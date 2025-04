Fredi Bobić nowym dyrektorem strategicznym Legii?

"53-letni odnoszący sukcesy dyrektor piłkarski odbył już konkretne i bardzo pozytywne rozmowy z właścicielem klubu Dariuszem Mioduskim. Podobno Bobić odwiedził klub osobiście, aby wyrobić sobie zdanie z pierwszej ręki. Przygotowywana dla niego jest rola kierownicza wyższego szczebla. W najbliższych dniach spodziewane są dalsze rozmowy w celu sfinalizowania pozostałych szczegółów. Jeśli wszystkie strony dojdą do porozumienia, Bobić może zostać oficjalnie ogłoszony w najbliższych dniach i od razu rozpocząć pracę w klubie" - pisze dziennikarz Florian Plettenberg . Niedawno na stanowisku dyrektora sportowego Legia zatrudniła Michała Żewłakowa , ale jednocześnie dodała, że w najbliższym przekazane zostaną informacje o kolejnych decyzjach dotyczących obszaru sportu, w tym osoby odpowiadającej za strategię i rozwój sportu w klubie. Wygląda na to, że Bobić będzie właśnie tą osobą. Legia prowadzi także poszukiwania osoby na stanowisko dyrektora skautingu. W tej chwili mocnym kandydatem jest Jarosław Gambal z Cracovii, który już rozmawiał z Michałem Żewłakowem. Marcin Borzęcki z Viaplay, ekspert od Bundesligi tak skomentował kilka dni temu postać Bobicia: "Stał jako dyrektor na czele Eintrachtu, gdy ten kilka lat temu się odbudowywał i z drużyny walczącej o utrzymanie stawał się mocnym graczem w Niemczech. Zbierał bardzo dużo propsów, ale ja miałem inne wnioski. Jego prawą ręką był Ben Manga, szef skautów dysponujący ogromną siatką skautów, z którego inicjatywy do SGE trafiło wielu świetnych graczy. Bobić ruchy przyklepywał i spijał śmietankę. Gdy więc Hertha ściągała Bobicia jako zbawcę, a szedł tam bez Mangi i Huebnera, wątpiłem w jego jakość jako dyrektora. No i wyszła katastrofa, ten epizod w Berlinie był koszmarny. Bobić totalnie obnażony. Ale wiadomo - gość ma kontakty, jest dużą postacią, może w innym miejscu byłoby lepiej. Ale w Hercie nie chcą go widzieć, zwłaszcza że ciągle sądzi się z klubem o kasę."

Auror - 3 godziny temu, *.orange.pl Bobić ma poukładać struktury Legii, wzorem niemieckiej szkoły.

Czy to się uda? Czas "pokaże"... odpowiedz

łowca talentów - 5 godzin temu, *.com.pl Jest cień szansy na szybki i pozytywny efekt. Choć zapewne krótkotrwały. Coś w stylu Besnika Hasi, który onegdaj potrafił przekonać kilku ciekawych piłkarzy z lig belgijskiej i francuskiej do zasilenia Legii. Znanemu nazwisku jest zdecydowanie łatwiej. Być może tym razem będzie podobnie? odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl @łowca talentów: będzie się wp...ał Żewłakowi w działkę. Gdzie kucharek 6 tam..

wiadomo. odpowiedz

Malarz spadaj do Bełchatowa - 6 godzin temu, *.mm.pl Widzę, że do nicka będę musiał niedługo dopisać człon "a Bobić do Berlina". odpowiedz

gazza - 6 godzin temu, *.centertel.pl Jesli to ma poprawic gre pilkarzy to miodek jest mege kreeetinos.... odpowiedz

(L) - 6 godzin temu, *.jmdi.pl Transfery qrwa! Biurokraci psia ich mać. odpowiedz

Adrenalina - 6 godzin temu, *.net.pl Dobre posunięcie choć sugeruje jeszcze powołać stanowisko dyrektora wsparcia piłkarzy i trenera , dyrektora d/s motywacji grajków, konsultanta zaangażowania , psychofizjoterapeutę i odpowiednio najlepiej każdemu grajkowi opiekuna indywidualnego itp.

