Z obozu rywala

GKS przed meczem z Legią. Nowe otwarcie

Piątek, 25 kwietnia 2025 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W sobotę Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z GKS-em Katowice. Katowiczanie w swoim pierwszym sezonie w Ekstraklasie od prawie 20 lat już praktycznie zapewnili sobie utrzymanie, ale nadal walczą o zajęcie jak najwyższego miejsca. Na swoim nowym stadionie są dotychczas niepokonani i na pewno chcieliby zachować tę passę. Zapraszamy na raport z obozu najbliższego rywala Legii.