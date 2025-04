Honorowe pożegnanie. Londyn zdobyty!

Sędziowie

Główny: Alejandro Hernández (Hiszpania)

Asystent: José Naranjo

Asystent: Diego Sánchez Rojo

Techniczny: José Luis Munuera

VAR: Guillermo Cuadra

AVAR: Juan Martínez Munuera



Osm - 2 godziny temu, *.as9105.com Dziękuję za świetny wieczór na stanford bridge,

Pozdrawiam z Londynu !

Szczecinek 100% Legia!!!❤️🤍💚 odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.174.42 Kto wygrał mecz? LEGIA! KTO?? Legia!! Kto??? LEGIA!!! Jestescie przeh..e!!! Dziękuję odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.netfala.pl No i co z tego............... ten mecz tylko zamazuje obraz tragizmu i dziadostwa w klubie...💩💩💩za chwilę połowy składu z tego meczu nie bedzie w klubie, na szczęście.... Gra majowa o PP rodzi się jako byc albo nie byc w przyszlym sezonie.... mam nadzieje już bez fajki......... malarza zielińskiego i reszty odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl @Syn trenera: zgadzam się!To jest trener na zespół grający z kontry, jakiś srodek naszej tabeli.Karny i stały fragment dały nam dziś zwycięstwo. Z gry nic nie byliśmy w stanie zaproponować,nie mogliśmy za wiele zagrozić Chelsea.Trzeba lepszych piłkarzy szczególnie do ofensywy no i dobrego trenera,który zacznie grać piłką a nie w fazy przejściowe. odpowiedz

eLka - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Chelsea załatwiła temat w pierwszym meczu, ale gdyby trzeba było go załatwić w drugim, to by go załatwiła.

Zejdźcie na ziemię. odpowiedz

faja out - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @eLka: tak samo jak z Ipswich u siebie, dlatego kibice wyszli przed końcem? Ochłoń gościu, grają kibel i dzis mieli dostać to dostali odpowiedz

Ryj - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Panowie, co to był za doping!!! Poziom decybeli z trybuny Legionistów osiągał kolejne niebotyczne wartości. W ostatnich 20 minutach zagłuszyliście nawet angielskich komentatorów, którym wyraźnie odechciało się przebijać przez podwójne echo! Miazga totanie na maxa! Wszystko przez cały mecz czysto, w fajnym tępie, wyraźnie zaśpiewane, a w dodatku brzmiało to jak ryk Godzilli trzęsący posadami Stamford i zachodniego Londynu. Szacun! odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl No i brawo. Przynajmniej za ten mecz. Ja w życiu bym się nie spodziewał, że tam wygrają. Pewnie zaraz jakiś glłupio-mundry mi napisze, że Chelsea dała wygrać czy coś takiego. No tylko że ch...j mnie to obchodzi? To jest nie nasz problem w tym momencie. Mimo wszystko, trochę szkoda tego meczu u nas, ale za ten sezon w pucharach należą im się brawa. Przynajmniej tak ja to postrzegam. Dziękuję, dobranoc. odpowiedz

eLka - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Arek:

Pewnie, nie musi Cię nic obchodzić. Możesz im klaskać. odpowiedz

Wyrwikufel - 3 godziny temu, *.193.185 Bardzo dobry mecz Legii. Szkoda, że sfrajerzyli pierwszy mecz w Warszawie. Jest niedosyt! odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl @Wyrwikufel: niedosyt jest,ale Chelsea kontrolowała ten mecz z perspektywy zaliczki z Warszawy.Starsznie frywolnie do nas podeszli dziś,myśleli że znowu się cofniemy i zamurujemy.Co nie zmienia faktu,że dziś zagraliśmy ambitnie,i honorowo,ale zabrakło jakości,żeby nawiązać równorzędną walkę jeśli chodzi o wynik.Nasza postawa dziś była wzorowa i super reakcja za tą porażkę w stolicy.Mamy punkty do rankingu i spory grosz za wygrany mecz w tej fazie rozgrywek.Wiec dużo plusów.Ale najważniejszy to trochę satysfskcji. odpowiedz