Kurka wodna w Legii robi się przedszkole cały czas głaskanie piłkarzyków, lutowanie się nad trenerem wręcz całym sztabem szkoleniowym z Malarzem włącznie ( w rzeczywistości to efekt taki że co mecz to babole bo piłki złapać nie potrafią) . Nie znam przedsiębiorstwa , firmy w której panuje taka bezkarność i brak odpowiedzialności za wyniki co świadczy o Sterniku w tym wypadku o Loczku jakim jest nieudacznikiem , chyba że chce upadłości bo pomimo tych raportów okresowych że rzekomo są dochody na plus to tak naprawdę Legia jest zajebiście zadłużona . To efekt wyrzucania kasy na "super" transfery i niebagatelnie wysokie gaże dla szmacianych kopaczy co niby w sercu a właściwie w d.pie mają L. 🚀🚀🚀 odpowiedz

R. - 6 godzin temu, *.ghnet.pl Pamiętacie go z Football Managera? :-) odpowiedz

WoLa - 7 godzin temu, *.orange.pl Fredi nie wchodź w to bagno, Mioduski wymaga darmowych super transferów, ten człowiek nie ma pojęcia o zarządzaniu klubem i piłce nożnej i szuka pewnie osoby na którą zwali niepowodzenia w kolejnym sezonie odpowiedz

Fredi Bobik Official - 4 godziny temu, *.137.123 @WoLa: dobrze, że przeczytałem ten post. Miałem już podpisać umowę, ale okazało się że wszystkie długopisy oddano, bo kupiono wypisane. Całe szczęście, że znów przyniesiono mi wypisany i znów musiałem czekać. Na szczęście posłano po Vukovica, który miał ołówek. Podpisałem, a Vuko powiedział, żebym wszedł sobie na komentarze i poczytał opinii ludzi sportu. Po przeczytaniu twojego posta, wymusiłem pilną rozmowę z Mioduskim. Zapewnił mnie, że może kasy na transfery nie będzie, ale na przedwczesne rozwiązanie kontraktu i wypłacanie pensji na pewno. Nie znim takie numery. odpowiedz

Nagy - 7 godzin temu, *.centertel.pl Same dyrektory

100 osobowy komitet transferowy

A wyników jak nie było tak nie ma...

Winny cały czas jest jeden i ten sam - Mioduski nieudacznik odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.interkam.pl @Nagy: za chwilę Żewłak będzie żałował,że wrócił jak Niemiec będzie miał decydujący głos i będzie mu blokował ruchy i ograniczał swobodę. Bez sensu. odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl @Znawca: Wg ogólnodostępnych informacji ich kompetencje nie będą ze sobą w żaden sposób kolidować, a sam Żewłakow wiedział o tym ruchu jeszcze zanim został dyrektorem sportowym. Zamiast snuć dziwne teorie polecam trochę poczytać. Pozdrawiam! odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl @Mateusz z Gór: okaże się w praniu. odpowiedz

Afro - 8 godzin temu, *.79.120 W naszym klubie zdecydowanie brakuje dyrektorów. odpowiedz

wtf - 11 godzin temu, *.ghnet.pl Uff,w końcu grupa obecnych dyrektorów zdiagnozowała problem,potrzeba nam wincyj dyrektorów!👏 odpowiedz

Syn matki ojca trójki dzieci... - 14 godzin temu, *.netfala.pl W Berlinie go pogonili... tak zarządzał że Hertha się drugi sezon przed spadkiem broni.......................................Tu nawet jakby Rasputina zatrudnili to bedzie lipa jak nie bedziemy mieli sieci scoutów... ... tylko bedziemy wystawiać ogłoszenia na portalach że pilkarzy szukamy.. Gorszy od tych kasztaniaków Herry Śledzia i Zielińskiego i Mozyrki byc nie moze.... odpowiedz

skreem - 15 godzin temu, *.chello.pl Jeśli bobic będzie działać zamiast tego leszcza herry to słuszny ruch odpowiedz

