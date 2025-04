Fotoreportaże z Londynu

Ponad 1000 kibiców Legii wspierało swoją drużynę podczas ostatniego meczu europucharowego w tym sezonie. Ponadto na trybunach Stamford Bridge zasiadła w sektorach gospodarzy spora rzesza fanów stołecznej druzyny. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Londynu: Chelsea FC 1-2 Legia Warszawa - Woytek / 146 zdjęć Chelsea FC 1-2 Legia Warszawa - Maciek Gronau / 133 zdjęcia

Hortex - 12 godzin temu, *.play.pl Ciekawe kiedy po raz ostatni kibice na Stamford Bridge widzieli race na żywo :) odpowiedz

sks⚪? - 11 godzin temu, *.plus.pl @Hortex: Przyjechała Kibicowska Liga Mistrzów do fanów na poziomie A klasy...! odpowiedz

Siarczan - 11 godzin temu, *.bluetone.cz @Hortex: pewnie nigdy odpowiedz

Fortuna - 10 godzin temu, *.virginmedia.net @Hortex: A ty kiedy widziales ? Leszczu ... odpowiedz

Ż(L)B - 7 godzin temu, *.centertel.pl @Fortuna: A Ty co? Wielki internetowy fanatyk chelsea zza monitora że się przypi...lasz? odpowiedz