Okęciak - 4 godziny temu, *.netfala.pl Dzięki Legio, kolejny świetny wieczór w Europie. Odpadamy w ćwierćfinale z Chelsea, nie mamy się czego wstydzić a dziś pokazaliśmy że możemy grać jak równy z ŕównym nawet z topowymi ekipami. Szkoda pierwszego meczu, uważam że zagraliśmy zbyt defensywnie i ze zbyt dużym respektem dla rywala, co udowodnił dzisiejszy mecz. Jakby nie było w tym sezonie w pucharach wygraliśmy z Broendby, Betisem, Molde i Chelsea, to jest coś i za to wielkie brawa dla drużyny i trenera. odpowiedz

Olo - 3 godziny temu, *.chello.pl @Okęciak: Chłopie, zejdź na ziemię. Jakby Chelsea musiala dzisiaj wygrać, to by wygrała na luzie. odpowiedz

VUKO - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Brawo drużyna brawo trener Feio.

Odmłodzić drużynę, więcej wychowankow I z tym trenerem mamy abonament na mistrza Polski przez kilka lat.

Tylko trochę go okiełznać żeby tyle nie gadał bo na robocie trenerskiej on się zna zajebiscie!

I kocha klub. odpowiedz

Single malt - 4 godziny temu, *.wawtel.pl Brawo za doskok, za jazdę na tyłkach! Jak to jest, że Goncalves, taki cienias niby, a dziś wg mnie był zawodnikiem meczu??? Oyedele też świetny. Szkoda pierwszego meczu, bo rywal był do przejścia. W Warszawie zabrakło wiary, że można coś ugrać. Ale i tak brawo! odpowiedz

Rafix - 4 godziny temu, *.151.197 widać że wszędzie grają w bukach, nawet w Anglii :))) odpowiedz

wawiak - 4 godziny temu, *.play.pl Świetny występ maxiego (kolejny) i Goncalvesa. Na drugim biegunie tradycyjnie mori i chodyna (grał krótko, ale i tak za długo). Gdyby nie było tych głupich strat.......które niestety zdarzają się w każdym meczu. Naharowali się w tym meczu bardzo solidnie a jedno bezsensowne podanie mogło wszystko zepsuć. Przez takie niechlujstwo stracili sezon ligowy. Ale dzisiaj extra mecz odpowiedz

Dariusz - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Jestem w wielkim szoku. Ale gra była naprawdę dobra. Każdy dawał z siebie wszystko, zagrali na maxa. Brawo za piękną walkę! 💪 odpowiedz

Pioter - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Dziś widziałem walkę, nieustępliwość, zaangażowanie. Ci ludzie to umieją! Dlaczego dopiero dziś nam to pokazali??? Brawo za występ w tej edycji,wygrać w Londynie bezcenne! Czekam na powtórkę 2 maja🙂 odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl Jak dla mnie to przepraszam że tak napiszę ale powinno się sprzedać Tobiasza a nie oddawać Kovacevicia. Może się nie znam ale z perspektywy boiska Kovacevic to powinien być podstawowy bramkarz. Może Fredi " kruger" Bobić to zauważy. Pozdro dla wszystkich. odpowiedz