Biała s - 16 godzin temu, *.vectranet.pl Boso Bobek boso Miodek i motylek boso lata ,szaleństwo jakieś. odpowiedz

Urs72 - 16 godzin temu, *.ghnet.pl Od 2016 roku Łazienkowska to Porażka biznesowa i sportowa ...ale kaska dla biznesu zawsze się znajdzie ....pralnia śmierdzi odpowiedz

Dino - 7 godzin temu, *.play.pl @Urs72: Nie no co tyyyyy Legia to potęga wlaczy o Mistrzostwo co roku.🤣 odpowiedz

Urs72 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Dino: tak od 2016 ....rok do roku odpowiedz

Ê æ i brzêczy granmaaa oLeeee hehe he - 17 godzin temu, *.229.100 Polityka jlubu a xarzâdu doorieadzi ż bedzie dytektorskim klubem a nie sportowym odpowiedz

Chudy Grubas - 15 godzin temu, *.79.155 @Ê æ i brzêczy granmaaa oLeeee hehe he:



Piszesz stopami? odpowiedz

Bernard - 6 godzin temu, *.orange.pl @Ê æ i brzêczy granmaaa oLeeee hehe he:

15 godzin minęło, więc już chyba wytrzeźwiałeś,napisz teraz normalnie po Polsku o co ci chodziło. odpowiedz

Paczkomat - 17 godzin temu, *.plus.pl Herthę rozwalił elegancko. odpowiedz

Brus Li - 17 godzin temu, *.99.25 A może oni go do ataku ściągają? A nie na dyrektora? Duet Bobić-Skurin to byłoby coś! Kiler! odpowiedz

MarioL - 17 godzin temu, *.wanadoo.fr Zamiast kolejnego dyrektora,to może lepiej by było jakby zatrudnili dobrego trenera ,bo z tym to jest problem w Legii od kilkunastu lat. odpowiedz

chrisSiekierki - 17 godzin temu, *.vectranet.pl Będziemy mieli największą liczbę dyrektorów w całej lidze. Może trzeba prezesowi powiedzieć że Bobić już nie gra w piłkę... odpowiedz

Zbycho(L) - 17 godzin temu, *.ghnet.pl Firma upada to zmieniamy dyrektora zamiast ściągać fachowców średniego szczebla (w domyśle piłkarzy). Na następnego biurokratę pieniądze są ale żeby kupić wartościowego wykonawcę to już nie styka.

Do puki będzie rządził ten korpo szczur loczek to Nasz Klubu będzie staczał się po równi pochyłej.😡 odpowiedz

Ginka - 18 godzin temu, *.chello.pl Jeżeli zatrudnienie FB w charakterze dyrektora "strategicznego" stanie się faktem, to obawiam się, iż rola MŻ jako Dyrektora Sportowego Legii zdecydowanie zostanie ograniczona. Gdzie tu sens i logika ? odpowiedz

Pedro de Varsovia - 18 godzin temu, *.smgorczewska.pl Idealnie pasuje do Legii. Albo odpali, albo się kasę przepali i wywali. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 18 godzin temu, *.plus.pl Jak klub nie potrafi w prosty sposób napisać czym będzie się zajmował gość na nowym stanowisku i wszystko jest owiane wielką tajemnicą to już można przyjąć, że są to tylko pozorowane ruchy żeby zamknąć japy niezadowolonym kibicom. Klub MEM, który zagrał ligę za puchar z Jagiellonią, był czas przywyknąć 😃



Ps pamiętajcie by polajkować wypowiedź jakiegoś krawaciarza w stylu "liczy się tylko mistrzostwo" 😃 odpowiedz

R323 - 19 godzin temu, *.t-mobile.pl Kiedyś Atletico miało, hmm... ciekawego prezesa. Dyskopolo też. Trochę przykładów by się znalazło. My mamy łubu dubu. odpowiedz

