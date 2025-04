Edouard von Brandt-Etchemendigaray podpisał kontrakt z Legią

Edo szkoli się w akademii od dziesiątego roku życia - jesienią 2019 roku przeszedł z Legia Soccer Schools, gdzie trenował od samego początku swojej przygody piłkarskiej (w tym od 2016 w grupie wiodącej LSS, zgłoszonej także do rozgrywek, pod szyldem drugiego zespołu Akademii). Gracz najczęściej występuje na boku formacji ataku, a w razie potrzeby może również zagrać (choć częściej zdarzało się to w przeszłości) na środku ataku.

Wychowanek Akademii Legii, skrzydłowy Edouard von Brandt-Etchemendigaray podpisał pierwszy zawodowy kontrakt ze stołecznym klubem. Umowa obowiązywać będzie do 30 czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Dlaczego redakcja skróciła jego imię i nazwisko? - 1 godzinę temu, *.vodafone-ip.de to co ma w paszporcie a nie zostało podane



Nataniel Maria Pankracy Ziemowit Zenon Gertruda von Falach von Muchasdemitos von Karaluhostov von Princessa von Skromny und Leserscmidt



A no i wszystko musi być na koszulce i bieliźnie odpowiedz

Marek - 2 godziny temu, *.160.89 Witaj Edo. L! odpowiedz

