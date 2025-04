Ce(L)ownik: Będzie 5-0 dla Chelsea

Przed meczem Chelsea FC - Legia Warszawa, który odbędzie się w czwartek, 17 kwietnia o godz. 21:00 w Londynie, oddaliście 796 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik". 73% osób uważa, że wygra Chelsea FC. 6% z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, a 21% typuje zwycięstwo "Wojskowych".













FORTUNA: 1 1.26 X 6.3 2 10



Najczęściej typowanym wynikiem jest 5-0 (13,1% głosów).

Kolejne w zestawieniu są:

4-0 - 11,8%

3-0 - 11,7%

2-0 - 5,7%

6-0 - 5,5%



Średnia liczba bramek, jaką strzeli Chelsea FC to 3,31 a Legia Warszawa 0,8.



Dziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!







Od losowania 1/4 finału trwa sonda, w której pytamy o to, czy "Wojskowi" wyeliminują faworyzowany angielski zespół. Oto jak dzień po dniu (i po pierwszym meczu) zmieniały się wasze nastroje.