DanieLo - 19 godzin temu, *.myvzw.com Artykuł podsumował jego kwalifikacje. Może ma kontakty, może ich nie ma. Ale, sam sobie nie poradzi odpowiedz

geds - 19 godzin temu, *.ghnet.pl Zieliński jakimś pelnomocnikiem czy doradcą zarządu ds. sportowych, Żewłakow dyrektorem sportowym, teraz jakiś dyrektor strategii rozwoju sportowego. Zrozumie ktoś ten burdel. Za to piłkarzy poszukamy w II lidze francuskiej, bo nie starczyłoby pieniędzy na dyrektorów. odpowiedz

Maverick - 19 godzin temu, *.play-internet.pl Zatrudnienie Bobka nic nie da.Po prostu wymiana z Zielińskiego na Niemca.Typ będzie miał za zadanie ściągać obcokrajowców którzy nie mieszczą się w zachodnich klubach Europy.Moga to być nawet piłkarze z bundesligi.Kolejne pieniądze zostaną wywalone w błoto.I tak w koło Macieju dopóki w Legii będzie Mioduski.

Za Lesnodorskiego wyglądało to zupełnie inaczej.W pozytywnym tego słowa znaczeniu na odwrót.Sęk w tym że to na odwrót za leśnego miało bardzo duże znaczenie.Legia grała o wiele lepiej.Noi głównie w Legii grali polacy.A teraz jest za zadanie ściągać wyrobników aby był wynik a ten nie zawsZe idzie w parze z jakością w postaci piłkarzy odpowiedz

Elf - 17 godzin temu, *.vectranet.pl @Maverick: Czy grali Polacy to mozna dyskutowac. Roznica polega na tym,ze wtedy mielismy konkretnych pilkarzy, kazdy zna nazwiska Nikolic, Prijovic, Ljuboja, Duda, Guilherme, Odida-Ofoe, Radovic i cala reszta. A dzisiaj w ataku mamy Guala ktory przez cala kariere w Legii nie strzeli tylu bramek co Niko w poltorej sezonu, na skrzydle mamy Chodyne i ... tutaj koniec wypowiedzi bo to nawet z Guiherme nie ma co porownywac. Ehhh tamte czasy juz nie wroca niestety odpowiedz

Beton - 6 godzin temu, *.play.pl @Maverick: tylko, że leśne zadłużyło klub i do dziś nie może się z tego wygrzebać. Co z tego, że grali co rok w pucharach jak cała kasa została przejedzona, bo trzeba było dużą część tej kasy zapłacić piłkarzom bo dlatego przyśli do L bo mieli to obiecane. Nie z miłości, nie. odpowiedz

Elf - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Beton: Kolego nie zmyslaj...po samodzielnym przejeciu Legii przez Mioduskiego zostal na jego zlecenie zrobiony audyt, ktory wykazal ze Legia ma wszystko zaplacone na czas i w kasie jest 16 mln zlotych. Jak myslisz z jakich pieniedzy Mioduski splacil Lesnodorskiego i Wendzla. Z pieniedzy z LM i od tego momentu zaczela sie jazda w dol, do Legii zaczely trafiac coraz wieksze sieroty, w eliminacjach pucharow zaczely nas ogrywac druzyny z Luksemburga, Kazachstanu czy Moldawii. Zerknij sobie ile Legia miala punktow rankingowych z momencie gdy odchodzil Lesnodorski i porownaj ile tych punktow miala 4-5 lat pozniej. Wyniki audytu tez sa dostepne w archiwum wiec poszukaj i sobie zerknij od kiedy zaczelo rosnac zadluzenie. Mioduski opowiadal,ze budzet nie moze byc zalezny od gry w pucharach bo to jest cos co jest niepewne i nie mozna tak budzetu planowac.A dzisiaj co robi?Sam planuje w budzecie kase z pucharow mimo,ze awans wcale nie jest taki pewny. Za Lesnodorskiego faza grupowa pucharow byla co roku, a za Mioduskiego mozesz sobie zerknac czy co roku gralismy w grupie europejskich pucharow. Takze to co dla Lesnodorskiego bylo podloga,to dla Mioduskiego jest sufitem, ktorego nigdy nie dotknie. odpowiedz

