Koszykówka

Zapowiedź meczu z Górnikiem Wałbrzych

Środa, 16 kwietnia 2025 r. 14:15 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W najbliższy czwartek o godzinie 17:30 w Wałbrzychu czeka nas bardzo ważne ligowe spotkanie w kontekście walki o play-off. Miejscowy Górnik, który w lutym wywalczył w Sosnowcu Puchar Polski, eliminując po drodze Legię, będzie chciał przerwać serię porażek. Legia z kolei po wysokiej porażce z Treflem jest w tabeli piąta i nie może tracić punktów w ostatnich spotkaniach sezonu zasadniczego, by nie wypaść z czołowej szóstki mającej gwarancję gry w play-off.









Górnik Wałbrzych, który jest beniaminkiem Orlen Basket Ligi może mówić o świetnym sezonie - nie tylko nie bronią się przed spadkiem, ale przez wiele kolejek plasowali się na miejscu trzecim, w dodatku zdołali wywalczyć Puchar Polski. Podopieczni Andrzeja Adamka w ostatnich tygodniach mają jednak problem z ustabilizowaniem formy. Klub z Wałbrzycha przegrał trzy ostatnie spotkania (z Twardymi Piernikami, Anwilem i Stalą), a w sześciu ostatnich kolejkach zaliczył aż 5 porażek. Obecnie z bilansem 14-12 zajmują siódme miejsce w tabeli, które oznaczałoby konieczność walki w play-in, czego oczywiście wszystkie zespoły z czołówki chciałyby uniknąć.







Górnik jest klubem, który od początku sezonu nie dokonywał zmian w składzie. Chociaż jak przekonywał trener Adamek, sondowali rynek, nie zdecydowali się na jakiekolwiek korekty, czy uzupełnienia. W Wałbrzychu uznano, że zdecydowanie lepiej pozwolić dobrze zbudowanej drużynie rosnąć. I wszystko szło w dobrym kierunku, aż przyszedł wspomniany pierwszy kryzys - kilka porażek w ostatnich spotkaniach. Bardzo ważną postacią w szatni, ale i na boisku w Górniku jest doskonale znany z gry w barwach Legii, Darek Wyka - obecnie notuje śr. 10.1 pkt., 7.2 zb. i 1.0 bloku na mecz, przy skuteczności za 3 na poziomie 39.5%. A wszystko to w zaledwie 21 min. na boisku. Popularny "Wykson" o miejsce w składzie rywalizuje z Joshuą Pattonem (śr. 8.1 pkt. i 4.8 zb.), który z kolei nie grozi rzutem z dystansu. Najlepszym strzelcem wałbrzyskiej drużyny jest jej rozgrywający, Alterique Gilbert (śr. 14.1 pkt., 4.8 as.), a drugą niezwykle ważną postacią jest łączący grę na pozycjach 1-2, Toddrick Gotcher (śr. 13.8 pkt. i 2.9 as.). Jako niski skrzydłowy występuje Ikeon Smith (śr. 12.6 pkt., 4.6 zb. i 2.8 as.) i każdy ze wspomnianej trójki może w wybranym meczu być pierwszoplanową postacią. Jak to miało miejsce w turnieju PP w Sosnowcu, kiedy MVP wybrano Gotchera, ale on sam uznał, że jego koledzy z drużyny nie mniej zasługują na to wyróżnienie.



W Górniku, poza wspomnianym Wyką, występuje jeszcze dwóch zawodników z legijną przeszłością. Grzegorz Kulka już po raz drugi reprezentuje barwy klubu z Wałbrzycha (wcześniej, przed transferem do Legii na zapleczu ekstraklasy), notując 6.4 pkt. i 3.6 zb. w ciągu 21 min. na boisku. Kolejny ex-legionista to Łotysz, Janis Berzins - który jest tzw. graczem do zadań specjalnych i z tej roli wywiązuje się jak należy, o czym najlepiej świadczy blisko 19 min. średnio spędzanych na parkiecie. Trener Górnika ma do dyspozycji jeszcze czterech Polaków w rotacji, z których najwięcej grają Kacper Marchewka (blisko 14 min. i 3.4 pkt.), Aleksander Wiśniewski (12 min., 2.7 pkt.), oraz Krzysztof Jakóbczyk (4 min., 1.4 pkt.) oraz podkoszowy Piotr Niedźwiedzki (sześć meczów od początku stycznia, śr. 3 min.).