Cezar. - 4 godziny temu, *.centertel.pl Brawo kochany CWKS-ie,!!!!,to jest TO,Brawo kibice naszego klubu, Chelsea grała w mocnym składzie,nawet Madonna przyczlapala z nowym o ok 36 lat mlodszym kochankiem,i oglądała Legię Warszawa w akcji,( to było wydarzenie w Londynie),pełny stadion)Brawo trener Feio,który przeczytał Chelsea,brawo dyrektor Żewłakow i wszyscy zawodnicy,,trenerzy, fizjoterapeuci i, masażyści td, myślę,że Kovacewic zagrał dobry mecz,a wynik powinien być 4-2 dla nas i co teraz krytykanci,marudy,malkontenci,gdzie wasza umiejętność przewidywania, jakiś znafca niczego przed meczem pisał,że my pod pole karne nie przejdziemy i strzału nie oddamy, tacy to samozwańczy znafcy dominują na tym forum,i próbują prawdziwych kibiców pouczać i nawet coś im tłumaczyć ,tym swoim antylegijnym belkotem👍👏👏🤝❤️🤍💚. odpowiedz

Martinez76 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Brawo chłopaki!

Wielka szkoda pierwszego meczu. Chelsea nie grała nic a wygrała 0-3.

Nie kumam dlaczego na Łazienkowskiej nie mogliśmy tak zagrać?

Maxi King!

Brawo Claude Goncalves.

Szacun dla Tomka Pekharta.

Świetni Ziółkowski i Kapuadi. (jakie pułapki offsideowe!)

Walka, intensywność, wiara w zwycięstwo. Jakby się napili napoju Panoramixa. I znowu, dlaczego tak nie można częściej?!

Dziękuję, pomimo grubej straty w portfelu ;-) odpowiedz

Karo(L)M - 4 godziny temu, *.timplus.net Piękny mecz zagrany bez wielu podstawowych zawodników.❤️🤍💚Jednak jak się chce to można zagrać dobry footballu. Brawo Feio i skład za pokonanie bardzo mocnego rywala 🏆 odpowiedz

Normalny człowiek - 4 godziny temu, *.play.pl Coś pięknego! Ograliśmy chelsea...

To jest dzień, który przejdzie do historii Naszego klubu.

Dziś pokazaliśmy charakter i tak trzymać. Na trybunach też knockout!





Teraz trzeba wygrać na Narodowym!



Brawo Legia!

Wiele fajnych momentów w europie w tym sezonie. Dziękujemy! odpowiedz

Sebo(L) - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Całkiem przyzwoity mecz w wykonaniu Legii. Fajnie,że nie pękli tak jak to się stało w Warszawie i zagrali otwarty futbol.Takie box to box z bardzo silnym i utytułowanym rywalem,choć oczywiście z przewagą Chelsea.Skończyło się niespodziewanie co bardzo cieszy. Szkoda kilku niewykorzystanych sytuacji min.Morishity czy Goncalvesa bo mogło by być ciekawie. Brawa za walkę do końca. Żewłakow będzie miał trudny orzech do zgryzienie jeśli chodzi o posadę Feio. Wszystko chyba wyjaśni się 2 maja. Jeśli zdobędziemy puchar wzmocnienia na przyszły sezon muszą być poważne. Trzeba skończyć ze sprowadzaniem szrotu. odpowiedz

Egon - 4 godziny temu, *.waw.pl Miła niespodzianka.



Jeżeli zespół zdobędzie PP, to trzeba się poważnie zastanowić, czy warto wymieniać Feio na trenerów pokroju Urbana, Magiery czy Vuko, bo o tym się mówi, a to żadna rewelacja. odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl @Egon: Masz rację szału nie robi głowy nie urywa. Bardzo mądrze gadasz. Pozdro. odpowiedz

Stary chińczyk - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Brawo chłopaki. Czekam na takie same zaangażowanie 2 maja. odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl No i człowiek kibicuje swojej LEGII 35 lat i po takim meczu nie wiem co myśleć na temat trenera i piłkarzy.....to się w historii Polski zapisze na pewno ale dlaczego....dlaczego.....dlaczego tak późno potrafimy wygrać z takim tuzem jak Chelsea Londyn i to na wyjeździe a nie potrafimy wygrać w polskiej wersji ekstraklasy z " czołówką" trochę to jest słabe. Cały sezon do d...y oprócz ligi konferencji. Puchar Polski musimy wygrać....wygrać.....wygrać! Po takim meczu zwłaszcza! Idę po browara bo mnie dzisiaj zatkało i muszę się odetkać....tylko dlaczego tak późno mnie zatkało? Można....można. Czasami się mięsem rzuca ale kibicem się jest a nie bywa! Dziękuję za puchary europejskie w tym roku ale szkoda mistrzostwa Polski przegranego ale Puchar Polski musi być nasz.....nie ma innej opcji po dzisiejszym meczu. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Legionistki I Legionistów! odpowiedz

