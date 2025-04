U-15: Powołania dla legionistów

Kadra: Marko Gasiorowski (Chelsea FC, Anglia), Fabian Barnaś (DAP Dębica), Filip Cyboroń (DAP Dębica), Dawid Świątek (DAP Dębica), Borys Kustra (Górnik Zabrze), Sebastian Wunsz (Jagiellonia Białystok), Wojciech Orzechowski (Lech Poznań), Iwo Ulatowski (Lech Poznań), Stanisław Kwiatkowski (Legia Warszawa), Franciszek Stępniewski (Legia Warszawa) , Dawid Rutkowski (New York Red Bulls, USA), Jakub Chmielewski (Pogoń Szczecin), Norbert Białooki (Polonia Warszawa), Filip Błaszczyk (Raków Częstochowa), Karol Surzyn (Raków Częstochowa), Marcel Frankowicz (Śląsk Wrocław), Filip Fras (Śląsk Wrocław), Wojciech Królikowski (Śląsk Wrocław), Oliwier Ostrowski (Śląsk Wrocław), Oliwier Altewęgier (Varsovia Warszawa), Jan Głąb (Widzew Łódź), Kacper Kopijka (Wisła Kraków)

Rafał Lasocki ogłosił kadrę reprezentacji Polski do lat 15 na turniej towarzyski w Finlandii. W trakcie turnieju "biało-czerwoni" zmierzą się z Finlandią (29 kwietnia), Węgrami (30 kwietnia) i Słowacją (2 maja). Powołania otrzymało dwóch zawodników Legii Warszawa - Stanisław Kwiatkowski i Franciszek Stępniewski.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Arek - 15 godzin temu, *.tpnet.pl I będą dzieciaki obalać Finlandię. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.