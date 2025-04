Kapuadi: Przeszliśmy długą drogę w europejskich pucharach

Piątek, 18 kwietnia 2025 r. 00:55 Mikołaj Ciura, źródło: Polsat Sport

- Oczywiście, powinniśmy być dumni po dzisiejszym występie. Nie wielu drużynom w europejskich pucharach udało się wygrać na Stamford Bridge. To dla nas bardzo cenne zwycięstwo - powiedział po zwycięstwie z Chelsea FC obrońca Legii, Steve Kapuadi.









- Udało nam się, jako jedynym, pokonać Chelsea w tegorocznych rozgrywkach Ligi Konferencji. Drzemie w nas jednak trochę żalu, że nie udało nam się awansować dalej. Jesteśmy jednak dumni z całej drużyny.



- Rzeczywiście, wyglądaliśmy dobrze przy stałych fragmentach gry. Dużo pracowaliśmy nad tym elementem w trakcie sezonu, zdobyliśmy sporo bramek. Strzelić gola ze stałego fragmentu gry, jednej z najlepszy ekip z Premier League, to coś wyjątkowego, powód do dumy. Musimy utrzymać naszą skuteczność w tym elemencie.



- Po ostatnim gwizdku czuliśmy na pewno dumę, że mogliśmy występować na takim stadionie i jeszcze wygrać. Przeszliśmy długą drogę w europejskich pucharach - zaczynaliśmy wczesnym latem, potem faza ligowa i kończymy ją na Stamford Bridge. To naprawdę wymarzony koniec.