6-1 - 4 godziny temu, *.plus.pl Gramy w półfinale, w Chelsea wystąpił nieuprawniony zawodnik. odpowiedz

MmM - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @6-1: kto? odpowiedz

sick - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @6-1: który? odpowiedz

Zorientowany - 4 godziny temu, *.216.245 @MmM: Bambouke odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl @sick: Trolling... odpowiedz

ehmehme - 4 godziny temu, *.plus.pl Ci w niebieskich koszulkach wcale nie byli aż tacy źli, kilku z nich grało dosyć przyzwoicie i dałbym im szansę w Legii. odpowiedz

genezas - 4 godziny temu, *.inetia.pl To niczego nie zmienia - Feio Malarz WON odpowiedz

tomek - 4 godziny temu, *.154.175 @genezas: potwierdzam, grał Bartosz Berezyński, który nie był zgłoszony przez Czelsi odpowiedz

Marcin77 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @genezas:

Dałbyś spokój przynajmniej dzisiaj, Legia wygrała na Stamford Bridge, z tym trenerem. On ustawił zespół taktycznie i mentalnie, należą im się wszystkim ogromne brawa.

To jest młody trener, ale według mnie ma talent, brawo za super mecz. odpowiedz

Sl - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Szkoda ze sie Feio ze..l w pierwszym meczu. odpowiedz

tobiasz out - 4 godziny temu, *.play-internet.pl MOŻNA ? MOŻNA ! Tobiasza nie było to nie było straconych głupio bramek... odpowiedz

jarekk - 4 godziny temu, *.metrointernet.pl Gratulacje. Wynik poszedl w swiat. W dwumeczu przegrali ale honorowo. odpowiedz

replika - 5 godzin temu, *.orange.pl Szkoda, że nie mogą z taką intensywnością zawsze grać.

No i więcej młodych. Szczepaniak mógłby dostać chociaż pół godziny. odpowiedz

Kg 1916 - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Dzięki panowie za Europejskie Puchary!!! odpowiedz

Bln - 5 godzin temu, *.ghnet.pl Dziękuję Wam , a chodyna spi...laj odpowiedz

Darek - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Ograli Chelsea na wyjeździe a u siebie nie potrafili wygrać z Koroną. A z Radomiakiem i Piastem w plecy na wiosnę.

Do tego wygrali z Chodyną w składzie, który z 16 metrów uderza 20 metrów nad bramką. odpowiedz

E(L)even - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Brakło umiejętności ale za ten mecz mega szacun, Jeden gracz Chelsea jest więcej wart niż nasza cała drużyna. Pokazaliśmy charakter i wygraliśmy na mega trudnym terenie. Więcej nie szło zdziałać i za całokształt mega szacun. odpowiedz

robert szenfeld - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Brawo Legia ! Pokazane jak się kaszle na koniec ! No i żyleta jak zwykle N A J L E P S Z A !!!! odpowiedz

Legionista - 5 godzin temu, *.net.pl Szacunek za wynik można, można trzeba walczyć i zapie..... na boisku odpowiedz

Matias - 5 godzin temu, *.vectranet.pl To co dziś wyrabiał Goncalves przerasta moje jakiekolwiek oczekiwania, mega występ! Plus oczywiście Oyedele, Kapuadi i Kova. Nie rozumiem, dlaczego nie możemy tak grać w lidze? Nie chce im się? odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.interkam.pl Brawo Legia!!! Piękna postawa,wynik poszedł w świat,i honor uratowany! Jakże przyjemnie się to oglądało. Jeszcze raz brawo!👏🙂 odpowiedz