wawiak - 19 godzin temu, *.play.pl Na litość Boga, kupujcie zawodników a nie urzędasów odpowiedz

e(L)o - 19 godzin temu, *.ksiezyc.pl Czyli dyrektor od niczego... odpowiedz

Miodulski musi odejść - 19 godzin temu, *.216.254 No takiego rodzynka jeszcze tu nie było! Kolejny wynalazek Miodulskiego. odpowiedz

Hiszpan - 19 godzin temu, *.play-internet.pl Może ogarnie trenera i pomoże zdobyć kilku dobrych graczy a jest co robić

Nowy

Wszołek. Ziółkowski. Nowy. Nowy



Kapustka. Maxi. Nowy



Nowy. Gual. Mori odpowiedz

KamiL - 8 godzin temu, *.centertel.pl @Hiszpan:nowy ( wszolek dno out) Ziółkowski nowy Kapustka (maxi wraca do Manchesteru)nowy nowy (Gual dno out) mori w pełni się teraz zgadzam Augustyniak Urbański jeszcze się łapią więc mamy 5 piłkarzy wywalić Malarza to i bramkarze będą się nadawać odpowiedz

Znawca - 19 godzin temu, *.interkam.pl Kim on ma być w klubie? Bo nie rozumiem?🤔 Nadzorcą Żewłaka? Lepiej zatrudnić ogarniętego szefa skautów z zagranicy co ma siatkę skautingową na dobrym poziomie i podrzuci fajne talenty za nieduże pieniądze,a nie kolejny darmozjad.Fajni zawodnicy są w Tunezji,Maroku.Moze kogoś stamtąd by się udało ściągnąć? odpowiedz

L - 19 godzin temu, *.ghnet.pl @Znawca: ty serio myslisz, ze fajnych zawodnikow z Tunezji i Maroka nikt nie widzi tylko Polska? Bedzie w klubie tym kim byl w Niemczech. Mioduski ewidentnie chce wprowadzic niemiecki styl prowadzenia klubu. Bedzie dodatkowym glosem w kwestii sprowadzenia pilkarza, trenera, itp. Bedzie zarzadzal pionem sportowym a Zewlak skupi sie na 1. zespole.



Jaki OGARNIETY szef skautow z zagranicy chce pracowac w Polsce? Jak ktos jest ogarniety to pracuje w troche lepszych klubach na zachodzie. Niektorym to sie wydaje, ze wszyscy fachowcy z Europy tylko marzą, aż ich jakis polski klub zatrudni. odpowiedz

Znawca - 18 godzin temu, *.interkam.pl @L: pożyjemy,zobaczymy jak to będzie funkcjonować.Ja nie chce krytykować dla krytyki.Jedynie się zastanawiam nad słusznością i czy rzeczywiście to ma sens.Jezeli jego nazwisko przyciągnie ciekawych zawodników (ponoć ma rozeznanie Bałkanach) to będę chwalił ten ruch.Co do skautów to na pewno znalazłby się niejeden ogarnięty,który by chciał u nas pracować.Pytanie gdzie takiego znaleźć?🤔 odpowiedz

Michał - 20 godzin temu, *.plus.pl Pamiętam jak dziś....jestem kibicem Vfb Stuttgart już 28 lat....a mój pierwszy mecz na Gottlieb - Daimler Stadion.....Frantz Wohlfart....Frank Verlaat, Thomas Berthold Heiko Gerber Carlos Dunga Zvonimir Soldo Mathias Hagner Radosław Gilewicz i magiczny trójkąt Krassimir Balakov Giovane Elber i Fredi Bobic. To było najlepsze Vfb Stuttgart w historii klubu. A więc Fredi alles gute in Legia Warszawa! Bleibt gesund und alles gute! odpowiedz

