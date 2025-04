Morishita: Zwycięstwo nie jest dla mnie niespodzianką

Piątek, 18 kwietnia 2025 r. 00:45 Mikołaj Ciura, Hugollek, źródło: Legionisci.com

- To nie jest łatwe, by wygrać przeciwko Chelsea. My dziś tego dokonaliśmy, bo mieliśmy w sobie mnóstwo pewności siebie - powiedział po zwycięstwie z Chelsea FC skrzydłowy Legii, Ryoya Morishita.









- Miałem dziś doskonałą szansę, by strzelić gola na 2-0. Niestety, nie udało mi się trafić. To była mimo wszystko dobra próba. Muszę jednak próbować więcej, bo czuję się komfortowo w takich sytuacjach.



- Ludzie mogą traktować to jako niespodziankę, ale ja uważam, że zasłużyliśmy na zwycięstwo. Dużo trenowaliśmy, by zagrać dziś w taki sposób. Dla mnie to nie jest wcale niespodzianka. Musimy jednak kontynuować naszą pracę, bo przed nami parę ligowych spotkań i przede wszystkim finał Pucharu Polski. Bardzo chcemy wygrać ten mecz.



- Czujemy wielką dumę po tym meczu. Chciałbym jeszcze zmierzyć się z tak mocną drużyną, jak Chelsea. Może za rok nasze drogi skrzyżują się ponownie.



- Naprawdę jesteśmy pierwszą drużyną z Polski, której udało się pokonać drużynę z Anglii na wyjeździe? Stworzyliśmy historię. Jestem jeszcze bardziej szczęśliwy, że udało nam się wygrać.



- Mimo wszystko czujemy trochę smutku, bo odpadliśmy z Ligi Konferencji. Chcę grać więcej w europejskich pucharach. Takie mecze mogą zmienić twoje piłkarskie życie. Musimy teraz wygrać Puchar Polski, żeby w przyszłym sezonie występować w Europie.