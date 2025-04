Wyniki legionistów na MŚ U-19

W czeskiej Pradze odbyły się indywidualne Mistrzostwa Świata do lat 19 w squasha, w których startowało dwoje zawodników Legii Warszawa. Legioniści byli bliscy awansu do strefy medalowej. Ostatecznie Jan Samborski skończył rywalizację na miejscu piątym, a Sofija Zrażewska była szósta wśród kobiet. Wyniki legionistów: II runda: Sofija Zrażewska - Anna Tarasova (Ukraina) 3-0 (11-4, 11-3, 11-7) III runda: Sofija Zrażewska - Siana Zhileva (Bułgaria) 3-1 (11-1, 10-12, 11-4, 11-3) 1/4 finału: Sofija Zrażewska - Lauren Baltayan (Francja) 0-3 (8-11, 4-11, 4-11) Sofija Zrażewska - Savannah Moxham (Belgia) 3-0 (11-8, 11-9, 11-6) Sofija Zrażewska - Olivia Owens (Anglia) 0-2 (11-13, 4-7, ret.) I runda: Jan Samborski - Conal Jackson (Irlandia) 3-0 (11-4, 11-8, 11-5) II runda: Jan Samborski - Lukas Bergenhok (Szwecja) 3-2 (9-11, 11-6, 11-5, 10-12, 11-3) III runda: Jan Samborski - Erin Angmo-Paterson (Walia) 3-1 (11-6, 11-5, 4-11, 11-9) 1/4 finału: Jan Samborski - Maddox Moxham (Belgia) 0-3 (4-11, 9-11, 3-11) Jan Samborski - Dylan Roberts (Anglia) 3-0 (11-6, 11-6, 11-8) Jan Samborski - Vojtech Martinovsky (Czechy) 3-2 (7-11, 11-7, 8-11, 11-8, 11-3)