Gość niedzielny - 20 godzin temu, *.centertel.pl Kolejny dyrektor 🙂🙂🙂A może napastnika pomocnika i 3 obrońców plus bramkarz no i normalny trener ?🙏 odpowiedz

L - 19 godzin temu, *.ghnet.pl @Gość niedzielny: a kto ma ich wybierać? Ty? odpowiedz

Artur - 21 godzin temu, *.216.191 Bobicz niech na gnieździe zostaje a nie w korpodyrektory idzie. Może Różyk byłby lepszy? odpowiedz

Model Mondeo MK3 GTI VR6 - 19 godzin temu, *.plus.pl @Artur:



Lepszy byłby Szczęściarz, ale chłop ma tylko wyjściowy dres i to może być problem przy negocjacjach odpowiedz

Artur - 17 godzin temu, *.216.254 @Model Mondeo MK3 GTI VR6: Ja bym jednak dalej optował za Różykiem. Ma ten korporacyjny sznyt. odpowiedz

123 - 21 godzin temu, *.chello.pl Nic wielkiego nie osiągnął jako piłkarz. To taki niemiecki Zieliński. Jak nie bedzie miec budzetu, to nic nie zdziala. odpowiedz

456 - 19 godzin temu, *.ghnet.pl @123: na co ma miec budżet? On ma koordynować dział i przyciagac pracownikow swoim nazwiskiem a nie mieć budżet.



Guardiola tez nic wielkiego nie osiagnal jako pilkarz. To chyba oznacza, ze jest slabym trenerem wg twojej logiki. odpowiedz

FOREVER LEGIA - 21 godzin temu, *.play-internet.pl Typowe korpo.Brak zadowalających wyników?-zatrudniamy kolejnych "ekspertów"...... odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 21 godzin temu, *.plus.pl Bobicz? Ten gniazdowy dyrektorem? odpowiedz

Fkl - 20 godzin temu, *.play-internet.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: hehehe odpowiedz

Głupi, głupszy i korposzczur - 21 godzin temu, *.telefonica.de trzeba brać tego koziego Bobka, wprawdzie on nic nie znaczy bez dobrego s kał tingu ale zrobimy go dyrektorem superhiper nadgeneralnym i będzie on doradzał głupszemu a ten mi



to mój nowy autorski projekt



tylko kompletny debil zatrudniłby dobrego trenera i kilku bardzo dobrych graczy lepszy będzie mój projekt odpowiedz

Haha - 22 godziny temu, *.centertel.pl Nad Dyrektor ? Duży hajs, nazwisko i zero efektów? Typowe Darkowe wzmocnienie. Xd i gdzie tego Ziela umieści??? odpowiedz

hahahaha - 22 godziny temu, *.inetia.pl Czy to Freddy Krugger z Koszmaru z ulicy Wiązów ??? odpowiedz

Kaktus - 22 godziny temu, *.orange.pl Aby poprawić grę Legii musimy zatrudnić co najmniej 30 nowych dyrektorów... odpowiedz

Krzeszczu - 22 godziny temu, *.bredband2.com Dyrektorow jak mrowkow.

Bo dyrektorem to kazden by chcial, tylko robic nima komu! odpowiedz

Draper - 22 godziny temu, *.play.pl Wojtek Gąsowski też w loży siedzi odpowiedz

Traper - 17 godzin temu, *.play-internet.pl @Draper: z kuponem 🧐 odpowiedz

Tylko nie brać Urbana na trenera ! - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl Kolejny patałach z górnika go już wywalili…. odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 22 godziny temu, *.orange.pl Czy Pan Dariusz jest w pełni władz umysłowych???? odpowiedz

Ding - 22 godziny temu, *.play-internet.pl "może zostać oficjalnie ogłoszony w najbliższych dniach": czy to jeszcze po polsku, czy bezrefleksyjne używanie tłumacza Google? odpowiedz

