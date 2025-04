Bilety na finał Pucharu Polski wyprzedane

Komentarze (14)

LechuBrd - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Dajcie spokój, plują nam kibica w twarz. 5000 biletów przy czym mamy sprzedane 10.000 karnetów. Klub dostał 16.000. wydaje się logiczne, że minimum 10 tysi powinno trafic do sprzedaży. Znów będzie w uj znajomych królika i nie będą to ludzie z grup. Byłem na wszystkich meczach które do tej pory grała Legia na Narodowym i niestety powtarza się to zawsze.Zeby nie było - ja bilet mam, ale żal patrzeć na to co tu się odp.. odpowiedz

Arczi dzielnice - 4 godziny temu, *.98.142 Kiedy odbiór biletów z puli dla kumatych? odpowiedz

wierzący - 5 godzin temu, *.virtuaoperator.pl co jeśli Legia wygra w Londynie 0:4? odpowiedz

MLS - 3 godziny temu, *.play.pl @wierzący: Wygrać do może 4:0, przegrać może 0:4. W tym wypadku pewnie chodziło Ci o wynik meczu Chelsea - Legia 0:4.

A jeżeli chodzi o aspekt czysto merytoryczny, to finał PP będzie przeniesiony na 4.05. Gdzieś o tym pisali. odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @wierzący: będzie walkower l odpowiedz

Dawda - 13 godzin temu, *.jonaz.nl Zainteresowanie ogromne a i tak bedzie tysiące wolnych miejsc. Swoją drogą nie zauważylem nigdzie indziej takiego fenomenu, że mimo, iż bilety zostają wyprzedane na długo przez pierwszym gwizdkiem to jest masa wolnych miejsc. Na zachodzie czy gdziekolwiek gdy jest SOLD OUT - nie znajdziesz doslownie ani jednego krzeselka wolnego na trybunach odpowiedz

Phoenix(L)k - 2 godziny temu, *.ghnet.pl @Dawda: wolne krzesełka, bo jeden sponsor wolał grilla, a drugi jedzie na weekendowe szkolenie sekretarki... odpowiedz

Jan - 2 godziny temu, *.chello.pl @Dawda: podobnie na soldout na Legii - tez są wolne miejsca odpowiedz

Piotrek Ochota - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Phoenix(L)k: Rzadko piszesz, za to mądrze. To zaleta. Do komentarza nic dodać, nic ująć. Kto widział, ten wie. PZDR odpowiedz

Wiśnia - 15 godzin temu, *.centertel.pl Jak ktoś kupił z myślą odsprzedania to jestem ! odpowiedz

Kuleszowiec - 17 godzin temu, *.ksinternet.pl Proszę sprostować informację w zakresie drugiego zdania. Nie zostały wyprzedane wejściówki na sektory neutralne ponieważ ich w sprzedaży nie było nawet. Dodatkowo jestem pewien że będzie dużo wolnych miejsc na sektorach neutralnych. odpowiedz

Wyrwikufel - 17 godzin temu, *.193.185 Szkoda, jutro chciałem kupic. Trudno, obejrzę w TV. odpowiedz

Pumpi - 17 godzin temu, *.net.pl I w pi...u wylądował.Jak coś to odkupie bilet ew bilety odpowiedz

Kamil - 18 godzin temu, *.mrsn.at Jest szansa znaleść jakieś zwroty, jakaś szansa ze pojedyncze sztuki się pojawią ? odpowiedz

