Kapitan Chelsea i Cucurella o meczu z Legią

Piątek, 18 kwietnia 2025 r. 13:06 Fumen, źródło: Legionisci.com

Brytyjska prasa nie zostawia suchej nitki na postawie Chelsea przeciwko Legii Warszawa. "Guardian" pisze, że gra londyńczyków była żenująca, a postawa obrońców mizerna, Filip Jörgensen był w bramce roztrzęsiony, a jeden z liderów Cole Palmer daleki od optymalnej formy. "To był słaby występ" - powiedział wprost Reece James, kapitan Chelsea.



Reece James (kapitan Chelsea): To był słaby występ. Po pierwszym meczu prowadziliśmy 3-0. Być może to sprawiło, że zdjęliśmy nogę z gazu. Może dziś okazaliśmy brak szacunku dla tych rozgrywek. Jeśli nie przygotujesz się odpowiednio, płacisz za to. To wpływa na nastawienie i siedzi zawodnikom z tyłu głowy. Rozumiem frustrację naszych fanów. Kibice przychodzą, żeby zobaczyć emocje, a dziś byliśmy frustrujący do oglądania.



Marc Cucurella (obrońca Chelsea): Najważniejsze dla nas jest to, żeby znaleźć się w finale. Teraz musimy być gotowi na półfinał. Na początku sezonu wszyscy myśleliśmy o tym, żeby być w miejscu, w którym dziś jesteśmy w Lidze Konferencji. Także z tego jesteśmy zadowoleni. Natomiast nie możemy być szczęśliwi z tej porażki, bo chcieliśmy wygrać dla naszych fanów. Do tego zremisowaliśmy ostatnio w lidze, a teraz Legią był ciężki mecz. Gramy co trzy dni, przed nami niedzielne spotkanie, w którym będziemy walczyć o komplet punktów.



Dziś było podobnie jak w ostatnią niedzielę z Ipswich. Straciliśmy łatwe bramki, których nie powinniśmy tracić na tym poziomie. Natomiast ponownie stworzyliśmy dużo sytuacji, które powinny dać nam zwycięstwo. Mam nadzieję, że będzie lepiej przeciwko Fulham. To najważniejsza część sezonu, więc musimy trzymać się razem jako drużyna. Nie mamy czasu na rozpamiętywanie.



Staram się pomóc drużynie. W poprzednim drużynie miałem wiele okazji, żeby zdobyć bramkę. W obecnych rozgrywkach zdobyłem już sześć goli. Jeśli strzelam i tym sposobem jestem w stanie pomóc drużynie, to bardzo się z tego cieszę.