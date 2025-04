Graffiti

Nowe legijne graffiti: Boi się nas policja angielska (479)

Czwartek, 17 kwietnia 2025 r. 08:13 Bodziach, źródło: Legionisci.com

UZL z okazji rewanżowego meczu z Chelsea i wyjazdu legionistów do Londynu przygotowali graffiti nawiązujące do hasła znanego z naszej pieśni "Czarna eLka" - "Boi się nas policja angielska!". Praca przedstawia wystraszonego brytyjskiego policjanta stojącego naprzeciwko Miśka w legijnej koszulce. W tle zaś widać Big Bena, London Eye oraz londyńską budkę telefoniczną ozdobioną napisem "Legia on tour".