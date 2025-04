W Katowicach bez kibiców Legii

Komentarze (25)

tyta - 1 godzinę temu, *.net.pl ... żenada z strony władz, wstyd. To mnie jeszcze bardziej motywuje do nie kupna karnetu na przyszły sezon. Jak stadion jest nie gotowy to trzeba było dograć sezon na starym stadionie. W tej sytuacji klub mógłby zorganizować mecz na Bukowej 1. odpowiedz

? - 2 godziny temu, *.tpnet.pl A jak z przyjmowaniem gości na Radomiaku? A jak jeszcze niedawno było z przyjmowaniem gości na ZS? odpowiedz

F - 2 godziny temu, *.play-internet.pl 🤬🏀 odpowiedz

M... - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Tak to jest jak idioci projektują tylko stadion

I tak plus że w sektorze zainstalowali gniazdo odpowiedz

GieKSa - 1 godzinę temu, *.72.250 @M...: Zainstalowali dopiero po naszym apelu. Miasto dało ciała z robotami na zewnątrz i ciągle w około jest plac budowy. Szkoda bo czekaliśmy na Was..... odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.in-addr.arpa 💩 odpowiedz

Ciekawski - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Tylko Legii nie wpuszczają czy sektor gości zamknięty na dłuższy czas? odpowiedz

Kamień - 4 godziny temu, *.play.pl @Ciekawski: k... wszystko jest napisane. Dwóch zdań nie potrafisz przeczytać? odpowiedz

Staszek - 5 godzin temu, *.217.108 I tak bilety byłyby tylko dla "działających na dzielnicach". Także mała strata dla mnie. odpowiedz

Szydera - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Jak zaglebie sosnowiec nie wpuszczało gości to nikomu nie przeszkadzało.



Była propozycja wejścia dla was ale... odpowiedz

GKS - 6 godzin temu, *.183.203 Ten stadion w ogóle nie nadaje się do użytkowania. Wystartowali o pół roku zbyt wcześnie, bo prezydent miasta chciał się polansować. odpowiedz

T-72 - 7 godzin temu, *.orange.pl Wprawę mają to tunel hanysy niech wykopią, skoro po wierzchu im nie idzie... odpowiedz

MPjL - 8 godzin temu, *.centertel.pl Panowie, trzeba wnioskować o przeniesienie meczu do Warszawy i zaraz by się ogarnęli. Albo walkowery za nie wpuszczanie kibiców gości i skończyłoby się lecenie w kulki. Nowy stadion a nie ma infrastruktury, takie rzeczy tylko w Polsce. Trzeba wystosować odpowiednie pismo do pzpn i władz ekstraklasy i może zajmą się tematem. Walkower, gruba kara finansowa, to by rozwiązało problem raz na zawsze.

Jedziemy z tematem!!! 💪💪⚽ odpowiedz

GieKSa - 6 godzin temu, *.72.250 @MPjL: To nie wina klubu tylko miasta. Stadion został oddany i spełnia wszystkie wymogi a miasto wciąż prowadzi prace drogowe od autostrady A4 do stadionu. My kibice GieKSy oczywiście , że chcemy by taki mecz jak z Legią był z kibicami przyjezdnymi bo sami doprowadziliśmy do tego by na sektorze dla gości było nawet gniazdo. Niestety wina miasta. My czekaliśmy na to spotkanie i chcieliśmy byście przyjechali z ZSH. odpowiedz

Hanys (L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @MPjL: Idąc twoim głupim tokiem myślenia,to wisła GTS byla by juz mistrzem polski z kompletem pkt.No prawie z kompletem odpowiedz

mojo jojo - 12 godzin temu, *.orange.pl 🤬 je*** ich!🤬 odpowiedz

Trog(L)odyta - 12 godzin temu, *.vectranet.pl Czyli klub nie jest przygotowany do rozegrania meczu, więc powinniśmy dostać walkowera. odpowiedz

Olek - 6 godzin temu, *.167.166 @Trog(L)odyta: Tylko to daje 3 pkt odpowiedz

Żaba - 12 godzin temu, *.centertel.pl Jak to pisali ,najnowocześniejszy obiekt w Polsce , banda kretynów odpowiedz

Arek - 15 godzin temu, *.tpnet.pl To na starym niech zagrają, skoro nowy nie przystosowany. odpowiedz

L - 16 godzin temu, *.ghnet.pl Akurat ta droga do sektora gosci sie nie nadaje. NO CO ZA PECH XDDDDD odpowiedz

LegijnyFanatykzNDM - 7 godzin temu, *.play-internet.pl @L: No co za Przypadek.......🙂 odpowiedz

Kg 1916 - 16 godzin temu, *.t-mobile.pl Bez komentarza. odpowiedz

LOL - 16 godzin temu, *.vectranet.pl 😂 śmiech na sali, tak jak ta cała żałosna liga i to całe antypolskie państewko. odpowiedz

Piotr (L) - 17 godzin temu, *.centertel.pl A to jest jedna droga dojazdowa w Katowicach zwyczajne utrudnienie przyjazdu dla gości w Zabrzu też się pie...z budową trybuny odpowiedz

