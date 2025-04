Bezpośrednią transmisję z meczu Chelsea FC - Legia Warszawa przeprowadzi stacja w Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 2. Początek spotkania o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA CHELSEA - LEGIA FORTUNA:

e(L)o - 2 minuty temu, *.ksiezyc.pl 10:0 odpowiedz

Klanik - 11 minut temu, *.chello.pl W Legii w wyjściowym składzie gra już tylko jeden Polak. Dramat. odpowiedz

SEBO(L) - 14 minut temu, *.ghnet.pl Feio właśnie wykupił sobie bilet na ten sam samolot do Portugalii, co Vladan.



Po tym meczu powinno dojść do jego zwolnienia. Został jeden poważny mecz w Pucharze Polski, na który zawodnicy zmobilizują się z kimkolwiek na ławce. Liga przegrana. Do widzenia Mr Feio 🤝 już jutro !! odpowiedz

Miś - 16 minut temu, *.plus.pl Nie ma takiego klubu Czelsi. Jest Częstochowa Raków. Bardzo niewygodny rywal odpowiedz

Draper - 18 minut temu, *.play.pl taki remis 1-1 jak z Man Utd w 1991 byłby dobry odpowiedz

Krzeszczu - 32 minuty temu, *.bredband2.com Po tym jak zobaczylem jaki sklad ustawil pseudo trenerzyna Faja obawiam sie solidnego euro-wpyeer do lu. Tu Tytanic nic nie pomoze. odpowiedz

ekspert - 26 minut temu, *.ghnet.pl @Krzeszczu: przeciez wystawil najmocniejszy mozliwy sklad. Co ty bredzisz? odpowiedz

Darek - 49 minut temu, *.t-mobile.pl Mam nadzieję, że przy 5:0 Chelsea już się nie będzie chciało i odpuszczą. Takie 5-6 do 0 to biorę w ciemno. Większy wynik to już obciach. Ale z tym właścielem taki wynik mnie nie zdziwi. odpowiedz

drzewo świerkowe - 53 minuty temu, *.centertel.pl Jaki debil tak ustawia skład że wychodzi w 9 zawodnikow? Feio nie wracaj do Warszawy. Pozostałą część sezonu niech Astiz dogra odpowiedz

L - 25 minut temu, *.ghnet.pl @drzewo świerkowe: chodzi ci o bramkarza i napastnika? No, faktycznie, w 1. meczu wystawil 11, dlatego Tobiasz sprezentowal Chelsea 2 gole a napastnika nie bylo w ogole. Mega logika xd odpowiedz

tomiacab - 59 minut temu, *.centertel.pl Jedyne jak potrafie wytłumaczyć sobie wybór bramkarza, to w ten sposób, że Faja spodziewa się grubego wpier....u i nie chce łamać psychiki Tobiaszowi. odpowiedz

Guny - 35 minut temu, *.223.42 @tomiacab: brzmi całkiem logicznie😁 odpowiedz

L - 24 minuty temu, *.ghnet.pl @tomiacab: a ja widze bardzo logiczne i proste wytlumaczenie. Kovacevic jest 2 razy lepszym bramkarzem niz Tobiasz. To przeciez dosyc oczywiste. Przez Tobiasza mamy mecz sparingowy, a moglo byc troche emocji chociaz przy jakims 0-1 w 1. meczu. odpowiedz

Witt - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kovacevic? Bez jaj... odpowiedz

MonsteR (L) - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl ............................. Tobiasz ...........................

Goncalves ... Pankov ... Ziółkowski ... Kapuadi

................... Augustyniak ... Elitim ................

Morishita .............. Oyedele .............. Vinagre

............................... Luquinhas .....................

JAZDA LECIMY AAUUUU....

❤️🤍💚 odpowiedz

Trenerze Feio - 1 godzinę temu, *.216.147 Trzeba walić na bramkę z każdej pozycji, napieprzać zaraz po wyjściu z tunelu, ich bramka musi trzeszczeć. Non stop pressing i bomby po odzyskaniu piłki. Ze skrzydła, ze środka, z 30, 50 metrów i z własnej połowy. Non stop bombardowanie bramki bezustannie. I jest szansa na awans. odpowiedz

Tak będzie - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Chelsea vs Legia 6:0 odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com A ja mam przeczucie ze Chavski wygra jeden moze dwa zero. Mieli taka kontrole nad meczem u nas ze wystawia pol pierwszy sklad i dowioza zwyciestwo najmniejszym wykladem sil. Beda kontrolowali mecz a ze taktyka Faji to parkowanie Tytanica, wiec bedzie to nudne widowisko. Chavski chce tylko dograc ten dwumecz. Bez wysilku, bez kontuzji.

Oczywiscie moge sie mylic... odpowiedz

rob bandit - 3 godziny temu, *.com.pl czeka Nas niezły eurowysryw... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️ odpowiedz

Moja wizja na dzis 5 z akademii a reszta stary skład - 4 godziny temu, *.187.9 Szkkda że polska myśl sxkoleniowa nawet niemyski aby grała Legii akademia z chelsea, wstydu by nie przynisli wstyd przynoszá grajki koszztowne wizji prezesa Legii odpowiedz

tomiacab - 56 minut temu, *.centertel.pl @Moja wizja na dzis 5 z akademii a reszta stary skład:

A zawodnicy z akademii są zgłoszeni do gry w LKE? odpowiedz

Paweł - 5 godzin temu, *.plus.pl Podrzuci ktoś link do transmisji. Dzięki odpowiedz

Lucky13 - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Paweł: strimsy.top odpowiedz