Legia po dobrej serii wygranych meczów m.in. ze Stalą, Anwilem i Twardymi Piernikami, w ostatni weekend doznała dotkliwej porażki na własnym parkiecie z Treflem. Mamy nadzieję, że legioniści przystąpią do czwartkowego meczu odpowiednio zmotywowani by udowodnić swoją wyższość nad Górnikiem, tym bardziej wobec dwóch porażek z tą drużyną w obecnych rozgrywkach.



Najpierw kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia legioniści przegrali spotkanie ligowe w hali na Bemowie 81:91, a niespełna dwa miesiące później mierzyli się z Górnikiem w ćwierćfinale Pucharu Polski. Drugi mecz był o wiele bardziej emocjonujący i trzymał w napięciu do ostatniej sekundy. Po pierwszej połowie przeważali legionisci i wydawało się, że to "Zieloni Kanonierzy" zrobią pierwszy krok w stronę obrony pucharu, ale po przerwie ekipa z Wałbrzycha zaczęła odrabiać straty i wyszła na prowadzenie. Przy stanie 73:72 na korzyść wałbrzyszan, decydujące posiadanie mieli legioniści, ale rzut Andrzeja Pluty nie znalazł drogi do kosza i to Górnik triumfował w tym sezonie po raz drugi. W tamtym meczu nasz zespół prowadził jeszcze Ivica Skelin, a na rozegraniu wystąpił m.in. Samuel Sessoms, którego później zastąpił Keifer Sykes. Mamy nadzieję, że legioniści w obecnej rotacji pokonają Górnika po raz pierwszy... od ćwierćwiecza. Wcześniejsze bowiem spotkania obu drużyn miały miejsce w sezonie 1999/2000 na zapleczu ekstraklasy - wówczas dwukrotnie górą byli gracze Legii prowadzeni przez Marka Jabłońskiego, którzy tamten sezon zakończyli wywalczeniem awansu do ekstraklasy, po niezwykle zaciętym finale play-off z Zagłębiem Sosnowiec.



Legioniści w obecnym sezonie lepiej radzą sobie w meczach wyjazdowych, niż na własnym parkiecie. Legia wygrała 5 ostatnich wyjazdowych spotkań w Orlen Basket Lidze. Ostatnia porażka na obcym parkiecie przytrafiła się nam ponad trzy miesiące temu, we Wrocławiu (-8).



Czwartkowe spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30 w hali Aqua Zdrój przy ulicy Ratuszowej w Wałbrzychu. Trybuny obiektu mogącego pomieścić 1800 widzów na pewno wypełnią się do ostatniego miejsca. Garstka ostatnich wejściówek dostępna jest TUTAJ, mogą w sprzedaży pojawiać się również miejsca zwolnione przez wałbrzyskich karneciarzy. Bezpośrednią transmisję ze spotkania będzie można zobaczyć w Polsacie Sport 2.



GÓRNIK ZAMEK KSIĄŻ WAŁBRZYCH

Liczba wygranych/porażek: 14-11

Liczba wygranych/porażek u siebie: 8-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 78,6 / 77,4

Średnia skuteczność rzutów z gry: 43,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 50,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 70,4%



Skład: Alterique Gilbert, Toddrick Gotcher, Aleksander Wiśniewski (rozgrywający), Ikeon Smith, Krzysztof Jakóbczyk, Kacper Marchewka (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Maciej Bojanowski (skrzydłowi), Joshua Patton, Dariusz Wyka, Piotr Niedźwiedzki (środkowi).

trener: Andrzej Adamek, as. Zoran Čarapić



Najwięcej punktów: Alterique Gilbert 352 (śr. 14.1), Toddrick Gotcher 344 (13.8), Ikeon Smith 289 (12.6), Dariusz Wyka 243 (10.1).



