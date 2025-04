Wypożyczeni: Majchrzak w wyjściowym składzie

Mecze wypożyczonych legionistów rozciągnęły się na kilka dni ze względu na święta Wielkanocne. Na początek Jordan Majchrzak wyszedł w podstawowym składzie przeciwko Odrze Opole. Pełne mecze rozegrali Marco Burch oraz Maciej Kikolski przeciwko Puszczy oraz Jakub Adkonis (Ruch) przeciwko Kotwicy. Ekstraklasa Marco Burch (Radomiak Radom) - 90 minut w zremisowanym 2-2 meczu z Puszczą Niepołomice Maciej Kikolski (Radomiak Radom) - 90 minut w zremisowanym 2-2 meczu z Puszczą Niepołomice I liga Jakub Adkonis (Ruch Chorzów) - 90 minut w wygranym 4-3 meczu z Kotwicą Kołobrzeg Bartłomiej Ciepiela (Znicz Pruszków) - nie grał w przegranym 0-1 meczu z Termaliką Nieciecza Jordan Majchrzak (Arka Gdynia) - do 57. minuty w wygranym 1-0 meczu z Odrą Opole Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - do 85. minuty w wygranym 1-0 meczu ze Zniczem Pruszków Grecja Migouel Alfarela (GS Kallithea) - 90 minut w przegranym 0-3 meczu z Levadiakosem Szwajcaria Jean-Pierre Nsame (FC Sankt Gallen) - nie grał w wygranym 1-0 meczu z Sionem

