Goncalves: Czujemy dumę, ale też niedosyt

- Przyjechać na Stamford Bridge i wygrać nie jest wcale łatwe. Nam się to udało, ale tak jak powiedziałem, nie czujemy się w pełni szczęśliwi przez to, jak zagraliśmy w Warszawie. - Początki w Legii nie były dla mnie łatwe. Zdałem sobie sprawę, jak duża presja będzie na mnie ciążyć. Pracowałem z psychologiem, sytuacja nie była dobra, ale zrozumiałem, co jest najważniejsze w życiu. Piłka nożna polega na tym, żeby cieszyć się nią, korzystać i wszystko wtedy będzie dobrze.

- Jesteśmy szczęśliwi po dzisiejszym zwycięstwie. W pierwszym meczu w Warszawie pokazaliśmy jednak zbyt duży szacunek do rywala. Teraz czujemy dumę ze zwycięstwa, ale również niedosyt, bo mogliśmy awansować do półfinału - powiedział po zwycięstwie z Chelsea FC pomocnik Legii, Claude Gonçalves .

Bellial - 3 godziny temu, *.co.uk Ja tam od początku wierzyłem, że to jest piłkarz, który będzie wzmocnieniem, w środku razem z Elitimem i Oyedele powinni w przyszłym sezonie zdominować każdego przeciwnika. Podobnie jak Goncalvesa odbieram Szkurina, on tez jeszcze sprawi nam dużo radości, gdyby tak utrzymać na rok Vinagre, tylko grającego wyżej, bo o tym, że atakować potrafi lepiej niż bronić, to już wiedziałem widząc go w meczach Wolverhampton. odpowiedz

Arek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl No szok. Bo od jakiegoś czasu gra na prawdę dobrze. Bo po jesieni w życiu bym się nie spodziewał. Najwidoczniej, mityczne pół roku swoje dało. Gratu(l)uję. odpowiedz

FanFan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl To był Twój najlepszy mecz w barwach Legii. Jeden z najlepszych zawodników obok Oyedele. Oby tak dalej. odpowiedz

