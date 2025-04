W sobotę wspieramy futsalistów Legii

Środa, 16 kwietnia 2025 r. 13:42 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Futsaliści Legii cały czas mają szansę na awans do play-off - na dwie kolejki przed końcem sezonu zasadniczego legioniści zajmują 9. pozycję w tabeli z zaledwie punktem straty do Widzewa. By powalczyć o najlepszą ósemkę, legioniści muszą wygrać najbliższe domowe spotkanie z wyżej notowanym (trzeci w tabeli z bilansem 20-5-3) Futsalem Leszno. Ten mecz rozegrany zostanie w sobotę, 19 kwietnia o godzinie 18:00 w hali OSiR Włochy, przy ulicy Gładkiej 18. Zapraszamy serdecznie do wspierania naszej drużyny w ostatnim domowym meczu sezonu zasadniczego.









Bilety na to spotkanie kupować można TUTAJ. Wejściówki ulgowe (dzieci w wieku 4-16 lat) kosztują 15 złotych, normalne - 25 zł. Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na nasze mecze za darmo.



Termin meczu: sobota, 19 kwietnia 2025 r., g. 18:00

Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Ceny biletów: 15 zł (ulgowy) i 25 zł (normalny)