Cezar. - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Znawca: żałosny wpis,kłamliwy,tak naprawdę myślisz co innego, przeproś chłopie za to co wypisywałes przed tym meczem, żałosny trollu😡👎nie możesz tego zrobić,bo już pod innymi swoimi nickami robisz tu krecia robote,a pod swoim pierwszym,nickiem udajesz ,że bijesz brawo, jesteś prostym osobnikiem,gdyż ten manewr wykonujesz zawsze wtedy,gdy mój klub wygrywa i dobrze gra,wstydu nie masz,jeszcze raz ci to powiem,znafco niczego! odpowiedz

Sąsiad - 5 godzin temu, *.wlantech.pl Brawo odpowiedz

Wachtel - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Nie ma wstydu, jest wygrana i o to chodzi. Brawo chłopaki, skauci na trybunach. Tylko Legia?💪 odpowiedz

Wachtel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Wachtel: Chciałem napisać Tylko Legia! odpowiedz

Piknik - 5 godzin temu, *.aster.pl LOL❤️🤍💚 odpowiedz

ekspert - 5 godzin temu, *.ghnet.pl I gdzie jestescie teraz, pajace, co tak wyzywaliscie wszystkich przed meczem? Kovacevic najlepszy mecz w Legii, Pekhart swietny mecz, a ile tu placzu przed spotkaniem i wyzywania Feio. Oyedele MVP, wygrywamy z Chelsea na wyjezdzie, ogrywamy Anglikow jak chcemy w tych pucharach.



A jak zaczniecie sobie wymyslac, ze Chelsea bez kilku podstawowych graczy to przypominam, ze u nas wiecej nieobecnych niz u nich, w ataku Pekhart, oni z podstawowym napastnikiem. Beka z was. odpowiedz

Legia to my - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @ekspert: Zerknij Kolego na tabelę ligową i artykuły sprzed sezonu z napinką,jak to nie ma nic ważniejszego od odzyskania tytułu MP.

Gdy już zerkniesz, to niech Tonie się przestanie ulewać.

Pozdro dla prawdziwych Legionistów ❤️🤍💚 odpowiedz

Barnaba - 4 godziny temu, *.orange.pl @ekspert: Maksymalnie czwarte - piąte miejsce w walce o Mistrza Polski w tym sezonie. Mówi ci to coś? Dla mnie całe to Stanford może nie istnieć. odpowiedz

Dino - 4 godziny temu, *.play.pl @ekspert: Ty Ekspert a napisz ty mi kto gra dalej tylko ładnie dużymi literami. odpowiedz

Chudy Grubas - 4 godziny temu, *.79.155 @ekspert:

Ty, ekspert, idź się napij wody z wiadra.

Feio to słaby trener, piłkarze grają wtedy kiedy im się to opłaca, a na mistrzostwo pięknie popatrzymy z piątego miejsca w tabeli.😂 odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Dino: SPADAJ! Nasz tyś na trybunach zrobił Was na szaro hehehe. Na boisku może i awansowaliście, ale daliście d...y u siebie i to z naszą Legią. Uszanuj i spadaj. odpowiedz

WIELKA LEGIA PREZESA DARKA MIODUSKIEGO - 5 godzin temu, *.216.38 No i pięknie ich oy...ali, gdzie są hejterzy Trenera Feio i Prezesa Mioduskiego, gdzie są te mameje? odpowiedz

Tomek Mokotów - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @WIELKA LEGIA PREZESA DARKA MIODUSKIEGO:

Może zastanawiaja się jakim cudem drużyna prowadzona przez tego Wielkiego Trenera zatrudnionego przez Prezesa Wszechczasów ma sporą szansę na niezakwalifikowanie się do pucharów europejskich na następny sezon? odpowiedz

