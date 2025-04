Ruben Vinagre: Pryznaję, że nie jestem w najwyższej formie

Środa, 16 kwietnia 2025 r. 18:40 Woytek, źródło: Legionisci.com

Przed meczem z Chelsea spytaliśmy Rubena Vinagre o to, kiedy wróci do dyspozycji, jaką prezentował w rundzie jesiennej.









- Piłka to momenty, oczywiście robię wszystko, by być w jak najlepszej formie, ale przyznam szczerze, że teraz w najlepszej nie jestem. Rozumiem pytanie, że w pierwszej części sezonu miałem asysty co trzeci mecz. Też chcę grać tak samo i to nadejdzie. W meczu z Chelsea pokazaliśmy dobrą organizację w defensywie. W tym meczu będziemy chcieli zrobić wszystko, by wygrać i cieszyć się tym meczem jak to możliwe - odpowiedział zawodnik.