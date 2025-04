Analiza

Punkty po meczu z Jagiellonią Białystok

Wtorek, 15 kwietnia 2025 r. 07:51 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Znów to samo; trochę brakło szczęścia; głupie straty; Pan niewidzialny; młodzi dyrygowali; jesteśmy zawsze najlepsi - to najważniejsze punkty po niedzielnym meczu Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok w którym legioniści przegrali 0-1.