy na temat nowego kontraktu? Nie ma, nie wiem czy będą. Ja skupiam się na najbliższym meczu. Żeby do tego doszło, cztery podmioty muszą się zgadzać, musi tego chcieć klub, szatnia, kibice i ja muszę chcieć. Jak te wszystkie strony będą chciały, to pewnie dojdzie do tego, jak nie będą chciały, to pewnie nie dojdzie. Teraz jesteśmy w środku misji do wykonania. Gual jest na końcowym etapie rehabilitacji. Lada moment widzimy go na boisku. Wszołek jest na wcześniejszym etapie rehabilitacji, rozmawiałem z nimi dzisiaj i reakcja jest pozytywna. Na dniach pewnie będą nowe informacje co do Kapustki. To jest najbardziej odległy termin.

- Czy wierzymy w awans? To jest sport, oczywiście pewne granice można pokonywać, ale po pierwszym meczu awans znacznie się oddalił. Poziom naszej gry musi być lepszy zarówno pod pressingiem, jak i w fazach przejściowych. Jak będziemy w sytuacji w tym meczu, że będziemy prowadzić, to będziemy myśleć, co musimy zrobić dalej - mówi przed rewanżowym meczem 1/4 finału Ligi Konferencji trener Legii Warszawa, Goncalo Feio.

13 - 5 godzin temu, *.datapacket.com Między dostatecznie a słabo. Nie miał szansy zagrać porządnym składem ale poniekąd sam się częściowo go pozbył. Dwa, że z tego składu co ma też nie wykrzesał maksa... Taktycznie może i cos tam umie zaplanować ale jak to wychodzi w praniu każdy widzi... Nie tłumaczy się fizyki kwantowej gościom co nie wiedzą jak się nie wyp🥳 o własne nogi... Umiejętności indywidualne piłkarzy wcale nie wzrosły... Drużynowe też nie. Taki sam poziom trzyma mniej więcej... Dla mnie to szkoda gościa bo po Legii ciężko mu będzie z robota... Ale uważam że jak klepnie puchar to niech zostanie. Kolejny sezon i trochę wzmocnień powinno pokazać jego prawdziwy warsztat... A nam da rok na odszukanie się w końcu jakiegoś Vacicia czy jakoś tam co ich tak Znawca poleca. Ja bym mu zaufał.🤝 Jeśli natomiast przegra Puchar... To co? Wyp🥳 go na zbity ryj i co wtedy? Nie mamy nawet kandydata... Znowu rewolucja... Wielką niewiadoma... Myślę że jesteśmy w sytuacji w której on zostanie tak czy inaczej...😂 odpowiedz

e(L)o - 5 godzin temu, *.ksiezyc.pl przecież trener po każdym meczu mówi że byli zdecydowanie lepsi...

Kontakt murowany...ale w drużynie z Muranowa odpowiedz

Hiszpan - 6 godzin temu, *.telnaptelecom.pl Vinagre na wiosnę gra straszny piach.

Feio na wiosnę zrobił słabiutki wynik

Portugalczycy w Legii to porażka. odpowiedz

gazza - 6 godzin temu, *.inetia.pl Kończ waść i spadaj na bambus...ofermo odpowiedz

West - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Gonca lo ,,Gdyby" Feio....juz dosc tego gdybania

Gdyby to ..gdyby tamto...gdyby byl lepszym trenerem ale nie jest

Jest za slaby na Legie...

Albo Stasiek albo Zub ze Stalu Rzeszow odpowiedz

Ibor - 7 godzin temu, *.centertel.pl Zostawić trenera !!!!!!

Dlaczego :

- przyjdzie nowy pod siebie sprowadza mu 3 zawodników których będzie promował i próbował wkomponować w skład - czyli runda jesienna w plecy i pozamiatane .

- gorzej jak zmieni system np znowu na 3 obrońców - to cały sezon w plecy

Zobaczcie ile czasu pracują trenerzy za granicą więc jeszcze raz apeluję

Zostawić trenera odpowiedz

L - 6 godzin temu, *.ghnet.pl @Ibor: ale kto mu sprowdzi? Zewlakow jest dyrektorem sportowym. Jak wiesz lepiej jak budowac druzyne niz Zewlakow to sie marnujesz w internecie. To Zewlakow zbudowal druzyne na Lige Mistrzow, nie ty. Daj mu pracowac.



Poza tym, kogo by tu nei sciagneli do gry to i tak beda lepsi niz ci, ktorzy sa obecnie. odpowiedz

Elf - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Ha ha co on gada...Vinegre po podpisaniu kontraktu to calkowicie przestal grac, dosrodkowania z wolnych czy roznych, to 80% konczy sie na pierwszym obroncy. I przestan wystawiac Chodyne, bo ja rozumiem ze mozna zwyczajnie odpi.... panszczyzne ale ten gosc nawet nie udaje ze biega, on truchta po boisku. odpowiedz

Egon - 7 godzin temu, *.waw.pl Chelsea, to nie nasza półka, więc mecz bez szans i bez znaczenia.

W pucharach zrobiliśmy w tym sezonie dużo więcej, niż można byłoby się spodziewać.

