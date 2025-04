Konferencja

Historyczne zwycięstwo w Anglii

Piątek, 18 kwietnia 2025 r. 03:59 Woytek, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa została pierwszą drużyną w historii polskiej piłki, która wygrała mecz z angielskim zespołem na wyjeździe. W czwartek warszawiacy pokonali na Stamford Bridge faworyzowaną Chelsea FC. Mimo iż nie udało nam się awansować do półfinału Ligi Konferencji, to zespół Goncało Feio pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie, co po końcowym gwizdku docenili kibice z Polski, skandując: "Za puchary dziękujemy!".









Dla Legii była to piąta pucharowa rywalizacja z angielskim klubami w europejskich pucharach. Poprzednie to:



1/2 finału Pucharu Zdobywców Pucharów:

10.04.1991 - Legia 1-3 Manchester United

24.04.1991 - Manchester United 1-1 Legia



faza grupowa Ligi Mistrzów:

18.10.1995 - Legia 1-0 Blackburn Rovers

01.11.1995 - Blackburn Rovers 0-0 Legia



faza grupowa Ligi Europy:

30.09.2021 - Legia 1-0 Leicester City FC

25.11.2021 - Leicester City FC 3-1 Legia



faza grupowa Ligi Konferencji Europy:

21.09.2023 - Legia 3-2 Aston Villa FC

30.11.2023 - Aston Villa FC 2-1 Legia