Przewidywana wyjściowa piątka: Alterique Gilbert, Toddrick Gotcher, Janis Berzins, Maciej Bojanowski, Dariusz Wyka.



Wyniki: King (d, 72:82), MKS (w, 74:79), Start (w, 84:93), Zastal (d, 62:56), Dziki (w, 68:92), Czarni (d, 66:64), Spójnia (w, 81:80), Stal (w, 80:70), Anwil (w, 91:60), Twarde Pierniki (d, 77:63), Legia (w, 81:91), Trefl (w, 100:85), GTK (d, 70:63), Arka (w, 74:88), Śląsk (d, 77:60), King (w, 90:81), MKS (d, 87:77), Start (d, 87:72), Zastal (w, 70:74), Dziki (d, 63:82), Czarni (w, 76:62), Spójnia (d, 89:68), Stal (d, 104:108), Anwil (d, 71:75), Twarde Pierniki (w, 102:85).

PP: Legia (73:72), Start (88:60), King (80:78).



Ostatnie mecze obu drużyn:

13.02.2025 Górnik Wałbrzych 73:72 Legia Warszawa (ćwierćfinał PP, w Sosnowcu)

20.12.2024 Legia Warszawa 81:91 Górnik Wałbrzych

1999/2000 Legia Warszawa 88:63 Roto Górnik Wałbrzych (I liga)

1999/2000 Roto Górnik Wałbrzych 63:73 Legia Warszawa (I liga)

1997/98 JKKS Górnik Wałbrzych 74:82 Legia Warszawa (I liga)

1997/98 Legia Warszawa 74:65 JKKS Górnik Wałbrzych (I liga)

1990/91 KS Górnik Wałbrzych 95:85 Legia Warszawa (PLK)

1990/91 Legia Warszawa 79:82 KS Górnik Wałbrzych (PLK)

1990/91 KS Górnik Wałbrzych 97:77 Legia Warszawa (PLK)

1990/91 Legia Warszawa 77:63 KS Górnik Wałbrzych (PLK)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 21-16

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 12-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,8 / 80,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,6%



Skład: Andrzej Pluta, Keifer Sykes (rozgrywający), Kameron McGusty, Bartosz Habiera (rzucający), Michał Kolenda, Aleksa Radanov, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 467 (śr. 19,5), Andrzej Pluta 298 (11,9), Michał Kolenda 269 (11,2).



Przewidywana wyjściowa piątka: Keifer Sykes, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85), AMW Arka Gdynia (d, 72:88), Śląsk Wrocław (w, 85:73), King Szczecin (d, 85:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 79:97), Basket Brno (w, 71:84), Start Lublin (d, 76:88), Keila Coobet (d, 80:72), Zastal Zielona Góra (d, 85:79), Górnik Wałbrzych (w, 73:72), Dziki Warszawa (w, 70:72), CSO Voluntari (d, 81:95), Czarni Słupsk (d, 56:70), Spójnia Stargard (w, 75:81), CSO Voluntari (w, 102:87), Stal Ostrów Wlkp. (d, 80:79), Anwil Włocławek (w, 77:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 85:93), Trefl Sopot (d, 70:99).



Termin meczu: czwartek, 17 kwietnia 2025 roku, g. 17:30

Adres hali: Wałbrzych, ul. Ratuszowa 6 (hala widowiskowa i sportowa Aqua Zdrój)

Ceny biletów: 25 zł (ulgowe) i 50 zł (normalne)

Pojemność hali: 1800 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 2



Autor: Marcin Bodziachowski