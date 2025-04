22 zawodników leci do Anglii. Jakim składem z Chelsea?

Środa, 16 kwietnia 2025 r. 09:07 Woytek

Trener Goncalo Feio zabrał 22 zawodników zabrał na pokład samolotu do Londynu. W kadrze zabrakło kontuzjowanych Marca Guala, Pawła Wszołka, Bartosza Kapustki i Gabriela Kobylaka Do Anglii nie lecą również Ilja Szkurin i Sergio Barcii. Z drużyną poleciał natomiast Wojciech Urbański, który nie jest zgłoszony do rozgrywek.









Kadra na rewanż z Chelsea:



Bramkarze: (3)

1. Kacper Tobiasz

77. Vladan Kovačević

31. Marcel Mendes-Dudziński



Obrońcy: (7)

55. Artur Jędrzejczyk

3. Steve Kapuadi

23. Patryk Kun

12. Radovan Pankov

52. Oliwier Olewiński (B)

19. Ruben Vinagre

4. Jan Ziółkowski (B)



Pomocnicy (11)

8. Rafał Augustyniak

21. Wahan Biczachczjan

11. Kacper Chodyna

22. Juergen Elitim

5. Claude Goncalves

82. Luquinhas

25. Ryoya Morishita

51. Pascal Mozie (B)

6. Maximillian Oyedele

71. Mateusz Szczepniak (B)

53. Wojciech Urbański *



Napastnicy: (1)

7. Tomas Pekhart



(B) - lista B

* - niezgłoszony do rozgrywek



Poza kadrą meczową znaleźli się:

67. Bartosz Kapustka

13. Paweł Wszołek

28. Marc Gual

17. Ilja Szkurin

42. Sergio Barcia

27. Gabriel Kobylak

56. Jan Leszczyński (B)

50. Wojciech Banasik (B)

59. Maciej Saletra (B)

57. Jakub Jędrasik (B)

20. Jakub Żewłakow (B)



KURSY NA CHELSEA - LEGIA

FORTUNA: 1 1.25 X 6.3 2 9.3



Mecz 1/4 finału Ligi Konferencji Chelsea FC - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 17 kwietnia o godz. 21:00.