Gdyby udało sie do tego dorzucić PP, to porażka w lidze byłaby mniej dotkliwa. odpowiedz

Mateusz z Gór - 6 godzin temu, *.orange.pl @Egon: To Ty, czy ktoś się pod Ciebie podszywa? odpowiedz

Znawca - 7 godzin temu, *.interkam.pl Oczywistym jest,że kontrakt nie zostanie przedłużony.Nie będzie już tej chałtury przy linii bocznej i cyrku.Czas na poważnego trenera,a teraz Fieio walczy o resztki honoru i pokazanie się następnemu pracodawcy.Miejmy nadzieję,że wygrają PP. odpowiedz

13 - 5 godzin temu, *.datapacket.com @Znawca: fajnie to brzmi. Tylko ja się pytam kto przyjdzie? A nie pytam kogo polecasz... odpowiedz

Roman - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Dziękuję fleio za wklad który nie dałeś .próbowałeś ale jak się daj guala na szpice co nic nie gra młodych trzymas zpod kloszem a są lepsi to się nie dziw wynikom jakie osiąga Legia dawno powinieneś się wynieść beż komentarza odpowiedz

Egon - 7 godzin temu, *.waw.pl @Roman:



Na dzień 18 marca tego roku, Gual zdobył 17 goli na 64 zdobyte przez Legię, czyli udział Guala, to 36%.

Nieźle, jak na zawodnika, który "nic nie gra". odpowiedz

ekspert - 6 godzin temu, *.ghnet.pl @Roman: no faktycznie nie dal. Zastal druzyne na 5 miejscu z wyjazdami do Poznania i Czestochowy. Zapchnal Lecha i Rakow z podium, zakwalifikowal sie do eliminacji, przeszedl trudne eliminacje, wygral z Betisem, doszedl do cwiercfinalu LKE, za chwile byc moze zdobedzie trofeum czym zapewni Legii LIGE EUROPY (nie konferencji).



Gual byl kluczowym pilakrzem w kazdym meczu w pucharach. I za Feio i za Runjaicia. Wieden, Aston Villa, Ordabasy, itp, itd. Gdyby nie Gual to bysmy nie grali w pucharach rok temu. Gual strzelil 17 goli w tym sezonie. Faktycznie NIC NIE GRA. Są co? Lepsi? Gdzie ci lepsi?



Dawno sie powinien wyniesc? To znaczy kiedy jak to dopiero jego pierwszy sezon? Kiedy powinien sie wyniesc? Jak awansowal do pucharow jako jedyny trener w tym kraju? Czy jak ogrywal wszystkich jak leci w pucharach? Czy kiedy? odpowiedz

R - 6 godzin temu, *.play-internet.pl @Egon: dokładnie uważam tak samo . Dla mnie gual i tak był jednym z lepszych zawodników mimo to że przez wszystkich był najgorszy. Inni nawet nie zbliżyli się do jego poziomu. Chłop się cofał po piłkę bo nie miał mu kto dograć a ile razy sam dawał dobre piłki gdzie np taki chodyna nie potrafił tego wykorzystać. Każdy tylko mówi że chodzi i łapami macha i że ma spodenki podwinięte. A niech sobie ma skoro mu tak lepiej. Inni dziurawią getry , inni mają za duże stroje i co z tego ? odpowiedz

Dyziek82 Gcw - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @Egon: Jednak z tego co kojarzę sporo bramek zdobył jak graliśmy że słabymi zespołami , ale racja statystyki działają na jego plus . Nie mniej u Guala najbardziej irytująca jest jego ciągła gestykulacja . odpowiedz

Lupus - 7 godzin temu, *.centertel.pl Po co rozmowy, będzie i tak koniec twojej "kariery" w Legii.

Mam nadzieję że wygranym przez Legię PP przestaniesz być "trenerem". odpowiedz

Adal - 7 godzin temu, *.chello.pl @Lupus: Nie wygramy PP. Kadra jest rozpie*dolona na strzępy. odpowiedz

ekspert - 6 godzin temu, *.ghnet.pl @Lupus: swietna logika. Mowisz, ze to beznadziejny trener i oczekuejsz wygrania przez tego beznadziejnego trenera trofeum? Buahahahahahahahahahahahaha. odpowiedz

Rytm - 7 godzin temu, *.centertel.pl No to kibice nie chcą.

Dość tego nieudacznictwa. Słaby z ciebie trener. odpowiedz

ekspert - 7 godzin temu, *.ghnet.pl Vinagre ma lepsze liczby defensywne?! No tak, liczby najwazniejsze, a to, ze bierze udzial przy kazdej straconej bramce to juz w liczbach nie widac, nie?



No nic dziwnego, ze nie zagrozilismy Chelsea, skoro na szpicy byl Morishita grajacy na schabow po 100 kilo wagi, a na skrzydle Chodyna. Litosci. Wystaw tego Szczepaniaka w koncu. Gorzej nie zagra. odpowiedz

Misio - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Szykuj wszystkich na finał Pucharu bo jak nie wygramy to D...a zbita …Kiler odpowiedz

Warszawiak1234 - 8 godzin temu, *.ghnet.pl Człowieku, znajdz resztki ludzkiej godności i odejdź. Po prostu odejdź. odpowiedz

ekspert - 6 godzin temu, *.ghnet.pl @Warszawiak1234: ty tez znajdz resztki godnosci i nie przychodz na Legie. Po prostu nie przychodz. Gosc zrobil final PP, cwiecfinal pucharow a typ mu mowi, zeby odszedl i miesza to z godnoscia. To miej godnosc i nie przychodz na finał, na Chelsea tez trzeba bylo nie przychodzic. Godnosc ci nie pozwolila? odpowiedz

do expeta - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @ekspert: które mamy miejsce w tabeli przypomnij? gramy dno , fartem finał pucharu przez wałki na jadze, ten puchar biedronki to sobie wsadz . Tu ma być mistrz expercie !!!! odpowiedz

